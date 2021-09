La definición de antisemitismo

1 Evento 10:30 pm - 11:30 pm

Comunidad Israelita Sefaradí

Actividad por Zoom

Cocinamos con Polo Shamalíy Trabados

19.30 hs

ID de reunión: 890 9169 6476

Código de acceso: cisu See more details • 2 Evento 10:00 pm - 11:00 pm

NCI

Ciclo de Shiurim de Elul See more details • 3 4 5

6 7 Evento 10:00 am - 11:00 am

Rosh Hashaná See more details • 8 Evento 10:00 am - 11:00 am

Rosh Hashaná See more details • 9 10 11 12

13 14 15 16 Evento 10:00 am - 11:00 am

Iom Kipur See more details • 17 18 19

20 21 Evento 10:00 am - 11:00 am

Sucot See more details

Evento 10:30 pm - 11:30 pm

Comunidad Israelita Sefaradí

Sucot 19.30 hs

Te invitamos a tu Sucá,para que compartas con familia, amigos y tu comunidad. See more details • • 22 Evento 10:00 am - 11:00 am

Sucot See more details • 23 Evento 10:00 pm - 11:00 pm

Yavne

19 hs.

Acto central de Sucot para todos los jóvenes de la comunidad. See more details • 24 25 26 Evento 8:00 pm - 9:00 pm

NCI

Celebración de Sucot Urbano para las familias

17 hs.

Bait Jadash See more details •