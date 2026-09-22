La afirmación de 100.000 muertos en Gaza se ha derrumbado. ¿Lo admitirán los “expertos”?

Un análisis pone bajo la lupa las estimaciones que llevaron a afirmar que las muertes en Gaza superarían las 100.000. A partir de los datos registrados posteriormente, el autor cuestiona esos cálculos y plantea si quienes difundieron esas proyecciones revisarán ahora sus conclusiones.

Durante los últimos dos años, diversos “expertos” e “investigadores” impulsaron una afirmación constante: que las muertes en Gaza estaban enormemente subestimadas, por decenas de miles o más, y que la cifra “real” superaba las 100.000. Según un estudio publicado en The Lancet, llegaba incluso a 186.000. Estas afirmaciones no fueron presentadas como especulación, sino como correcciones sobrias y basadas en datos de un recuento oficial supuestamente incompleto realizado por el “Ministerio de Salud” dirigido por Hamás.

Pero, a abril de 2026, la cifra según ese mismo Ministerio —la fuente que estos investigadores trataron explícitamente como altamente confiable y utilizaron como base para sus análisis— es de aproximadamente 72.000, incluidos los combatientes. Era de aproximadamente 70.000 en noviembre de 2025. Esto ocurre ya seis meses después de iniciado un período de alto el fuego, con Hamás controlando plenamente los centros de población de Gaza y sin obstáculos significativos para que el Ministerio o la población de Gaza completen el registro de fallecidos.

Entonces, ¿qué ocurrió exactamente con las decenas de miles de muertos que faltaban? Nunca aparecieron, porque nunca estuvieron allí.

Un hecho clave que falta de manera llamativa en todos estos estudios —deliberadamente, en mi opinión— es cómo se registraban realmente las muertes. Durante toda la guerra, los habitantes de Gaza podían informar fallecimientos incluso sin que se hubiera recuperado el cuerpo, mediante un formulario en línea o mediante una declaración verbal. Más de 18.000 muertes fueron informadas de esta manera. El formulario incluso incluía una opción para especificar como lugar del fallecimiento “bajo los escombros”. El Ministerio de Salud alentaba la presentación de estos informes, y existían incentivos claros para hacerlo, principalmente compensaciones por pérdidas familiares. Eso significa que el sistema ya incluía casos en los que los cuerpos no habían sido recuperados físicamente o personas desaparecidas que se presumían muertas. La idea de que decenas de miles de muertes simplemente permanecieran sin ser informadas, pese al incentivo de las compensaciones, y que posteriormente fueran a aparecer en grandes cantidades contradice la forma en que el sistema funcionaba en la práctica.

Así que ahora sabemos algo con claridad. Las afirmaciones de una enorme subestimación eran erróneas. No ligeramente erróneas. No correctas en términos generales pero imprecisas. No dentro de ningún margen de error razonable. Erróneas por decenas de miles, erróneas en su nivel de confianza y erróneas en la forma en que fueron presentadas por los medios. Estos estudios no simplemente fallaron. Sus conclusiones centrales han sido refutadas de manera decisiva por los datos reales.

Todos los métodos “científicos” invocados con tanta autoridad se han topado ahora con la realidad. Los modelos de captura-recaptura, las encuestas de hogares, las extrapolaciones a partir de otros conflictos, los modelos pseudobayesianos y los multiplicadores “ilustrativos” de muertes indirectas fueron tratados como si revelaran la verdadera magnitud de la guerra en Gaza. En realidad, produjeron cifras que no se han materializado en absoluto, incluso después de un período prolongado para registrar y consolidar las muertes, con Hamás controlando plenamente los sistemas administrativos y hospitalarios de Gaza.

La única dirección en la que el Ministerio de Salud ha ajustado sus cifras ha sido hacia abajo. Se eliminaron nombres del recuento de muertos y se revisó a la baja el porcentaje de mujeres y niños fallecidos. Mientras tanto, el espectro ampliamente invocado de muertes masivas por inanición nunca se materializó. Las muertes por inanición reportadas durante toda la guerra son 475, según el Ministerio de Salud. Si realmente se hubieran producido condiciones de hambruna de Fase 4 o Fase 5, la cifra de muertos únicamente por inanición habría ascendido a decenas de miles. Pero no fue así, porque nunca hubo nada ni remotamente parecido a una hambruna.

¿Lo reconocerán las personas que promovieron esas afirmaciones? ¿Reconocerán los investigadores que sus modelos sobreestimaron enormemente la realidad? ¿Publicarán correcciones los periodistas que amplificaron estas cifras sin escepticismo? ¿O simplemente se hará desaparecer todo esto de la memoria?

Durante más de un año, se le dijo al público que las cifras oficiales omitían una enorme masa sumergida de muertos. Cuerpos bajo los escombros, fallecimientos no registrados, muertes indirectas a gran escala por inanición y enfermedades. La implicación era siempre la misma. La cifra “real” era dramáticamente superior, las FDI estaban causando mucho más daño del que reflejaban los datos y confiar en las cifras reportadas era presentado como una forma de minimizar la magnitud de la guerra.

Pero esa afirmación se derrumba una vez que se comprende cómo se registraron e informaron realmente las muertes durante toda la guerra. No existía una categoría oculta separada esperando ser descubierta posteriormente, pese a la seguridad con la que los “expertos” afirmaban que existía. La brecha en la que insistían no estaba oculta. Era imaginaria.

El propio Hamás reconoció haber compensado a aproximadamente 19.000 viudas y planea compensar a muchas más familias. Ese no es un sistema en el que decenas de miles de muertes simplemente quedan sin registrar. Seis meses después de la guerra, la afirmación de que decenas de miles de muertes siguen sin contabilizar no solo carece de respaldo; los acontecimientos la han dejado atrás.

Al mismo tiempo que se impulsaba la narrativa de más de 100.000 muertos, se superpuso una segunda distorsión deliberada. Mientras las cifras totales de muertos eran infladas hacia arriba, las cifras de combatientes muertos eran reducidas artificialmente. La afirmación ampliamente difundida y falsa de que solo habían muerto unos 8.900 combatientes se basaba en un criterio extremadamente restrictivo: únicamente aquellos combatientes a los que las FDI podían identificar con nombre completo y vincular con una base de datos anterior a la guerra. Es un estándar al que ningún ejército de la historia ha sido sometido. Mientras tanto, las evaluaciones acumuladas israelíes y estadounidenses situaban las muertes de combatientes por encima de 25.000.

El efecto era intencional. Si el total de muertos supera los 100.000 y los combatientes muertos son menos de 10.000, la proporción entre civiles y combatientes se vuelve extrema: superior a 10 a 1. Crea la apariencia de asesinatos indiscriminados a escala masiva. Pero si las cifras más probables son correctas, ocurre lo contrario: una campaña precisa de guerra urbana que produce una proporción de 1,5 a 1, o incluso inferior, mejor que la de las operaciones aliadas en Irak y Afganistán. No un genocidio. Ese encuadre nunca fue aceptable para los “expertos”.

Esos dos elementos eran incorrectos. Y una vez que se derrumban, también lo hace la conclusión. El total no es 100.000. Ni siquiera está cerca. Es de aproximadamente 72.000 después de dos años de guerra y seis meses adicionales para registrar y consolidar los datos. Esa cifra incluye 25.000 combatientes, no 8.900, y miles de muertes naturales. No existe una lista oculta de muertes naturales —aproximadamente 6.000 por año en Gaza en condiciones de paz— esperando salir a la luz.

Mientras tanto, el propio Hamás y otros grupos militantes han comenzado a revelar pérdidas que erosionan aún más esa narrativa. Ataques aéreos inicialmente reportados como exclusivamente civiles están siendo vinculados cada vez más con combatientes. Los denominados periodistas y trabajadores sanitarios han sido reconocidos, en numerosos casos, por Hamás y la Yihad Islámica Palestina como sus combatientes. Estas revelaciones son incompletas, pero avanzan en una sola dirección: ejercen presión al alza sobre el número de combatientes, no a la baja.

Así que la pregunta ahora es sencilla. ¿Retirarán los investigadores sus conclusiones a la luz de lo que ahora sabemos? ¿Corregirán el registro los periodistas que presentaron estas estimaciones como hechos? ¿Se enfrentarán al resultado los expertos que descartaron el escepticismo? ¿O simplemente todos seguirán adelante, dejando tras de sí un rastro de afirmaciones realizadas con enorme seguridad que no resistieron el paso del tiempo, afirmaciones que contribuyeron a alimentar falsas acusaciones de genocidio?

Ya conocemos la respuesta. La narrativa seguirá adelante. Las afirmaciones se desvanecerán. Y las personas que las impulsaron fingirán que, en realidad, nunca estuvieron tan seguras de ellas.