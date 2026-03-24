La asombrosa historia del niño salvado del nazismo, que se convirtió en maestro de música, brilló en el Colón y fue semilla de una dinastía de pianistas  

Jorge Lechner saltó de los trenes de Praga al escenario más importante de la Argentina. De niño, fue salvado por Nicholas Winton, apodado el «Schindler británico», fue adoptado por una familia inglesa, y -contra todo pronóstico- recuperó a su familia biológica en Buenos Aires. Con el tiempo, se convertiría en patriarca de una familia de grandes músicos.

Nicholas Winton, apodado el «Schindler británico», era un empleado de banco en Londres, que después de un viaje a Praga fue testigo del desamparo de los niños en una ciudad asfixiada por el avance nazi. Por convicción, Winton inició una carrera frenética contra el reloj: la organización del Kindertransport (transportes de niños), una operación de rescate que logró trasladar en tren a 669 niños hacia la seguridad del Reino Unido.

Durante cincuenta años, Nicholas Winton mantuvo su hazaña en el más absoluto anonimato, incluso para su propia familia, cargando en silencio con la tristeza de aquellos que no pudo rescatar.

Recién en 1988 se conoció su historia. En un histórico programa de la BBC, el mundo vio a un anciano Winton rodeado de adultos que, puestos en pie, le revelaron que ellos eran «sus niños». Pero mientras el filme Una vida (protagonizado por Anthony Hopkins) retrata al héroe, en las calles de Buenos Aires latía una parte fundamental de ese milagr

Pocos saben que uno de esos niños fue Jií František Lechner, conocido en Argentina como Jorge Lechner. A los seis años, Jorge y su hermana Hanna subieron a uno de esos trenes salvadores. Tras ser adoptados por una familia británica, ocurrió lo estadísticamente imposible: sus padres biológicos sobrevivieron, llegaron a Buenos Aires y lograron recuperarlos.

En Buenos Aires, el pequeño Jorge se convirtió luego, además de abogado, en pianista, director de orquesta y maestro interno del Teatro Colón, donde hizo toda su carrera.

Luego, Jorge y Lyl se separaron y, fruto de su matrimonio con Lolita Lechner Loubet, nacieron Federico y Constanza, también pianistas. Federico con su mundo del jazz, grabó Cartas a mi padre (2015), un precioso álbum que reúne piezas originales, clásicas y tangos, y una pieza dedicada a Winton. Constanza, por su parte, la menor del matrimonio Lechner Loubet, editó Infancia, un registro que aborda pequeñas joyas de la literatura musical. Nunca vivieron juntos los tres, Karin vive en Bruselas y sus hermanos en Madrid. Pero la música los une, cuando las apretadas agendas de cada uno lo permite, y suelen dar conciertos los tres juntos.

Después del tren de Jorge, hubo uno más con 150 niños, el 2 de septiembre del 1939, un día después de la declaración de la guerra. Para entonces, los alemanes ya habían cerrado las fronteras y el tren nunca salió. Aunque Winton había salvado 669 niños, se sintió tan culpable por los 150 que nunca quiso hablar de lo que había hecho, ni siquiera con su familia, hasta que su esposa descubrió en el altillo de su casa los documentos de la hazaña y los llevó a la esposa de Robert Maxwell, el magnate de los medios de comunicación británico.

De generación en generación

A través de sus hijos Karin, Federico y Constanza, y de su nieta Natasha Binder, todos destacados pianistas profesionales, el legado de Jorge permanece vibrante. Es una historia de familia, pero también hay algo universal, y muy precioso para la cultura judía: la transmisión del conocimiento y de la memoria.

En la tradición judía, este traspaso se denomina L’dor V’dor (de generación en generación): una cadena de sabiduría cuya vitalidad depende de la transmisión ininterrumpida. Aquí, la enseñanza se eleva a un acto sagrado de preservación de la identidad, transformando el saber en un puente vivo y en una herramienta dinámica para construir el futuro a través de la música y la memoria.

Ese hilo invisible pero indestructible, una herencia musical y ética, es tan esencial para Lyl Tiempo que decidió dar a conocer esta historia al mundo. Se puso en contacto con el periodista, fotógrafo y videasta argentino Rodrigo Carrizo Couto para llevar la historia a la pantalla.

Jorge Lechner murió en 1979 en Buenos Aires, antes de que la BBC diera a conocer la historia de Winton al mundo, nunca supo que había sido salvado gracias a un banquero ignoto.

Un documental en rodaje

“Rodamos mucho, pero queda algo muy importante que es filmar Buenos Aires. No se puede hablar de esta historia sin ir al Colón, donde trabajó Jorge Lechner como músico. Queremos hablar con la gente que lo conoció, que estuvo con él en el Colón. Hasta ahora avanzamos como producción autónoma, pero estamos buscando apoyo en la Argentina, sobre todo en Estados Unidos y, en menor medida, en Bélgica y en Inglaterra”, cuenta Couto vía telefónica desde Suiza.

En Checoslovaquia, Winton es una especie de héroe. “Nos contó el hijo de Winton que era una estrella pop en Checoslovaquia, al punto que iba por la calle y la gente le pedía autógrafos y hacían fotos con él. De hecho, tiene un monumento y le hicieron incluso una comedia musical”.

Rodrigo, por pedido de Lyl, registró en Londres lo que fue la última reunión entre Winton y los sobrevivientes de los Kindertransport, los tres hermanos Lechner iban a tocar como invitados de honor. Pero ese día, Federico se enfermó y no pudo asistir. “Proyectamos a Federico tocando en el Festival de Jazz en Praga cuando hizo el homenaje a su padre. Natasha, Connie y Karen tocaron y hablaron. Ahí conocimos a la familia Winton y empezó a tomar forma toda esta idea. Vimos, a partir de la idea de Lyl, que había material para ir más allá”, cuenta el director.

El video que se proyectó de Federico fue filmado por Couto en 2016. Federico acababa de dar a conocer su álbum Cartas a mi padre, donde cada una de las obras tiene una relación con su papá, a quién conoció poco porque murió cuando él tenía 5 años. Y en ese disco hay un blues dedicado a Winton.

“Soy amigo de Fede desde hace mucho -cuenta Rodrigo-. En una oportunidad coincidimos en Praga, cuando Federico dio un recital en el Ministerio de Asuntos Exteriores Checoslovaco, en homenaje a su padre. Es ahí que conozco a Karin y a Constanza, que fueron justamente para ese homenaje. En ese momento descubro la historia y me pidieron que cubriera el evento. Así lo hice, los estuve siguiendo prácticamente mañana, tarde y noche, filmé incluso el festival de jazz. Descubrí la fascinante historia y luego escribí una nota para el diario El País”.

Homenaje por dos

El documental se proyecta como un doble homenaje, a Winston y a Lechner. “Se trata de la resiliencia, de cómo la música nos cura, y de cómo entre generaciones se va pasando una llama preciosa”, reflexiona Carrizo Couto, y brinda más precisiones sobre el documental que, aunque está muy avanzado, continúa en pleno proceso de realización.

“Hay una participación muy singular de Martha Argerich, amiga de Jorge. Martha sabe perfectamente toda la historia, habla sobre esto y también sobre cosas muy personales que no tienen nada que ver con la música. Por ejemplo, sobre el abuelo rabino”.

Cuando Martha vio el tráiler del documental, recuerda Couto, se puso a llorar. “Esto es muy importante, esto se tiene que contar, sobre todo en estos tiempos de antisemitismo rampante”. Ahí decidió participar en la filmación con su testimonio.

No es la única sorpresa del documental, hay algo totalmente inédito: una grabación casera de Winton a su 101 años, con Natasha Binder y Karin, las dos tocando el piano para él. “Eso tiene un enorme valor simbólico -dice Couto-. El mismo valor simbólico que tiene también la interacción que se verá en el documental entre Natasha y Lady Milena Grenfell-Baines, sobreviviente gracias a Kindertransport y que a sus 100 años narra con gran lucidez su experiencia”. También participan otros sobrevivientes aportando sus testimonios.

Nicholas Winton, un hombre que no sólo salvó cuerpos, sino que preservó futuros. Como reza la sentencia talmúdica: “Quien salva una vida, salva al mundo entero”. Winton salvó 669 mundos. La música de los Lechner es la prueba de que el delicado sonido de un piano puede ser la forma más alta de victoria. Porque mientras haya quien transmita el conocimiento, la barbarie nunca tendrá la última palabra.