Kurt Landauer: 140 años de su nacimiento.

Bayern Munich, el histórico club del fútbol alemán y uno de los más importantes del mundo, homenajeó en el día de ayer a Kurt Landauer, su gran presidente judío, que sobrevivió a la Shoá y perdió en ella gran parte de su familia, y forjó buena parte de la grandeza del equipo de Baviera.

La estatua de Kurt Landauer siempre recibe visitantes en su banco, que sigue el modelo de una curva de aficionados, como símbolo de que aquí hay sitio para todos. El monumento conmemorativo en el campo de entrenamiento de la Säbener Straße tiene un significado especial no sólo para los seguidores del FC Bayern: hace sólo unas semanas, llegó otra solicitud de reportaje desde Israel. Representantes de los medios de comunicación viajaron desde Tel Aviv especialmente para cubrir la figura del expresidente del campeón récord alemán, porque la historia de su vida va mucho más allá del Bayern. El domingo 28 de julio se cumplieron exactamente 140 años del nacimiento de Kurt Landauer en Planegg, cerca de Múnich.

«Su historia sigue viva y conmovedora hoy en día», afirma el presidente del FCB, Herbert Hainer, sobre uno de sus predecesores más influyentes en la historia del club. «Con su obra, Kurt Landauer representa una actitud y una visión del mundo que nunca pasarán de moda. Vivió el terror del Holocausto, perdió familiares, amigos y compañeros, tuvo que huir de Alemania por sus raíces judías, pero regresó después de la guerra y tendió la mano a la gente de su ciudad natal, Múnich: un modelo de reconciliación, un modelo de superación incluso de las desavenencias más profundas y de construcción conjunta. Siempre estaremos agradecidos a Kurt Landauer por ello».

Preparador del camino para el ascenso a la categoría de club mundial

Desde hace años, los aficionados rinden homenaje al presidente honorario con magníficas coreografías en el Allianz Arena, y la fundación del mismo nombre, surgida de ese fondo, financió y realizó, entre otras cosas, la escultura del campo de entrenamiento, al que el FC Bayern no podría llamar hogar sin su antiguo presidente, ya que Landauer hizo en su día todo lo posible para que el club pudiera echar raíces allí. Con él como presidente, el FC Bayern celebró su primer campeonato alemán en 1932, pero sobre todo, tras volver al cargo después de la guerra, Landauer no sólo fue uno de los pioneros clave en el ascenso del club hasta convertirse en un club de talla mundial, sino que también representa numerosos capítulos de la historia del club que no se limitan a las líneas de tiza de un campo de fútbol.

En el mundo actual, es más importante que nunca participar en la cultura del recuerdo, afirma Hainer, y añade: «Recordar por sí solo no es suficiente». Aquí es precisamente donde entra en juego el FC Bayern, entre otras cosas con su iniciativa «Roja contra el racismo» a favor de la diversidad y contra la marginación de todo tipo, así como su labor en el Museo del FC Bayern, subraya el presidente del FCB: «Los crímenes nacionalsocialistas también fueron posibles porque demasiada gente miró hacia otro lado. Por eso hoy es crucial ser activos, levantarse y hablar contra las opiniones radicales para no dejar ningún margen de maniobra».

„Un modelo de reconciliación, un modelo para superar incluso las más profundas desavenencias y construir algo juntos. Siempre estaremos agradecidos a Kurt Landauer por ello.”

Herbert Hainer sobre Kurt Landauer

El trabajo de recuerdo debe «convertirse en un motor social», explicó Hainer en un discurso pronunciado en la Comunidad Judía de Múnich y Alta Baviera (IKGM) con motivo del Día Internacional de la Memoria del Holocausto a principios de año: «Queremos sensibilizar a la gente sobre los errores del ayer y llenar de vida el trabajo de recuerdo para contribuir al desarrollo del mañana». Charlotte Knobloch, presidenta de la Comunidad Judía, dijo durante las celebraciones conjuntas del Shabat con miembros del FCB y representantes del club como el Vicepresidente Michael Diederich en los últimos años: «Kurt Landauer defendía el diálogo: ¡Hablemos, pues, entre nosotros! Todo está en juego para una sociedad cuando el pasado vuelve a ser presente».

Knobloch: «Kurt Landauer estaría muy orgulloso de su club»

Si se observa detenidamente la estatua de bronce del artista muniqués Karel Fron en el campo de entrenamiento del FCB, verá una grieta en el muro de hormigón sobre el que se asienta: un símbolo de la ruptura de la civilización provocada por el nacionalsocialismo. Landauer salva esta brecha con la mano levantada. Porque Kurt Landauer es un ejemplo de superación. Y su historia perdura en el tiempo y seguirá viva en el futuro.

A los ojos de Charlotte Knobloch, los actos conjuntos con el campeón récord alemán se han «convertido ya en una buena tradición», declaró durante el Día de la Memoria del Holocausto. «El recuerdo no tiene nada que ver con la culpa, sino con la responsabilidad, que todos compartimos en una sociedad abierta: algunos menos, y el FC Bayern más. El club y sus aficionados lo han entendido. Kurt Landauer estaría muy orgulloso de su club».

El FC Bayern organizó en enero, junto con la Comunidad Judía de Múnich y la Alta Baviera (IKGM), el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, en un espíritu de recuerdo: