La batalla de una mujer contra el sesgo pro-nazi en Wikipedia

Israel Noticias- por Dra. Yvette Alt Miller/Aish

Ksenia Coffman podría ser una de las historiadoras más influyentes de las que nunca has oído hablar. La aficionada a la historia de Silicon Valley ha pasado años corrigiendo miles de artículos de Wikipedia que mostraban un sesgo pro-nazi o suavizaban los relatos de las atrocidades nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Si alguna vez has consultado en Wikipedia temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, es probable que hayas leído alguno de sus trabajos.

En una reciente entrevista con Aish.com, Ksenia explicó cómo se embarcó en esta monumental tarea y lo que aún queda por hacer.

Ksenia creció en la Unión Soviética, donde recuerda que su educación en historia “fue muy fragmentaria y hubo muchas omisiones”. Estudió lingüística computacional, luego ganó una beca para asistir a una escuela de negocios en la zona de la bahía de California y se instaló en Estados Unidos.

Un día, hace quince años, estaba visitando a unos parientes y se fijó en un libro sobre la batalla de Stalingrado, el conflicto intensamente sangriento entre las fuerzas alemanas y soviéticas en la ciudad industrial rusa de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla contribuyó a cambiar las tornas de la guerra a favor de los aliados. Ksenia se dio cuenta de que sus conocimientos al respecto eran, en el mejor de los casos, superficiales. “Quería aprender más”.

El libro fue un punto de inflexión en su comprensión de la Segunda Guerra Mundial. “Me abrió todo un mundo nuevo”.

En la Unión Soviética, el Holocausto no se enseñaba en profundidad. “Solo cuando era joven aprendí sobre el Holocausto”. Ksenia atribuye a la película de 2002 El pianista, que retrata un relato ficticio del músico judío polaco de la vida real Wladyslaw Szpilman, el haberle abierto los ojos al intenso horror del Holocausto. Ksenia empezó a leer todo lo que podía sobre el genocidio nazi de los judíos europeos y otros. “Hice un curso intensivo de historia del Holocausto (a través de una intensa lectura) porque me di cuenta de que había un gran vacío en mis conocimientos”.

Blanqueo de la historia nazi

Como muchos de nosotros, Ksenia recurrió de vez en cuando a la Wikipedia para aclarar algunos puntos. Fundada en 2001 por el operador de bonos Jimmy Wales, Wikipedia es uno de los sitios más visitados de Internet, y funciona como una enciclopedia que utiliza un equipo “de código abierto” de colaboradores y editores voluntarios cuyo trabajo es supervisado por un grupo sin ánimo de lucro llamado Fundación Wikimedia. Cualquiera puede convertirse en colaborador o editor de Wikipedia y ayudar a construir y dar forma a la información del sitio.

Al leer los numerosos artículos de Wikipedia sobre temas relacionados con el Holocausto, Ksenia descubrió que algunos contenían afirmaciones o términos extraños que parecían blanquear la historia nazi.

“En un artículo de Wiki sobre el funcionario de las SS que creó el gueto de Riga”, recuerda Ksenia, refiriéndose al rabioso nazi Otto-Heinrich Drechsler, “leí que era un ‘prominente dentista’ y que simplemente ‘residía en Riga’ durante la Segunda Guerra Mundial. Me di cuenta de estas distorsiones y ofuscaciones del Holocausto. Quiero estar del lado de las víctimas: no llegaron a sobrevivir y no llegaron a escribir memorias autocomplacientes como todos esos generales alemanes que escribieron sobre lo íntegros que eran”.

Actuar

Ksenia se animó a actuar en 2015 cuando leyó un artículo de Wikipedia sobre el “Complot del 20 de julio”, un complot fallido de 1944 para asesinar a Hitler que fue urdido por un grupo de oficiales nazis de alto rango a los que les preocupaba que la lucha de Alemania en dos frentes, tanto contra Estados Unidos y Gran Bretaña como contra la Unión Soviética, estuviera condenada a terminar en la derrota militar de Alemania.

