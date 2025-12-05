La BBC ordena a su personal completar una formación sobre antisemitismo en medio de crecientes críticas

La BBC implementa una capacitación obligatoria sobre antisemitismo después de que personal judío acusara a la emisora ​​de parcialidad. La Junta de Diputados celebra la medida, pero los críticos exigen rendición de cuentas y advierten que la confianza sigue en riesgo. Crédito foto: iStock

La BBC ha anunciado una formación obligatoria contra la discriminación para todo el personal, comenzando con módulos sobre antisemitismo e islamofobia.

El director general saliente de la cadena, Tim Davie, escribió al personal, según citan medios británicos: «La BBC es para todos, y tenemos claro que todos los que trabajan aquí deben sentirse parte de ella. Como organización, nos mantenemos unidos contra cualquier forma de discriminación, prejuicio o intolerancia».

Davie indicó que el módulo sobre antisemitismo está disponible de inmediato, mientras que el módulo sobre islamofobia se lanzará en febrero. El personal tendrá seis meses para completar la capacitación, y los nuevos empleados deberán completarla en un plazo de 28 días.

“Sé que todos estarán comprometidos con la capacitación, garantizando que la BBC sea un modelo a seguir como lugar de trabajo inclusivo y tolerante”, agregó.

La medida surge tras la creciente presión después de que más de 200 empleados, contratistas, proveedores y colaboradores judíos acusaran a la Junta Directiva de la BBC de ignorar las peticiones de una investigación sobre presunto antisemitismo. Su carta, «Ser judío y trabajar en la BBC », describía a la corporación como un lugar seguro para ser judío. Una carta posterior, enviada el mes pasado, acusaba a la Junta Directiva de ofrecer «palabras, no acciones».

La Junta de Diputados de Judíos Británicos acogió con satisfacción la capacitación y destacó una reunión con el presidente de la BBC , Samir Shah, Davie y ejecutivos para discutir el antisemitismo, la BBC árabe y la cobertura de Medio Oriente.

El presidente de la Junta, Phil Rosenberg, declaró: «Durante los últimos 18 meses, la colaboración de la Junta de Diputados con la BBC se ha centrado en la urgente necesidad de un cambio tanto en la cultura como en el contenido de la Corporación. Siempre hemos afirmado que un componente clave del cambio cultural necesario es una comprensión adecuada del antisemitismo contemporáneo, proporcionada por organizaciones creíbles».

Danny Stone, MBE, director ejecutivo del Antisemitism Policy Trust, declaró: «En un contexto de creciente antisemitismo en el Reino Unido y en todo el mundo, el personal de nuestra emisora ​​nacional debe saber cómo detectar y abordar el racismo antijudío y apoyar a los colegas que lo padecen. Esta capacitación contribuirá a ese esfuerzo».

El Dr. Dave Rich MBE, del Community Security Trust, añadió: «La BBC ha enfrentado serios desafíos en su gestión del antisemitismo, pero nos ha alentado la forma abierta y colaborativa en que han trabajado con el CST, la APT y su propio personal judío para desarrollar esta importante capacitación».

La BBC ha sido continuamente criticada en los últimos años por su sesgo antiisraelí, que ha cobrado aún más fuerza desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

En noviembre de 2023, la corporación publicó una disculpa después de afirmar falsamente que las tropas de las FDI estaban atacando a los equipos médicos en batallas dentro y alrededor del Hospital Shifa en Gaza.

Antes de eso, la BBC acusó falsamente a Israel de ser responsable de una explosión en un hospital de Gaza , que las Fuerzas de Defensa de Israel demostraron que fue causada por un cohete de la Yihad Islámica. La cadena reconoció posteriormente que era falso especular sobre la explosión.

A principios de este año, la BBC enfrentó un creciente escrutinio por utilizar al hijo de un alto funcionario de Hamás como narrador en su documental “Gaza: Cómo sobrevivir a una zona de guerra”.