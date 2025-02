La bancarrota moral e hipocresía de la Cruz Roja Internacional

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fracasó en sus responsabilidades más básicas hacia las más de 250 víctimas de secuestro de unas 20 naciones que fueron tomadas como rehenes durante el ataque barbárico de Hamás.

Los Estatutos fundacionales de 1986 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Movimiento de la Media Luna Roja proclaman:

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja constituyen juntos un movimiento humanitario mundial, cuya misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano dondequiera que se encuentre, proteger la vida y la salud y asegurar el respeto por el ser humano, en particular en tiempos de conflicto armado y otras emergencias.(1)

En lo que respecta a la imparcialidad y la neutralidad, los Estatutos proclaman:

Imparcialidad: No hace discriminación alguna por nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase u opiniones políticas. Se esfuerza por aliviar el sufrimiento de las personas, guiado únicamente por sus necesidades, y da prioridad a los casos más urgentes de sufrimiento.

Neutralidad: Para seguir gozando de la confianza de todos, el Movimiento no debe tomar partido en las hostilidades ni participar en controversias de naturaleza política, racial, religiosa o ideológica.

Específicamente, los Estatutos exigen que el CICR:

Se esfuerce en todo momento, como una institución neutral cuya labor humanitaria se lleva a cabo especialmente en tiempos de conflictos armados internacionales y otros conflictos internos, para asegurar la protección y asistencia de las víctimas militares y civiles de tales eventos y sus resultados directos.(2)

Siendo una organización cuyo único propósito reconocido y misión es ayudar a las víctimas de guerras y violaciones de derechos humanos, es evidentemente obvio que el CICR ha fallado completamente en su misión, como queda reflejado en su mal manejo de la crisis de los rehenes de Israel.

El fracaso absoluto del CICR en sus responsabilidades más básicas hacia las más de 250 víctimas de secuestro de unas 20 naciones tomadas como rehenes durante la invasión, asesinato masivo y violación de la organización terrorista Hamás respaldada por Irán, es trágico por sí mismo. Incluso hay peores repercusiones: el razonamiento del CICR para su mala actuación, cómo pudo haber sucedido y la evidente falta de capacidad, voluntad, seriedad y quizás incluso voluntaria y deliberada apatía, negligencia y laxitud por parte del personal del CICR.

Este abandono histórico no se limita al CICR y su personal. La responsabilidad moral y legal recae principalmente sobre el gobierno suizo bajo cuyo patrocinio funciona el CICR, junto con los estados partes de las Convenciones de Ginebra que financian su existencia y están en posición de monitorear, dirigir e influir en el funcionamiento del CICR.

No podemos dejar de preguntarnos dónde ha estado el gobierno suizo, con su estatus internacional único, en el contexto de la situación de los rehenes israelíes.

El fracaso de los suizos y del CICR en garantizar la provisión de socorro humanitario a los rehenes israelíes no es sólo inolvidable. Es imperdonable.

¿Por qué no aprovecharon su renombrada reputación y estatus internacional, tal vez la destacada capacidad y reputación internacional de Suiza, para presionar a aquellos elementos que influyen en la organización terrorista Hamás, principalmente Catar, Egipto, la ONU y otros elementos árabes, para que las víctimas israelíes del terrorismo y secuestro reciban un trato humano?

Esto es especialmente evidente a la luz de las declaraciones de la presidenta de la Confederación Suiza, Karin Keller-Sutter, en su discurso del 10 de febrero del 2025, en la ceremonia del Día del Recuerdo del Holocausto. Allí, Keller-Sutter enfatizó la crucial importancia del recuerdo y las lecciones del Holocausto y su correspondiente colapso civilizacional total, especialmente ahora que el antisemitismo está resurgiendo en Suiza, en algunos casos de manera abierta. Ella señaló:

No se puede tolerar que los judíos sean intimidados, discriminados o amenazados. Nuestros valores democráticos de tolerancia, respeto mutuo y convivencia no son compatibles con signos de odio basados en la raza, la etnia, la religión o la orientación sexual.(3)

¿Cómo es concebible que el gobierno suizo y el CICR hayan permanecido inactivos durante más de 16 meses mientras son manipulados y abusados abiertamente por la organización terrorista Hamás? En lugar de eso, han aceptado pasivamente la negativa de Hamás a permitir la transferencia de medicamentos, visitas médicas y humanitarias a los enfermos y heridos, así como a todos los rehenes retenidos ilegalmente, y a permitir un trato humano y respetuoso a los muertos, todo esto sin tomar la acción internacional vital que les corresponde dada su singular posición internacional.

Dado la imparcialidad y neutralidad constitucionalmente celebrada del CICR, desafía toda lógica y claridad moral que el CICR pueda tolerar imágenes de terroristas armados y enmascarados sentados y de pie sobre vehículos del CICR mostrando el emblema y la bandera de la Cruz Roja mientras tales vehículos transportan a rehenes israelíes torturados, sufriendo y enfermos.

Toda la credibilidad del CICR como organización humanitaria está destrozada. No puede recuperarse de esto.

De la misma manera, ¿cómo puede el CICR permitir que sus representantes, su estatus, dignidad y presencia sean manipulados para participar en falsas «ceremonias de liberación», sentándose con líderes terroristas armados y enmascarados, firmando «certificados de liberación» falsos e intercambiando apretones de manos?

¿Dónde está la dignidad del CICR, el Movimiento de la Cruz Roja, el emblema de la Cruz Roja y la bandera de la Cruz Roja?

La enormidad de esta laguna intolerable e injustificable, de este fracaso total por parte de Suiza y el CICR, realmente no puede explicarse en términos de incapacidad o ineptitud. Nos plantea la obvia pregunta de cómo esto pudo suceder.

Esta enorme falta de acción genuina, seria y sincera por parte de Suiza y el CICR no solo es flagrante en su magnitud, sino que desafía toda lógica.

Además, y no menos importante, no puede sino llevar a la implicación y suposición de que tal inacción ha sido y continúa siendo más allá de una mera negligencia o error no intencionado. Plantea la pregunta de si esto emana de un motivo siniestro y ulterior, algo que trágicamente, en un contexto histórico, parece demasiado familiar.

La reputación de Suiza como el bastión mundial de la rectitud moral y la dignidad está completamente socavada y arruinada.

Suiza ya no puede argumentar ningún elemento de superioridad moral internacional. Ha perdido la poca estatura que podría haber tenido.

(1) https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-07/statutes-en-a5.pdf

(2) Ibid. – artículo 5(2)(d)

(3)https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-104075.html