Observó que el artículo describía el complot como “un gesto grandioso, aunque inútil” que pretendía salvar “el honor de ellos mismos, de sus familias, del ejército y de Alemania”. La descripción le pareció a Ksenia inventada y aduladora, y apenas respaldada por los hechos.

Intrigada, Ksenia leyó más sobre el complot y los autores, y acabó sintiéndose “totalmente desorientada”. Recurrió a un artículo de Wikipedia sobre uno de los conspiradores, el alto funcionario de las SS Arthur Nebe, que inventó las cámaras de gas móviles. La entrada de Wikipedia afirmaba sin fundamento que Nebe actuó para “reducir las atrocidades cometidas”. La entrada también decía que Nebe, en un intento de proteger a los mismos judíos y otras personas que su escuadrón de la muerte pretendía asesinar, mintió sobre el número de personas asesinadas y rellenó los totales de muertes que transmitió a sus superiores.

Estas afirmaciones sobre Nebe le parecieron muy dudosas a Ksenia, así que comprobó las notas a pie de página del artículo de Wikipedia y lo que encontró fue impactante. La afirmación de que Nebe trató de salvar a los judíos se atribuía a un libro de 1995 titulado War of Extermination, un libro que Ksenia tenía prestado en la biblioteca. Buscó la cita que parecía apoyar las afirmaciones, pero luego continuaba con una frase que faltaba en la entrada: “Esto es, por supuesto, una tontería”.

“Me sentí muy perturbada”, explica Ksenia. “No era un error honesto: era una manipulación maliciosa de las fuentes. Empecé a preguntarme de dónde venía todo esto. Antes pensaba que Wikipedia era una fuente de información libre y válida”. Ahora se sentía desilusionada.

Intolerante con la propaganda

“Al crecer en un país no democrático, experimenté mucha propaganda, mucha ofuscación”, explica Ksenia. “Por eso soy más sensible, quizás, a la propaganda. No crecí confiando en mi gobierno; no crecí pensando que lo que veo en el periódico es la verdad. Eso puede haberme ayudado a empezar a notar la parcialidad de algunos artículos de Wikipedia”.

Incendiada, Ksenia decidió hacer algo. Registró varias llamadas a la acción en la entrada sobre Arthur Nebe. Ksenia leyó sobre Nebe para entender mejor por qué algunos relatos sobre él parecían minimizar sus fechorías. Descubrió que los relatos históricos pueden variar mucho, y que los propios prejuicios y objetivos políticos del autor a veces influyen en sus relatos.

Ksenia revisó más y más entradas de Wikipedia, y en algunos casos encontró otros extraños sesgos pro-nazis en algunas entradas. El escritor de WiredNoam Cohen ha proporcionado un relato detallado del historial de edición de Ksenia:

“…Coffman se da cuenta de que tiene que rellenar su página de usuario, el equivalente a un perfil en Wikipedia, donde los editores difunden sus opiniones, rencores, logros y manías. Un sábado por la noche la actualiza por primera vez. Soy una nueva editora de Wikipedia”, escribe. “Me gusta contribuir y relacionarme con otros editores”. Una hora más tarde, pasada la medianoche, añade: “Mi estilo de edición tiende a ser audaz”.

Ksenia editó cientos de artículos, eliminando las descripciones aduladoras de las hazañas nazis en algunas entradas. Algunos usuarios le dirigieron comentarios despectivos o incendiarios, pero ella no se dejó intimidar. Un editor de Wikipedia comenzó a acosarla a través del sitio y finalmente fue expulsado. A pesar de los abusos, siguió adelante, negándose a dar marcha atrás. Ksenia continuó leyendo un artículo tras otro, hasta convertirse en una de las 1.000 editoras más activas de Wikipedia.

Manipulación de la verdad

En algunos casos, las entradas glorificaban a las fuerzas de combate alemanas, especialmente a las unidades de las SS. Algunas entradas de Wikipedia contenían pasajes extraños, en los que se describía “que eran muchachos valientes, que vivieron grandes aventuras, que lucharon valientemente… Había muy poca información sobre los crímenes que cometieron, o estaba escondida, casi como una simple nota a pie de página de una narración heroica”, señala Ksenia.

