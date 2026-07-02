La 22ª Macabiada

Del 30 de junio al 14 de julio de 2026, se está desarrollando en Israel la Maccabiah 2026 con la participación de más de 8.000 atletas de aproximadamente 55 países que compiten en 45 deportes. Una delegación de Hebraica y Macabi de Uruguay está participando en varias disciplinas, sobre todo en fútbol donde intentarán revalidar el oro conseguido en 2022. La competencia debía realizarse el año pasado y fue pospuesta debido a la guerra con Irán.

Bajo el lema «Más que nunca», la Maccabiah 2026 destacará el poder de la unidad y la importancia de fortalecer el vínculo entre las comunidades judías de todo el mundo y el Estado de Israel, hoy más que nunca.

La Maccabiah 2026 colaborará con la Organización de Veteranos Discapacitados de las FDI, integrando a sus miembros como trabajadores, voluntarios y participantes en ceremonias y eventos oficiales. Además, atletas paralímpicos competirán en deportes como natación, tenis, tenis de mesa, baloncesto en silla de ruedas y ciclismo adaptado. Como parte de una colaboración con la comunidad de la tribu Nova y otras organizaciones, los sobrevivientes de los atentados del 7 de octubre y sus familias también participarán en diversas funciones durante los Juegos.

La Maccabiah 2026 se expande con la incorporación de nuevas ciudades al evento, entre ellas Tel Aviv-Yafo. Cada ciudad principal albergará una categoría de competición diferente: Jerusalén se centrará en la categoría Abierta, Haifa en la categoría Junior y Herzliya en la categoría Máster. Otras ciudades anfitrionas son Hadera y Ra’anana, con especial atención a las comunidades de las regiones sur y norte de Israel.

La ceremonia de apertura tendrá lugar en el Estadio Teddy de Jerusalén el 1 de julio de 2026, mientras que la clausura se celebrará en Tel Aviv el 13 de julio de 2026. Por primera vez, las competiciones de surf se celebrarán en la playa de Herzliya y en la vanguardista piscina de olas SRF PARK TLV de Tel Aviv. Hadera acogerá competiciones de fútbol, ​​judo, kárate y ciclismo contrarreloj, mientras que Ra’anana ofrecerá una amplia gama de eventos, como béisbol, squash y tenis de mesa.

Más allá de los estadios y arenas tradicionales, la Maccabiah 2026 llevará el deporte al aire libre, integrando la naturaleza, el patrimonio y la resiliencia. Se ha programado una carrera de ciclismo en ruta en el oeste del Néguev, con un exigente recorrido de 100 km que atraviesa comunidades fronterizas con Gaza como Re’im y Sderot, simbolizando la perseverancia y la renovación. Las pruebas de triatlón y natación en aguas abiertas tendrán lugar en Emek HaMaayanot, incluyendo Gan HaShlosha (Sakhne) y el río Asi.

La carrera Maccabi Run ofrecerá a los participantes rutas únicas a través de los impresionantes paisajes de Israel: una carrera costera al atardecer en Herzliya, una carrera nocturna en Jerusalén que pasa por lugares emblemáticos como la Knesset y el Jardín de las Rosas, y una carrera panorámica en el EcoParque Hadera.

Los eventos de playa, que incluyen voleibol de playa, fútbol playa y tenis playa, tendrán lugar en la playa Dan Acadia de Herzliya, que se transformará en un vibrante y festivo espacio veraniego.

Ciudad Maccabiah: Un festival deportivo para toda la familia.

Por primera vez, la Expo de Tel Aviv se transformará en Ciudad Maccabiah , un vibrante festival deportivo para toda la familia, repleto de atracciones, modernas instalaciones deportivas, competiciones interactivas, exhibiciones de atletas y muestras que celebran la innovación y la tecnología en el deporte. Entre los eventos más destacados se incluyen: «Maccabiah Kids», una zona deportiva para niños; «Mercado Deportivo» , una exposición de las principales marcas deportivas; y «Clases Magistrales» , sesiones interactivas con atletas y entrenadores de élite de Israel y de todo el mundo (algunas abiertas al público con inscripción previa). Un día estará dedicado a las familias de los veteranos heridos de las FDI y a los residentes de las comunidades del sur y del norte de Israel.

Nuevos deportes en la Maccabiah 2026

Los Juegos siguen evolucionando, incorporando nuevas competiciones junto con las favoritas que regresan. El pickleball , uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel mundial, debutará con competiciones individuales, de dobles y de dobles mixtos. El balonmano regresa tras una larga ausencia, con competiciones tanto para hombres como para mujeres. El pádel, introducido en la anterior Maccabiah, se ampliará para incluir una categoría Máster.

La Carrera Maccabi se incorpora oficialmente a los Juegos por primera vez, e incluye una carrera de 5 km en la playa de Herzliya, una media maratón nocturna en Jerusalén y una carrera de una milla (1,6 km) en el EcoParque Hadera.

Para los atletas de resistencia, el desafío MaccabiMan/Woman ofrece una prueba única de fuerza y ​​espíritu. Los participantes completarán cuatro exigentes pruebas: una media maratón en Jerusalén, una contrarreloj ciclista en el EcoParque Hadera, un triatlón sprint en Emek HaMaayanot y una travesía a nado en aguas abiertas en el río Asi. Los atletas que completen todas las carreras de la Maccabi Run o todas las pruebas de MaccabiMan/Woman recibirán una distinción especial y el título oficial de Maccabiah.

Embajadores de la Maccabiah 2026

Por primera vez, la Maccabiah lanza un Equipo de Embajadores : atletas y campeones olímpicos que encarnan los valores de excelencia, perseverancia y sionismo. Estas figuras inspiradoras sirven como modelos a seguir para atletas y jóvenes de todo el mundo: Peter Paltchik , medallista de bronce olímpico de judo (París 2024), medallista de bronce por equipos (Tokio 2020), excampeón europeo y medallista mundial; Raz Hershko, medallista de plata olímpico de judo (París 2024), vigente campeón europeo y medallista mundial; Asaf Yessour, campeón paralímpico de taekwondo (París 2024), dos veces campeón mundial y campeón europeo; Moran Samuel, campeón paralímpico de remo (París 2024), también medallista en Tokio 2020 y Río 2016, exjugador de baloncesto y miembro de la Secretaría de la Unión Mundial Maccabi ; Artem Dolgopyat, uno de los mejores atletas de Israel, medallista de oro olímpico (Tokio 2020), medallista de plata (París 2024), campeón mundial y dos veces campeón europeo en gimnasia de suelo, ha situado a Israel en el mapa mundial de la gimnasia.

Junto a los atletas estará Montana Tucker, una popular cantante estadounidense y estrella de las redes sociales, conocida por su apasionada defensa de Israel y su lucha contra el antisemitismo.