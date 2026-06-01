«La Declaración de la IHRA es desafiada porque funciona», asegura la coordinadora de la UE contra el antisemitismo

La coordinadora de la Unión Europea para la lucha contra el antisemitismo, Katharina von Schnurbein, defendió la vigencia de la definición de antisemitismo de la IHRA frente a las críticas que buscan desacreditarla. Según sostuvo, los cuestionamientos se deben precisamente a su eficacia para identificar las nuevas formas de antisemitismo, incluidas aquellas que se manifiestan bajo la apariencia de discursos políticos o activismo contra Israel.

La lucha contra el antisemitismo en Europa atraviesa uno de sus momentos más delicados desde hace décadas. Mientras los ataques contra judíos y objetivos comunitarios se multiplican tras el 7 de octubre y la reciente guerra con Irán, la definición de antisemitismo de la IHRA enfrenta crecientes cuestionamientos políticos e institucionales, sobre todo de aquellos grupos que tratan de deslegitimar a Israel. Para Katharina von Schnurbein, coordinadora de la Comisión Europea para la lucha contra el antisemitismo, esa contestación tiene una explicación clara: «La definición de la IHRA ha sido cuestionada porque funciona».

En declaraciones a Enfoque Judío durante un reciente encuentro organizado en Bruselas, Von Schnurbein reconoció que la situación para los judíos europeos se ha deteriorado de manera visible desde la masacre del 7 de octubre. «Hemos visto un incremento significativo de actos antisemitas contra personas judías y contra instituciones judías. Es totalmente inaceptable», afirmó. La funcionaria añadió que, tras la guerra con Irán, «han ocurrido ataques todavía más concretos y violentos».

Pese a ello, insistió en que la determinación europea de combatir el antisemitismo sigue intacta. «Tenemos una estrategia de la Unión Europea que dice claramente que queremos trabajar hacia una Europa libre de antisemitismo», señaló. Según explicó, esa estrategia se articula tanto mediante políticas comunitarias como a través de la cooperación con los Estados miembros y las fuerzas de seguridad nacionales.

Von Schnurbein destacó, entre otras medidas, la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista terrorista de la Unión Europea y el desarrollo de nuevas estrategias contra el extremismo violento. También remarcó que existe actualmente una cooperación mucho más estrecha entre las agencias policiales europeas. «Habrá más intercambio de información y queremos intensificarlo para asegurarnos de que los desafíos actuales del extremismo de derecha, del extremismo de izquierda y del islamismo sean efectivamente afrontados», sostuvo.

La implementación, el verdadero desafío

La coordinadora europea admitió que uno de los principales problemas no pasa necesariamente por la aprobación de políticas, sino por su aplicación concreta. «Siempre hay que ver cómo se acuerda una política, luego cómo se implementa y cómo esa implementación llega también al nivel de los Estados miembros y de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley», explicó.

En ese contexto, preguntada por el ejemplo particular de España como uno de los casos analizados recientemente por la Comisión Europea, Von Schnurbein reveló que un informe elaborado por la red Network Overcoming Antisemitism (NOA) sobre la situación española identifica tanto fortalezas como debilidades en la respuesta institucional frente al antisemitismo.

«En España el marco legal es fuerte, pero cuando se trata de la implementación existen desafíos», afirmó. La funcionaria europea aseguró además que el informe detectó problemas en el ámbito educativo, especialmente en la manera en que los judíos aparecen representados en los materiales escolares. «Vimos también que el conocimiento sobre los judíos en los libros de texto y la forma en que son retratados no es suficiente», señaló.

La responsable europea explicó que el análisis fue realizado por un investigador independiente y posteriormente entregado a las autoridades españolas para facilitar correcciones concretas. Según indicó, España es ya el séptimo país en el que se lleva adelante este tipo de evaluación detallada impulsada por la Comisión Europea.

«Es una manera muy concreta de cómo la Comisión Europea, a través de un proyecto específico, puede ayudar a identificar exactamente dónde necesitan producirse cambios», afirmó.

Según el informe NOA, las principales fortalezas en España están en el marco legal de lucha y en la libertad religiosa, y los más débiles en la fase de implementación, la educación y los medios de comunicación.

La coordinadora europea insistió, además, en que no existe un resultado único o parejo para los siete países europeos que han sido analizados hasta ahora, ya que cada realidad nacional presenta características diferentes. «No es lo mismo por la historia del país, por el tamaño de la comunidad judía, por la cooperación con el gobierno o por la posición del propio gobierno», explicó al ser consultada sobre las diferencias entre los resultados registrados hasta ahora.

Precisamente por esa diversidad, señaló que cada estudio requiere un trabajo prolongado y profundamente individualizado. «Este tipo de análisis detallado lleva casi un año, porque hay que hablar con actores, con funcionarios y asegurarse de que exista una base sólida para las propuestas que luego se realizan».

«La definición de la IHRA funciona»

Durante la conversación, Von Schnurbein fue especialmente enfática al abordar la polémica en torno a la definición de antisemitismo de la IHRA, cuya aplicación enfrenta crecientes resistencias en distintos sectores políticos y académicos europeos.

Según los datos más recientes, 47 países han adoptado, aprobado o refrendado la Definición Práctica de Antisemitismo de la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) hasta enero de 2026, si bien cada vez son más los grupos, partidos y hasta políticos que la rechazan en sus principios o mediante declaraciones ofensivas que, de facto, la dejan en papel mojado. Entre ellos está, por ejemplo, el nuevo alcalde de Nueva York.

Esta declaración es el texto más avanzado a la hora de definir el antisemitismo, e incluye también casos concretos sobre dónde y cómo la crítica exacerbada a Israel, o a su gobierno, se convierte en antisemitismo. Desde el 7-O, la obsesión de distintos gobiernos con Israel, incluido el de Pedro Sánchez, podría ser interpretada como tal.

Y aún así, la funcionaria europea rechazó de plano la idea de que exista una erosión de la utilidad de la definición de la IHRA, y asegura que precisamente su eficacia es lo que ha provocado todas estas reacciones en contra.

«La definición de la IHRA ha sido contestada porque funciona», afirmó categóricamente, porque «cuando se aplica concretamente, cuando se observan los ejemplos de qué es antisemitismo, es una verdadera ayuda para las fuerzas de seguridad y para los jueces para reconocer un sesgo antisemita.»

Von Schnurbein añadió que la definición también cumple una función pedagógica central. «Es una herramienta de formación para educadores», indicó, subrayando que numerosos Estados miembros ya la utilizan activamente en programas educativos y de capacitación institucional