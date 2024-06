La difícil relación de los países latinoamericanos con Israel

Ynet Español- por Itamar Eichner

El público simpatiza con Israel. Las propias administraciones, al menos en parte, mucho menos: históricamente, América Latina siempre ha simpatizado con Israel, tanto políticamente como en términos de opinión pública, e incluso hoy, después del 7 de octubre, hay admiración por Israel en el continente. Pero una sucesión de cambios de gobierno ha llevado a los líderes de varios países importantes, sobre todo Brasil, a expresar puntos de vista antiisraelíes.

El regreso del embajador brasileño, Chile se unió a la opinión sudafricana en La Haya, el anuncio de Colombia de la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel. Todas éstas son señales desalentadoras que han ocurrido recientemente. Por otro lado, no todo es negro. En el continente, también hay puntos positivos para Israel, el principal de ellos la actitud del nuevo presidente argentino. Esta es la situación país por país.

Los países latinoamericanos fueron la fuerza decisiva en apoyar el plan de partición en 1947, con 13 de ellos votando a favor, y no en vano hay calles en Jerusalem como la calle Guatemala, la calle Brasil, la calle Costa Rica y la calle México. El fútbol, el café y los “mochillers” también tienen mucho en común entre Israel y el continente, y una afinidad que sentimos hacia ellos y ellos sienten hacia nosotros. A lo largo de los años, siempre ha habido relaciones entre los países del continente e Israel, a excepción de Venezuela, que los cortó en 2009. A diferencia del continente africano, los países latinoamericanos no rompieron relaciones con Israel después de la Guerra de Yom Kippur y el embargo petrolero.

Hoy en día, los países del continente oscilan en una especie de péndulo: son menos ideológicos que en el pasado y experimentan frecuentes cambios de gobierno debido al disgusto público. Por ejemplo, el presidente brasileño Lula da Silva puede encabezar un gobierno de izquierda, pero es menos ideológico de lo que alguna vez fue. El fenómeno conduce a una división dicotómica entre los países que favorecen a Israel y los que se oponen a nosotros a nivel de gobierno, y no a nivel público.

Chile es el ejemplo clásico de esto. Gabriel Boric es un presidente radical, de izquierda, pero aunque es antiisraelí es una persona racional, a diferencia del presidente colombiano Gustavo Petro, por ejemplo. A lo largo de los años, Chile siempre ha lidiado con el hecho de que tiene una comunidad palestina de 200.000-300.000 personas, la más grande fuera de la Autoridad Palestina, que es mayoritariamente cristiana y no está compuesta por refugiados. La misma comunidad es muy anti-Israel.

Los cristianos palestinos tienen un lobby muy fuerte en la política chilena, e incluso tienen su propio equipo de fútbol: Palestino. Con su ayuda, el presidente Boric ha sido capaz de crear un frente antiisraelí desde que llegó al poder hace dos años, siendo el incidente más notable el de septiembre de 2022, cuando Boric se negó a aceptar las credenciales del embajador de Israel en Chile, Gil Artzieli. La razón de esto se debió a la desinformación, tras la indignación chilena por el “asesinato de un niño palestino por fuego de las FDI”, pero al final resultó que no fue asesinado por el fuego israelí.

Desde entonces, Chile ha sido marcado en Israel como un país problemático, pero esto no interfiere con la existencia de relaciones de seguridad, económicas y científicas. Hay apoyo a Israel por parte del Congreso chileno, pero la ruidosa comunidad palestina se las arregla para torpedear cualquier intento de firmar un acuerdo de libre comercio. Era difícil promover un acuerdo de este tipo, incluso bajo el mandato del ex presidente Piñera, quien murió hace dos meses en un accidente de helicóptero. Piñera visitó Israel en dos ocasiones, y durante el período del coronavirus recibió informes de Israel sobre cómo ayudar a Chile a salir de la pandemia.

En Chile hay muchas voces que piden la expulsión del embajador Artzieli, y detrás de ellas están políticos y periodistas. También ha habido grandes manifestaciones antiisraelíes y propalestinas en el país, así como boicots a universidades, y la conclusión es que la situación en Chile de la comunidad judía es muy desagradable. Chile también se sumó a la opinión de Sudáfrica en su caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Israel por genocidio.

Por primera vez en 200 años, ha surgido un gobierno de izquierda en Colombia encabezado por Gustavo Petro, un exactivista de la resistencia de 64 años. El pueblo colombiano quería un cambio y llevó al poder a un presidente de Mukyun, que está poniendo en aprietos al pueblo que lo eligió. El crecimiento en el país es bajo, los estadios ya están coreando “Fuera Petro” y, debido a su mala condición está buscando cosas a las que aferrarse, e Israel es una excelente opción para dirigir el odio.

El 1 de mayo, Petro anunció la ruptura de relaciones con Israel y logró sorprender incluso a su Cancillería, pero en la práctica, a pesar de la declaración, no cerraron las embajadas. Esto fue un tirón de la cadera del presidente, y más tarde los colombianos anunciaron que dejaban la representación consular en Israel. Se ha hablado de degradar las relaciones entre ambos países, pero es importante que Colombia mantenga una embajada porque tiene muchos trabajadores colombianos extranjeros y una población palestino-colombiana que maneja. Israel vende bastantes armas a Colombia.

