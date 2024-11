‘La batalla de nuestras vidas’: la comunidad judía de Estados Unidos se enfrenta al antisemitismo en los campus

En una dura advertencia en la cumbre de emergencia de Nueva York, los líderes judíos pintan un panorama alarmante: profesores que enseñan una ideología antisionista, estudiantes acosados ​​por llevar kipás y la creencia generalizada de que la paz en Oriente Medio es la clave para la armonía mundial.

«Esta es la batalla de nuestras vidas. Los judíos tienen miedo de hablar por temor a ser identificados. No se puede usar kipá en las universidades más grandes y prestigiosas de Estados Unidos. Los estudiantes judíos de Berlín y Múnich no tuvieron la oportunidad de cambiar su situación, pero aquí en Estados Unidos tenemos el mandato de cambiar esto. Debemos ayudar a nuestros estudiantes en los campus a contraatacar», dice Alan Dershowitz, un destacado jurista judío estadounidense.

Es necesario leer estas palabras de Dershowitz varias veces para comprender la magnitud de la crisis que enfrenta el judaísmo estadounidense en medio de una ola de antisemitismo, junto con los desafíos de mantener la identidad judía estadounidense y las cuestiones fundamentales sobre aspectos previamente estables de la identidad.

Odio sin precedentes

En el piso 20 del Yale Club de Nueva York, con el poderoso paisaje urbano de Manhattan como telón de fondo, un extraño podría no haber captado la intensidad de la tormenta que afectó a los presentes. La conferencia fue organizada por el grupo israelí Shurat HaDin, dirigido por la abogada y activista Nitsana Darshan-Leitner, que reúne a importantes personas influyentes y organizaciones de defensa de todo el espectro del judaísmo estadounidense, todos unidos en un objetivo común: crear unidad y cooperación entre las organizaciones activistas para combatir el antisemitismo y eliminar este fenómeno.

«El ataque mortal de Hamás hace un año conmocionó a Israel tanto en el país como en el extranjero. En lugar de abrazar a las víctimas inocentes, el mundo se volvió contra Israel con un odio sin precedentes, libelos de sangre, llamamientos al genocidio y violencia. Nuestros enemigos celebraron la masacre de judíos, distorsionaron los hechos, ignoraron los actos de agresión y apoyaron abiertamente a Hamás. Nuestro objetivo es contraatacar en el frente de las relaciones públicas y garantizar que todos los judíos se sientan seguros en cualquier parte del mundo», dijo Darshan-Leitner.

Dershowitz, de 86 años, no se avergüenza de describir la realidad que ve a la luz del terror que prevalece en los campus, incluso si se aparta de la corrección política estadounidense. «Los profesores y decanos con agendas antiisraelíes se ponen de pie y mienten a sabiendas. Enseñan a los estudiantes una academia falsa. Hoy, para ser algo en Estados Unidos, hay que ser antisionista. Hablé con dos decanos, ambos proisraelíes, y se niegan a hablar. Tienen miedo, están en silencio. Están temblando de miedo. Estamos en gran peligro, más que durante el macartismo».

Más allá de la crisis actual, el experto legal de alto nivel mira hacia el futuro con un pronóstico sombrío: «Estas personas en los campus representan el futuro de Estados Unidos: pronto escribirán para The New York Times, ocuparán puestos en importantes empresas que hacen negocios con Israel. En unos años, estarán en el gobierno y todos serán antisionistas. Este es un peligro claro y presente para Israel y el judaísmo estadounidense».

«Consideremos la situación en la UCLA: si te identificas como sionista, 14 fraternidades te impedirán hablar y te suspenderán. Esto es literalmente la Universidad de Berlín de 1933, en el comienzo del desprecio antijudío. Este es un problema crítico y es por eso que debemos responder y estar presentes como judíos estadounidenses. Luchar, no bajar la cabeza pensando que esto es una tormenta pasajera: esto es antisemitismo clásico».

«Uniendo corazones y mentes»

Entre los oradores de la conferencia se encontraba el comediante Michael Rapaport, que nunca había visitado Israel antes de la guerra. Desde entonces, ha visitado el país cinco veces y se ha convertido en una voz influyente en los EE. UU., luchando contra la incitación pro palestina. Rapaport representa al activista judío que se niega a doblegarse, se opone al odio y contraataca.

