Itzjak Arad, centenario de todo un símbolo

Se cumplen en este año cien años del nacimiento de Itzjak (Tolya) Arad: partisano, alto oficial del Ejército de Defensa de Israel e insigne historiador, todo un símbolo y referente en lo que atañe al Holocausto, nacimiento y consolidación del Estado de Israel.

Itzjak Arad nació como Itzjak Rudnicki el 11 de noviembre de 1926 en Swieciany, a la sazón Polonia, hoy Lituania. Su padre fue cantor litúrgico e Itzjak solía acompañarlo en su juventud en la sinagoga. En esos años, Itzjak militó en filas del movimiento Hanoar Hatzioní (Juventud Sionista). Al estallar la Segunda Guerra Mundial y caer Varsovia en manos nazis, en diciembre de 1939 la familia resolvió que Itzjak y su hermana retornaran al espacio familiar sito en Swieciany (Lituania).

Al comenzar la Operación Barbarroja, es confinado en el espacio del gueto local, donde organiza un grupo clandestino que se apropió de armamento del ejército alemán. En febrero de 1943 huye con el grupo, se oculta en el bosque Narotz y se incorpora a una unidad de partisanos soviéticos rotulada Chápayev en el área de Vilna. Posteriormente se acopla a una unidad de partisanos lituanos conocida como Brigada Markov, en la que tuvo que toparse con el antisemitismo de sus compañeros.

Salvo en una oportunidad en la que penetró en el Gueto de Vilna en abril de 1943 para encontrarse con Aba Kovner —descollante líder clandestino—, Itzjak Arad combatió con los partisanos —su apodo fue Tolya y le quedó para toda la vida— en Bielorrusia hasta que el área fue liberada por el ejército soviético. Por su memorable despliegue como partisano, recibió la máxima condecoración que se otorga en este espacio. Eso no fue todo: continuó combatiendo en filas del Ejército Rojo hasta el fin de la guerra.

Combatiente sin tregua

Itzjak Arad ascendió a Israel en 1945 y tomó parte en calidad de piloto en la Guerra de Independencia. Realizó una meteórica carrera militar alcanzando el rango de Brigadier General y, en julio de 1968, es designado Oficial Superior de Educación del ejército israelí. Cuando Igal Alón —a la sazón ministro de Educación de Israel— le ofreció asumir la presidencia y dirección del Instituto Yad Vashem en Jerusalén, en 1972 se retira del ejército israelí, pero retorna a su seno tres meses después a raíz de la Guerra de Yom Kipur.

Destacada carrera académica

Arad presidió el Instituto Yad Vashem de Jerusalén entre los años 1972-1993 y, después de su retiro, continuó asesorando a esta institución. Paralelamente hizo una excelente carrera académica y en 1974 obtiene el Doctorado en Historia de la Universidad de Tel Aviv, bajo la égida del Prof. Daniel Carpi. El tópico de su doctorado fue El Holocausto del Judaísmo de Vilna y su combate contra la destrucción. En este recinto universitario impartió historia judía.

En el año 2004, el Instituto Yad Vashem le otorgó a Arad el Premio Yaakov Buchman en mérito a su contribución a perpetuar la memoria del Holocausto. A su vez, el 7 de junio de 1993, la Universidad polaca Nicolaus Copernicus le concedió el título de Doctor Honoris Causa.

Acosado por la extrema derecha lituana

En el año 2006, la Fiscalía lituana comenzó a investigar presuntos crímenes cometidos por Arad contra civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Arad negó categóricamente haber matado a civiles y declaró que se sentía orgulloso de haber combatido a los nazis y a sus colaboradores lituanos. Alrededor de 200.000 judíos fueron exterminados en Lituania por los alemanes y colaboradores lituanos. Finalmente, el expediente, como correspondía, fue clausurado en el año 2008.

En el año 2006, en compañía de mi esposa y un pequeño grupo israelí, visitamos Lituania durante una semana. El propio guía lituano me señaló que se estimaba en 15.000 el número de lituanos que colaboraron con los nazis en la aniquilación de judíos y, en contraposición, unos 1.500 lituanos fueron reconocidos en calidad de Justos entre las Naciones. Los guarismos son contundentes.

Prolífico escritor

Arad fue un fecundo escritor, tanto en solitario como en colaboración con otros conspicuos historiadores. He aquí algunas de sus principales elaboraciones:

La Vilna judía en su lucha y aniquilación, 1976.

El holocausto documentado, selección de documentos originales relativos a la destrucción del judaísmo de Alemania, Austria, Polonia y la Unión Soviética, junto a los historiadores Israel Gutman y Abraham Margaliot, 1978.

Treblinka, extinción y rebelión, 1983.

Enciclopedia de la Shoá, cinco tomos junto a otros historiadores, editor Israel Gutman, 1990.

La historia del Holocausto a través de la fotografía, 1992.

Bajo la sombra de la bandera roja: judíos de la Unión Soviética combatiendo a la Alemania nazi, 2008.

Ocurrió en nuestro planeta: moral y dilemas existenciales entre los judíos en la coyuntura del Holocausto, 2020.

Varios de los antedichos volúmenes fueron traducidos al inglés. Historiade Israel

Itzjak Arad estaba casado, tuvo tres hijos y once nietos. Falleció el 6 de mayo de 2021 a la edad de 94 años.

El próximo 23 del mes corriente, el Instituto Yad Vashem de Jerusalén le rendirá homenaje al Dr. Itzjak Arad al cumplirse el centenario de su nacimiento, acto en el que tomarán parte destacados historiadores. Justo y merecido reconocimiento a un gran hombre.