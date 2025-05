La contundente decisión de una Universidad con un profesor con largo historial antisemita

La Universidad privada de música más grande del mundo despidió a un profesor que tiene un extenso historial antisemita. El Berklee College of Music, de Massachusetts, expulsó a Nicholas Payton de su cargo como presidente del Departamento de Metales, tras una investigación del Washington Free Beacon sobre sus expresiones.

Entre otros comentarios, Payton llamó a los judíos “viles depredadores” y los culpó por la esclavitud.

“En una reunión de Zoom este miércoles a las 13, dos funcionarios de Berklee me dijeron que tenía 24 horas para renunciar o me despedirían. Creo que el verdadero problema es que me etiquetan erróneamente como ‘antisemita’”, escribió Payton en su Instagram.

Además, dijo: “Permítanme recordarles a quienes me consideran problemático: YO SOY LA VÍCTIMA. Me despidieron sin el debido proceso, sin previo aviso ni oportunidad de enmendarlo. Me encantaba ese trabajo y finalmente le estaba cogiendo el tranquillo, aunque nunca tuve un trabajo normal en mi vida”.

El músico afirmó además que Berklee lo contrató con pleno conocimiento de sus comentarios anteriores sobre los judíos.

“Me ascendieron a director del Departamento en el otoño de 2024. Me eligió personalmente un decano que conocía perfectamente estas supuestas declaraciones antisemitas y me dijo que no solo él estaba de acuerdo, sino que también lo estaban el rector, el vicepresidente y el departamento de Recursos Humanos”, añadió.

Payton criticó específicamente al Free Beacon por precipitar su salida, escribiendo que sus declaraciones «sobre las acciones de algunos miembros de la comunidad judía» estaban «completamente descontextualizadas».

Desde el lunes, el nombre del profesor antisemita ya no figura en la página del personal del Departamento de Metales de la Universidad.

Berklee también canceló su anuncio de septiembre de 2024 sobre el nombramiento de Payton, que lo elogiaba como un «niño prodigio» y «un líder que supera los límites musicales».

«Esperamos con ansias la contribución de Nicholas Payton a la comunidad de Berklee involucrando al profesorado, apoyando a los estudiantes y desarrollando el plan de estudios», expresó efusivamente en ese momento Sean K. Skeete, decano de la División de Desempeño Profesional.

Entre sus expresiones, Payton afirmó en julio de 2020: “Todos estos supuestos judíos están locos, porque ¿cómo me atrevo a obligarlos a afrontar los hechos de su sórdido pasado y presente?”.

“Así que quieren ayudar a liberar a la gente negra, quieren ayudarnos a liberarnos, y luego liberarnos de entre ustedes. Expongan cómo los judíos nos explotaron. Discúlpense, expíenlo y háganlo mejor”, aseveró.

También aseguró que “es asombroso cómo los judíos siempre tienen un papel insignificante en cada horror histórico con el que se les asocia irrefutablemente. ¡Qué coincidencia tan asombrosa! Todas las demás razas contienen un montón de psicópatas monstruosos, pero los judíos, por arte de magia, ¡están completamente limpios! ¡INCREÍBLE!”.

En otros posteos, Payton compartió videos de oradores antisemitas, incluido uno que insistió en que los judíos eran parte de la “sinagoga de Satanás”.

“Tensiones raciales, segregación. Todo forma parte de la conspiración de la sinagoga de Satanás para que el pueblo de Yahvé se pelee entre sí por el color de nuestra piel. Eso es lo que quieren, para que no los consideremos los verdaderos esclavistas”, aseveró.

En una extensa reminiscencia al New York Times en 2022, Payton dijo sobre un antiguo jefe judío: “Desde mi punto de vista, no es más que un vil depredador que les chupa la sangre a los artistas a quienes utiliza para mantener su riqueza y estatus. Ninguno de los cuales recibe un porcentaje justo de los salarios que ganan con tanto esfuerzo”.