Jackie Macadar y la transmisión de valores desde el deporte

Por Adrián Epstein, para CCIU

Te invitamos a que conozcas a Jackie Macadar, Licenciada en Educación Física y Coach Ontológica y Deportiva. Actualmente, tiene 24 años. “Soy ex alumna de la Escuela Integral y también ex docente de la misma institución.” Tuvo actividad comunitaria en el movimiento juvenil Jazit Hanoar hasta 2017. También es educadora de Proyecto Shoá y juega al fútbol en Hebraica. El próximo lunes 12 Jackie inaugura junto a la futbolista Yamila Badell una clínica de fútbol femenino para niñas de todas las edades. Sobre este emprendimiento y su actividad personal y comunitaria, se produjo esta entrevista. Foto: gentileza de Jackie Macadar.

-¿Cómo influye tu actividad comunitaria en movimientos juveniles judíos en tu formación en la Educación Física, y para la formación futura de niñas de todas las edades en el fútbol femenino?

Mi actividad comunitaria dentro del marco de la tnuá (movimiento juvenil judío) fue muy comprometida y me llevó a encariñarme con la educación año a año. Desde chica, siempre me gustó el deporte, y en Jazit encontraba el espacio para participar en todas las actividades y competencias. Al volver de Shnat, ví en la Educación Física, una forma de vincular dos temas que siempre me apasionaron, el cuerpo y la educación. Hoy puedo ver que logré nutrirme de ambas carreras en simultáneo, ser Profe y ser Madrija (líder grupal) y posteriormente Roshit (coordinadora de líderes); y es de ahí, que hoy puedo combinar diferentes profesiones a la hora de ejercer en los diferentes ámbitos de trabajo.

-En lo referido a la Escuela, ¿cuál sería el objetivo de la misma? ¿La formación de deportistas para el futuro o un mayor destaque del aspecto lúdico?

La “escuela”, que lleva el nombre de clínica por su desarrollo temporal, busca que el disfrute y el trabajo se unan en un mismo espacio: en el deporte que practicamos, el fútbol. Creemos que ambos valores son importantes de transmitir a las niñas que vengan a ser parte. Nuestro objetivo principal, es darle una oportunidad diferente a las chicas, que muchas veces no prueban jugar al fútbol hasta la adolescencia por no haberse cruzado con otras chicas o porque muchas veces sus padres prefirieron que no fueran a jugar a un lugar donde tendrían que enfrentarse a varones.

-Contanos sobre la Escuela de fútbol femenino. Nombre de la misma, ubicación, datos de contacto, edades y horarios.

La “Clinica Yamila Badell” empezará a funcionar el lunes 12 de julio de 2021, en la cancha Esparta Fútbol 5 (Dr. Francisco Simón 2364). Estaremos trabajando separado por edades en grupos que van de 6 a 12 años. 4 sesiones de entrenamiento (2 x semana) de 1h15 cada encuentro! Pueden elegir si prefieren: Lunes y Miércoles o Martes y Jueves.

horarios por edad:

6-7 años – 17hs

8-9-10 años – 18.30hs

11 -12 años – 19.45hs

Se le dará una camiseta de entrenamiento a cada niña, agua, fruta y granola! Para toda la información contamos con una página web: clinicabadell.com ó también pueden encontrarnos en Instagram y Twitter como: @Clinicabadell. También pueden escribirnos o llamarnos al: 094 355 170

-¿Cómo se motiva a que más chicas se acerquen a la práctica del fútbol u otros deportes sin que se sientan relegadas por falta de difusión, etc.?

Bueno, respecto a este tema es complejo. Nosotras con la clínica buscamos dar oportunidades y que sea tanto para la niña, como para la familia. La motivación de jugar al fútbol no pasa solo por el propio interés que puedan presentar las chicas, por eso queremos ser un marco de protección en ese sentido. Es una escuelita exclusiva para niñas que busca que esa motivación pueda verse satisfecha.

-Imagino que los valores que te formaron, hoy los volcás en tus alumnas… en épocas de discriminación, violencia, bulling, ¿cómo encausás tu mensaje?

Creo que es importante transmitir valores y no quedarnos con esa sensación de “ser menos”; que si queremos hacer algo, muchas veces se trata de comenzar a sembrar una semillita para día a día ir permitiendo que esas ideas crezcan y se reflejen en otros. Actualmente, soy educadora de Proyecto Shoá y puedo decir que gracias a ello he aprendido mucho sobre la discriminación, la violencia y el bullying. Estos conocimientos, considero que me nutren tanto dentro de un salón de clase como en una cancha de fútbol. Creo que la indiferencia frente a situaciones de violencia o discriminación, jamás fue una opción para mí, y por eso uno de los valores de la filosofía de la clínica es el respeto por quienes tengo al lado. Todas las personas merecemos ser respetadas por el hecho de ser personas.

-En este emprendimiento, estás junto a Yamila Badell, quizá una de las jugadores más importantes del fútbol femenino uruguayo, ¿cómo surge tu vínculo con Yamila?

Mi vínculo con Yamila surge hace un año, que por la pandemia se vino unos meses a Uruguay. En aquel momento estaba jugando en España. Resulta que un día, en un entrenamiento (yo como jugadora amateur en Hebraica Femenino), nuestro director técnico nos comentó que se había enterado de que estaba acá y que la traería un tiempo para que nos aportara desde su conocimiento y experiencia. Estuvo alrededor de un mes entrenando con nosotras y luego volvió a España. Cuando se fue de acá, el vínculo que creamos, me permitió comenzar a trabajar a distancia con ella, tanto en sesiones de coaching, como posteriormente con la idea de la clínica.

-Contame algo más sobre tu vinculación personal y familiar con la colectividad judía.

Me considero una persona muy activa, suelo estar con muchos proyectos en simultáneo. Durante toda mi adolescencia fui de estar en las diferentes actividades comunitarias, y por supuesto, en todo lo que la tnuá me permitiera dar hacia afuera (en otras instituciones) también lo hacía. De allí aprendí sobre el verdadero valor del voluntariado, de hacer el bien muchas veces sin mirar a quién. Hoy en día, no estoy en actividades de meramente de la colectividad o para la colectividad. Sin embargo, creo que Proyecto Shoá, ha sido mi conexión durante el 2019 y actualmente, con mi vínculo con mis raíces y con el seguir transmitiendo un mensaje tan importante como el que llevamos a los salones de los diferentes colegios y liceos.

-Sabemos que sos Coach Ontológica. ¿Cómo definís esa profesión y qué relación tiene con la actividad deportiva?

Me llevó unos años descubrirme dentro del coaching, ya que sabía que si bien quería enfocarme en el trabajo más humano con las personas, seguía buscando la conexión con lo deportivo. Gracias a una certificación que hice en el 2020-21, descubrí que el coaching es un proceso de desarrollo personal, que puede llevarte a alcanzar tu máximo potencial, en la medida que te lo propongas. El vínculo con el área deportiva, está en que como Licenciada en Educación Física, he buscado trabajar con deportistas a quiénes pueda acompañar en el camino de lo que desean lograr. Su reconocimiento y gestión de las emociones permite a los deportistas llegar más lejos. Porque el coaching, es “darse cuenta” de quiénes estamos siendo y qué estamos haciendo. Encontré en el coaching deportivo la posibilidad de brindarme para reflejarle a otros e invitarlos a que se miren de frente, para ver si lo que están haciendo es lo que quieren estar haciendo. Y si todavía no han conseguido lo que más quieren, que encuentren nuevas formas de seguir yendo en busca de ello.