Juventud judía entregó carta a Embajador de Argentina

Representantes de los movimientos juveniles judeo-sionistas de nuestro país, hoy se hicieron presentes en la Embajada de Argentina, solicitando promover y apoyar el esclarecimiento del atentado contra la AMIA

Los jóvenes de los movimientos juveniles sionistas, con el apoyo del Comité Central Israelita del Uruguay, entregaron una carta personalmente al Embajador de la República Argentina en nuestro país Alberto Bautista Iribarne con motivo del 29º aniversario del atentado contra AMIA.

Fue una excelente reunión en la que los jóvenes de la Federación Juvenil Sionista dijeron presente. Joaquín Taranto, directivo del CCIU, presentó a los jóvenes y a las autoridades del CCIU que asistieron. Transmitió unas palabras agradeciendo al Embajador argentino; Bautista Iribarne destacó la importancia de que la juventud se comprometa con estos temas y leyó en voz alta la carta que le fuera entregada. Aseguró que Argentina como país tiene la determinación de que haya justicia en esta causa.

El siguiente es el texto de la carta que se entregó:

Estimado Embajador de la República Argentina en Uruguay, Sr. Alberto Juan Bautista Iribarne:

Nos dirigimos a usted en representación de la Federación Juvenil Sionista del Uruguay, organización que nuclea a las distintas instituciones juveniles judeo-sionistas de nuestro país. En esta ocasión queremos expresarle nuestro más profundo dolor por un nuevo aniversario del atentado al edificio principal de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) un día como el de ayer hace 29 años; atentado terrorista que cobró la vida de ochenta y cinco personas e hirió a más de trescientas -tanto judías como no judías. Sin embargo, el principal motivo de esta carta no es la conmemoración, sino la preocupación que poseemos debido a que, pasados tantos años, no haya un solo individuo imputado por la justicia argentina con relación al planeamiento y ejecución del atentado.

El atentado a la AMIA y su impunidad hasta el día de hoy no afecta solamente a la comunidad judía, sino que fue un ataque en suelo argentino, contra la nación y la sociedad argentina. No solo siendo un acto de violencia indiscriminada, este atentado fue el ataque con más víctimas que sufrió una organización judía desde el holocausto.

Le solicitamos que, como representante de Argentina en Uruguay, haga todo lo que esté a su alcance para promover y apoyar los esfuerzos destinados a esclarecer completamente el atentado contra la AMIA.

Como jóvenes activistas, confiamos en que usted comparte nuestra convicción de que la justicia es un derecho fundamental y que ningún crimen debe quedar impune. Solicitamos su apoyo y su compromiso para que se haga justicia en el caso del atentado contra la AMIA.

Agradecemos su atención a este asunto tan importante y confiamos en su compromiso.

Atentamente,

Federación Juvenil Sionista del Uruguay