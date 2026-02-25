La caída de Viena: El Islam gana la guerra generacional de Europa

En Viena y otras ciudades europeas la población musulmana crece más rápido que la cristiana por tener más hijos, lo que, según el autor, representa una “guerra generacional” que cambiará la identidad cultural de Europa.

No es una conspiración; es biología aplicada a la sociología. La Europa sin hijos solo tiene un pasado glorioso y un presente ocaso.

Quienes tienen hijos tienen el futuro. Es sencillo. Hay mucho revuelo por la cantidad de musulmanes. Pero me pregunto: ¿por qué hay tantos? Porque tienen hijos. Los cristianos también tienen hijos, pero los demás tienen más.

Así lo afirma el cardenal austriaco (considerado papable durante mucho tiempo), Christoph Schönborn.

Se centra en el distrito de Brigittenau, donde el cardenal reside desde que se jubiló como arzobispo hace un año y donde hay un porcentaje muy elevado de musulmanes.

En seis distritos de Viena, más del 50 % del alumnado es musulmán. Sin embargo, en algunos distritos, este porcentaje es mucho mayor.

El 35 % del alumnado de las escuelas primarias de Viena es musulmán. Quienes no tienen afiliación religiosa (26 %) ocupan el segundo lugar, seguidos de los católicos (21 %). Si consideramos a todos los alumnos de la educación obligatoria, el porcentaje de musulmanes es aún mayor: 39,1 %, mientras que el 18,8 % son católicos.

De hecho, los musulmanes ya han superado a los católicos.

¿Y en el futuro? Basta con hacer cálculos, considerando que Mahoma es el nombre de pila más común en Viena.

Bienvenidos a la capital imperial de la antigua Austria, Felix, antaño la más católica de las ciudades católicas de Europa. Y lo que se aplica a la antigua Viena, reducida a un museo habitado por ancianos que pasean por el Prater, se aplicará a todas las demás metrópolis europeas víctimas de la secularización y la islamización.

En los distritos de Brigittenau (68,7%), Margareten (63,7%), Favoriten (62,3%), Simmering (57,7%), Meidling (57,6%) y Ottakring (56,1%), el porcentaje de musulmanes supera el 50%, y dos de cada tres estudiantes de Brigittenau practican el islam.

Este es precisamente el distrito de Schönborn. La vieja y agotada Europa se disuelve bajo el peso de la inmigración islámica que no integra, sino que reemplaza.

Dos de cada tres alumnos crecen llamando a Alá su Dios y observando el Ramadán, mientras que sus compañeros, que antes eran católicos, se han evaporado en una genérica “no confesión” o en un cristianismo residual.

Un estudiante de un instituto vienés quiso leer un pasaje de la Biblia en clase como parte de una lección, pero el profesor se negó, alegando que “ofendería a los musulmanes“.

No se trata de una conspiración; es biología aplicada a la sociología. La Europa sin hijos solo tiene un pasado glorioso y un presente ocaso.

Rod Dreher escribió:

“Resulta particularmente desconcertante que Viena, la capital ancestral de los Habsburgo, con las tendencias demográficas actuales, sea mayoritariamente musulmana a finales de siglo. Esto es lo que ocurre cuando dejas de creer que tienes una cultura que vale la pena defender”.

Dreher se equivoca: ocurrirá mucho antes.

Krone Zeitung publicó datos impactantes: “Para 2046, uno de cada tres vieneses será musulmán”. En el distrito Alsergrund de Viena, el futuro de Europa Occidental ya está tomando forma.

Como solo 3 de los 25 alumnos de su clase aún hablan alemán, ¡un niño de siete años de primer grado intenta aprender árabe! Para evitar ser vistos como “perdedores”, los niños ayunan durante el Ramadán.

Mientras tanto, en toda Europa, la celebración pública del Ramadán se ha convertido en parte del panorama.

En los Países Bajos, en Utrecht, la policía solicitó invitaciones para el iftar, la cena que los musulmanes toman para romper el ayuno durante el Ramadán.

En Fráncfort, la ciudad gastó 75.000 euros en luces de Ramadán.

Y el presidente austriaco, Alexander van der Bellen, felicitó públicamente a los musulmanes por el comienzo del Ramadán, restando importancia a la Cuaresma cristiana. Van der Bellen compartió una imagen de un tipo de farol usado por los musulmanes para decorar calles y hogares durante el Ramadán, con el lema árabe “¡Ramadán Kareem!”. y el escudo de armas austriaco, acompañado del mensaje:

“Con el inicio de la Cuaresma cristiana y el Ramadán, se nos recuerda que debemos hacer una pausa, ser agradecidos y estar presentes los unos a los otros. Les deseo a todos un período de paz en el que podamos estrechar lazos, con respeto mutuo y una comunidad activa”.

¿Por qué usar una imagen del Ramadán al hablar de la Cuaresma?

Un líder islámico en Estados Unidos acaba de decir:

“Mamdani en Nueva York fue una victoria para la Ummah. No pudimos conquistar Viena con la espada durante 200 años y ahora es un 10 % musulmana. Debemos expandir la población musulmana en Estados Unidos” tal como lo hicimos en Europa.

Puede que me equivoque, pero me parece que el imán tiene las ideas más claras que el arzobispo y los gobernantes de Viena.

Hace unos meses releí “El mundo de ayer” de Stefan Zweig, publicado tras el suicidio del escritor y un conmovedor recuerdo de la Viena anterior a la Primera Guerra Mundial y el nazismo. Musil, Roth, Mahler, Schönberg, Trakl… Cualquiera que ame la civilización y la cultura no puede leerlo y releerlo sin emoción.

¡Qué dilema! Europa, heredera de Zweig, debe elegir entre preservar su “mundo de ayer” o ceder ante un mañana islámico, donde el crepúsculo se convierte en eclipse.

¿Y cómo no conmoverse al pensar en lo que será Viena (y Europa) dentro de una generación? ¿Quién será el próximo Zweig?

Los niños de hoy son los votantes, trabajadores, contribuyentes, soldados y padres del mañana.

Y quien domine las cunas, dominará el día siguiente.

Publicado por Israel National News

Giulio Meotti es periodista italiano de Il Foglio, miembro del Foro de Oriente Medio y escribe una columna quincenal para Arutz Sheva. Es autor, en inglés, del libro “Una Nueva Shoá”, que investigó las historias personales de las víctimas del terrorismo de Israel, publicado por Encounter, y de “J’Accuse: el Vaticano contra Israel”, publicado por Mantua Books, además de libros en italiano. Sus escritos han aparecido en publicaciones como el Wall Street Journal, Gatestone, Frontpage y Commentary.