«No puedo quedarme de brazos cruzados ante estos acontecimientos, todo lo que está sucediendo en Israel, 101 rehenes y sus familias, y el odio aquí en casa. Es frustrante, pero es lo que nos une. Se han roto tantos corazones. Se han detenido tantas trayectorias familiares», dijo Rapaport. «No hicimos nada para merecer este odio. El 8 de octubre por la mañana, aquí en Nueva York, mientras en Israel todavía se masacraba, quemaba viva y atacaba a la gente, los activistas pro palestinos llegaron a Times Square y celebraron, ¡»desde el río hasta el mar»! No pueden decir que hubo un falso «genocidio» entonces.

«No voy a dar ninguna justificación a estos terroristas que llevaron a cabo la masacre. Estamos inmersos hasta el cuello en la retórica antijudía, y ahora también en la violencia. Nunca pensé que tendría que admitir que en Nueva York en 2024 los judíos tendrían que tener miedo. Estoy asqueado por lo que sucedió en la otrora prestigiosa Universidad de Columbia.

«Tenemos que luchar con nuestros corazones, nuestras oraciones, nuestras mentes, mantenernos firmes y no dar un paso atrás. No consideren ninguna alternativa. Los animo a todos a mantenerse erguidos. Aprendan más sobre su judaísmo. Aprendan sobre nuestra historia. Manténganse erguidos y orgullosos. Sin culpa. Hemos hecho lo de la culpa durante demasiado tiempo. No más vergüenza. Hemos hecho suficiente. Sin tartamudeos».

Cuando Rapaport terminó de hablar, parecía que el público necesitaba a alguien como él que les hablara a la altura de los ojos, en el dialecto neoyorquino, sin miedo, infundiendo la esperanza que tanto necesitan. «En Israel, los soldados luchan por el estado judío; aquí, cada uno de nosotros es un guerrero por el judaísmo y por Israel».

El historiador británico Douglas Murray subió al escenario. En respuesta a la pregunta de Nitsana Darshan-Leitner sobre qué lo convierte en un defensor tan acérrimo de Israel y del pueblo judío, respondió: «Los periodistas deben ser honestos y tratar de exponer las mentiras. Cuanto más grande sea la mentira que se está difundiendo, mayor es su deber de desentrañarla.

«La flagrante injusticia hacia Israel, la forma en que este pequeño país es objeto de tantas condenas en todo el mundo, la profunda injusticia en la cobertura mediática de Israel y la falta de empatía hacia Israel. Israel es el único país de la región en el que un estadounidense querría vivir, pero muchos quieren destruirlo», agregó Murray. «He visto a las Fuerzas de Defensa de Israel en acción desde el frente. He visto a estos impresionantes hombres y mujeres llevando a cabo misiones que nadie debería tener que realizar. Lo hacen por amor, no por odio, y, sobre todo, tienen que soportar la condena del mundo”.

Una cuestión de números

Cuando se le preguntó por qué cree que tantos odian al Estado judío, respondió: “Es un juego de números: no hay muchos judíos en el mundo en comparación con la cantidad de personas que odian a los judíos. Los medios israelíes tienen un presupuesto pequeño en comparación con Al Jazeera. Existe la ilusión de que si se resuelve el conflicto israelí-palestino, estallará la paz en todo el mundo. Este es exactamente el inteligente planteamiento soviético de la década de 1960 con respecto a Israel, el planteamiento del CNA de que este es el problema de derechos humanos de nuestra generación y que si lo resuelves, estarás justificado como Nelson Mandela. Y eso es lo que se ha engañado a las mentes para que crean.

“La idea de que resolver la crisis palestina resolverá muchos problemas es fundamentalmente errónea. Incluso Blinken dijo que debemos centrarnos en una ‘solución de dos Estados’. Todo esto se ha convertido en la política oficial tanto de la izquierda como de la derecha”.

Murray no pasó por alto el odio que se está extendiendo en Estados Unidos entre las organizaciones progresistas pro palestinas: «La mayoría de los profesores y estudiantes de Estados Unidos creen que conocen el mundo. Si saben una cosa, es ‘no seas nazi’. No entienden que ellos mismos pueden ser nazis. Cuando persiguen a los estudiantes de Columbia y les gritan ‘regresen a Polonia’ porque llevan una kipá, pueden ser nazis.

«Si cualquier otra minoría recibiera el trato que han recibido los judíos estadounidenses durante el año pasado, habría interminables investigaciones. Pero eso no está sucediendo. A ustedes, judíos estadounidenses, los invito a construir alianzas. No se olviden de sus amigos que siempre estuvieron ahí. Manténganse unidos».