El presidente colombiano llegó a anunciar que suspendería la exportación de carbón a Israel “mientras cometa genocidio contra los palestinos”, pero incluso en este caso es probable que se estrelle contra la realidad, ya que resultó que no se trata de una venta directa entre países, sino a través de acuerdos internacionales. Israel está examinando otras alternativas a la compra de carbón, y resulta que lo está comprando a otros dos países problemáticos: Sudáfrica y Rusia.

Israel cree que la amenaza de Petro de suspender las exportaciones de carbón no es lo que gritaba, y que esto podría dañar la calificación crediticia de Colombia porque es un incumplimiento de los contratos internacionales que expone al país a demandas. Israel está examinando medidas recíprocas, entre ellas retrasar las exportaciones de defensa a Colombia, pero se ha sabido que el ejército colombiano ha pagado adelantos en muchos acuerdos, por lo que la tendencia en Israel es no darles una excusa para romper un contrato. Las autoridades israelíes dicen que Petro “vive en una casa de cristal y tira piedras. Continúa con una terrible retórica antisemita y antiisraelí”.

Otro país con el que las relaciones parecen haberse deteriorado, al menos externamente, es Honduras, que es considerado un país atrasado. Aunque ha llamado a consultas a su embajador, sigue manteniendo una embajada en Jerusalem que Israel financia, según el acuerdo entre los países. Si bien Honduras ha hecho declaraciones retóricas contra Israel, en la práctica no parece haber un cambio significativo en las relaciones.

De todos los países latinoamericanos, Brasil es el más importante y el más grande, por lo que Israel tiene mucho cuidado de no romper las reglas con él. Brasil ha “entrado” a menudo en Israel desde el estallido de la guerra, y el presidente Lula ha hecho algunas declaraciones desafortunadas, como cuando comparó a Israel con Adolf Hitler, y como resultado el embajador brasileño fue reprendido. Después de la llamada del ministro de Relaciones Exteriores, Yisrael Katz, a Zubor, Brasil retiró a su embajador para consultas, y hace dos semanas finalmente retiró sus comentarios en Israel y fue nombrado embajador de Brasil en Ginebra.

De hecho, hay cuatro países latinoamericanos que actualmente no tienen embajador en Israel: Colombia, Chile, Honduras y Brasil, a los que los embajadores de estos países fueron convocados a consultas y no han regresado desde entonces. Bolivia también rompió relaciones con Israel poco después del 7 de octubre, pero incluso antes de eso casi no había relaciones entre los dos países.

En el Caribe, tres países reconocieron un Estado palestino: Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago. México también reconoció al Estado de Palestina hace mucho tiempo. Belice, por su parte, anunció que rompía relaciones como cónsules honorarios: a su cónsul honorario en Israel se le revocó su certificado y al cónsul general honorario de Israel en Belice se le revocó su título.

México es un país que, de hecho, mantiene constantemente el equilibrio sagrado en los conflictos y no interfiere en los asuntos de otros países, tiene una doctrina de neutralidad y no injerencia, pero no hay duda de que ésta es una administración que no simpatiza con Israel. México condenó el 7 de octubre y luego se retractó, y aunque no se pronuncia mucho sobre la guerra en Gaza, hace dos semanas decidió enviar un dictamen fortaleciendo a la CPI. En México hay manifestaciones violentas contra Israel, Y hace unas semanas, los manifestantes vandalizaron la embajada israelí allí. La situación allí no es agradable, pero la administración no es tan hostil como en otros países.

Se espera que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien es de ascendencia judía, continúe con la línea existente. Hubo mucha publicidad cuando fue elegida alcaldesa de la Ciudad de México en el pasado, fue invitada de inmediato a Israel, pero nunca ha visitado el país y probablemente no vendrá pronto. En conclusión, México no es comprensivo, pero no se le puede poner en el campo hostil.

Argentina, Paraguay, Costa Rica y Panamá son puntos brillantes para Israel, y también ha habido cambios de gobierno en estos países. En Argentina, Javier Milei es un outsider que fue elegido como un acto de protesta, es muy pro-Israel y está conectado con el judaísmo. Nombró al rabino Axel Vahanish como embajador en Israel, quien debe llegar al país el próximo mes. Milei no trasladará la embajada argentina a Jerusalem a pesar de prometerlo, pero Argentina apoya a Israel en los foros internacionales, y votó en contra de conceder derechos a los palestinos en la Asamblea General de la ONU, el único país del continente que votó en contra.

Paraguay es amigo de Israel y también un país más coherente que el resto. El presidente Santiago Peña dijo durante su campaña que quería devolver la embajada a Jerusalem, y se esperaba que diera ese paso. Israel, por su parte, tiene la intención de reabrir su embajada en Asunción.

Con Costa Rica, Israel entró en negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio. Esta es una administración comprensiva, después de muchos años de una administración de izquierda que no estaba interesada en las relaciones con Israel. El acuerdo entre los países es que si se completan las negociaciones, se abrirá una oficina de innovación en Jerusalem.

En Panamá ganó un presidente pro-Israel, y el país ganó un asiento en el Consejo de Seguridad y asumirá el cargo el 1 de enero. Ecuador también es un país positivo y comprensivo. Hasta hace poco, Guatemala era el amigo más importante del continente. Mantiene una embajada en Jerusalem, y allí también hay un apoyo de pared a pared: evangélicos y sindicatos. La conclusión es que las relaciones de Israel con América Latina son una imagen de extremos: o nos atacan hasta el extremo, o nos aman.