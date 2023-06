El martes 20 de junio se realizarán las Jornadas de Legislación Antidiscriminatoria en homenaje al Dr. Nahum Bergstein. El título del evento será “Legislación Antidiscriminatoria: a 20 años de la ley 17.677”. Las mismas se realizarán entre las 8.30 y 17.30 hs., son organizadas por la Fiscalía General de la Nación y el Centro de Estudios de Fiscalía y su sede será el Hotel Hyatt Centric Montevideo. Por consultas e inscripciones: jornadasnahumbergstein@gmail.com

La apertura de este evento estará a cargo del Fiscal General de la Nación, Dr. Juan Gómez. Los expositores serán Santiago Kovadloff, filósofo, escritor, ensayista, poeta y traductor argentino; Didier Opertti, ex Ministro de Relaciones Exteriores y del Interior y ex catedrático en la Facultad de Derecho de UDELAR; Daniel Sabsay, catedrático argentino de Derecho Constitucional en la UBA; y Gonzalo Fernández, Ex Catedrático de Derecho Penal (UDELAR), ex Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. Al cierre disertará la Subsecretaria de Educación y Cultura, Prof. Ana María Ribeiro.

A continuación, el temario de las Jornadas: