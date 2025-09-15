La comunidad judía de Madrid ve “inadmisible” el respaldo político a protestas que les quieren “expulsar”

Tras los disturbios vividos en la etapa final de La Vuelta en el centro de Madrid, la Comunidad Judía de la capital española ha emitido un comunicado refiriéndose a estos “lamentables y bochornosos acontecimientos”, en alusión a los altercados que frustraron el evento deportivo. Crédito foto: EFE

En la nota, expresan su “más rotunda condena a estos actos violentos y vandálicos que atentan a la libertad y a la seguridad de ciclistas y asistentes”. Y denuncian “el carácter marcadamente antisemita de algunas manifestaciones que han protagonizado las protestas contra la participación del Equipo ciclista de Israel”. Estos actos, señalan, “expresan claramente un odio profundo hacia el Estado de Israel y, con él, hacia los judíos”.

El colectivo reconoce “el derecho a manifestarse de forma pacífica” que ampara a todos los españoles, pero sobre estas protestas avisan de que “subyace, de manera inequívoca, un odio hacia los judíos a los que se nos quiere cancelar, ocultar y expulsar de la vida pública”.

También avisan, después de que este domingo el Gobierno amparara las protestas y el boicot con Pedro Sánchez a la cabeza, de que “ciertos discursos políticos alientan y aplauden estas expresiones violentas, las justifican y les dan cobertura y legitimidad”. “Es inadmisible que, desde las instituciones que deben representarnos a todos, se incite a mostrar comportamientos incívicos y violentos contra un colectivo específico, sembrando caos y pánico”. “Es una postura sectaria, irresponsable y profundamente antidemocrática”, apunta.

Concluye avisando de que estos actos “violentos buscan enturbiar la ejemplar convivencia que siempre ha caracterizado a Madrid, una convivencia que siempre se ha promovido y protegido desde las instituciones madrileñas”.

“Hostilidad” contra los judíos

Mientras, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) también ha condenado “enérgicamente” los “graves incidentes” de este domingo, que consideran una “amenaza directa al orden público”: “Convertir un evento deportivo internacional en un campo de agitación violenta es absolutamente inaceptable”.