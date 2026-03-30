La Biblioteca Nacional de Israel revela una Hagadá iraní con un poema persa

La Biblioteca Nacional de Israel ha descubierto una singular Hagadá de Pésaj manuscrita publicada en la década de 1880 que contiene un poema judeo-persa dedicado a Lady Judith Montefiore (1784-1862), lo que pone de relieve la gran influencia de dicha familia en todo el mundo judío.

Descubierto entre los fondos de la biblioteca antes de la Pascua judía, el manuscrito incluye instrucciones en judeopersa para la celebración del Séder y estaba encuadernado junto con un ejemplar impreso del Pesach Me’uvin , un compendio de leyes y costumbres festivas.

El poema, que se dice fue escrito por un judío persa desconocido, rinde homenaje a Lady Judith Montefiore y a su esposo, Sir Moses Montefiore (1784-1885), cuyos esfuerzos caritativos y diplomáticos apoyaron a las comunidades judías en Jerusalén y más allá.

“Moisés Montefiore fue un enérgico defensor de los judíos de Persia, que sufrían tanto de hambruna como de persecución”, declaró la Biblioteca Nacional de Israel.

Según Chaim Neria, curador de la Colección Judaica Haim y Hanna Solomon, el poema utiliza la melitzah , una técnica literaria hebrea clásica que entrelaza frases bíblicas, rabínicas y litúrgicas para formar una nueva expresión de alabanza. El texto vincula a los Montefiore con la reconstrucción física y espiritual de Jerusalén, un aspecto central de su legado, incluyendo su apoyo a Mishkenot Sha’ananim, el primer barrio judío construido fuera de las murallas de la Ciudad Vieja.

“Este es un ejemplo excepcional —y quizá único— de un homenaje de este tipo proveniente de lo que hoy es Irán”, dijo Neria. “Es evidente que, para cuando se escribió este poema, la comunidad judía en Persia sentía una profunda obligación de agradecer a Moisés y Judith Montefiore todo lo que habían hecho por ellos, se sentía alentada por la reconstrucción de Jerusalén y deseaba ensalzarlos”.

El poema también fue escrito en agradecimiento a la comunidad judía persa de Mashhad, cuya población criptojudía —obligada a convertirse al islam en el siglo XIX mientras mantenía en secreto la práctica judía— se benefició de la defensa que los Montefiore hicieron en su nombre en medio de la persecución y las dificultades.

La traducción del poema al español:

La fe de Judit se fortalecerá

Hermosa en su grandeza es Lady Judith,

Gracia coronada de sabiduría, que perdura a través de las generaciones.

La larga vida descansa en su mano derecha,

De sus actos de bondad emanan bendiciones.

Una mujer justa, que busca el bien de Jerusalén,

Junto con Sir Moses, su corazón estaba puesto en Sión.

Como aquel que inscribe una ciudad en una tablilla,

Así han grabado Jerusalén en el alma de su pueblo.

Hermosa es Jerusalén, que se alza sobre su colina,

Una ciudad renovada en dignidad y luz.

Sus obras se alzan como una corona de esplendor,

Una diadema de compasión que jamás se desvanecerá.

Porque al servir al pueblo de Israel,

Cumplen la voluntad del Eterno.

Gracias a la fortaleza de Judit, la fe se fortalece.

Y la esperanza en Jerusalén se mantiene viva durante generaciones.