Algunas entradas suavizaban sus relatos de las atrocidades nazis utilizando una voz pasiva: “Estas divisiones de las SS participaron en masacres, por ejemplo”. Observó que algunos usuarios tenían una inexplicable propensión a utilizar eufemismos cuando hablaban de los nazis y de las atrocidades nazis. Algunos pasajes de Wikipedia parecían incapaces de juzgar incluso los crímenes más horribles.

“Lo que realmente me hizo hervir la sangre fue la degradación de las víctimas”, señaló Ksenia, cuando las víctimas de los crímenes nazis no eran descritas de forma totalmente humana y comprensiva. “Otro término que empecé a utilizar fue el de empatía selectiva”, recuerda Ksenia. Por ejemplo, “toda la guerra fue tan dura para los alemanes… No se tenía en cuenta (en algunas entradas de Wikipedia) el sufrimiento del ejército soviético y de los civiles soviéticos”. Como rusa que sabía lo mucho que habían sufrido sus compatriotas durante la Segunda Guerra Mundial, a Ksenia esto le revolvía el estómago.

Ksenia descubrió la existencia de inquietantes libros y sitios web que romantizan a los nazis y producen relatos muy sesgados de la Segunda Guerra Mundial. Toda una subcultura parecía dedicarse a describir a los nazis en términos muy asépticos. “Lo llamo fan fiction pro-nazi”, describe Ksenia.

Le sorprendió el grado de presencia de estas opiniones en algunos artículos de Wikipedia. Cuando editó las entradas inexactas, Ksenia se encontró con fuertes críticas. “Recibí la respuesta de quienes me consideraban una intrusa. ¿Estoy viviendo en la misma realidad que esta gente?”.

Durante un tiempo, Ksenia editó miles de artículos relacionados con la Segunda Guerra Mundial cada mes, eliminando el contenido no citado. “La gente me llamaba cazadora de nazis. Los cazadores de nazis eran héroes, pero en Wikipedia se utilizaba de forma peyorativa”. Lo que la motivó fue saber que hablaba en nombre de las víctimas de las atrocidades nazis que no podían contar su propia historia. “Quería presentar el punto de vista de las víctimas, de las personas que estaban en el extremo receptor de estos bombardeos y estas acciones nazis… Para crear un poco de equilibrio. Si hablamos de estos ‘valientes’ combatientes nazis, también deberíamos incluir una mención a las víctimas”.

Infórmate

En los últimos años, Ksenia había ralentizado su trabajo de edición. A veces, leer un relato tras otro de las atrocidades nazis le resultaba demasiado agotador. Cuando Wired le hizo un perfil en septiembre de 2021, el trabajo de Ksenia recibió un renovado interés. Algunas personas se ofrecieron para ayudarla a realizar su trabajo de edición, y ahora, por primera vez en años, trabaja como parte de un equipo de colegas.

“Todavía queda mucho por hacer”, explica a Aish.com. “Creo que lo que hice fue concienciar a la gente”.

Los lectores deben saber que hay intentos perniciosos de blanquear aspectos desagradables de la historia. Ksenia lo ha notado no solo en algunos relatos históricos de las atrocidades nazis, sino también en los de otras épocas históricas, como la Confederación en Estados Unidos. “Me costó mucho esfuerzo aprender sobre el Holocausto”, recuerda Ksenia. Educarnos en la historia puede costar mucho trabajo, pero es importante.

Ksenia anima a las personas que observan información inexacta o engañosa a actuar. “Deberían registrar una cuenta en Wikipedia para poder convertirse en editores. Empiecen poco a poco, abordando pequeños trabajos de edición”. Está encantada de que cualquiera que quiera convertirse en editor se ponga en contacto con ella a través de su página de discusión en Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:K.e.coffman

Por último, Ksenia nos anima a ser escépticos con lo que leemos en Wikipedia. Si algo parece excusar o encubrir las atrocidades nazis o de otro tipo, actuemos. Que todos nos sintamos inspirados por los años de trabajo dedicado de Ksenia para marcar la diferencia.