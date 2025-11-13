Israelíes salvan vidas en Jamaica tras el huracán Melissa

Israel ha enviado una delegación de 30 profesionales médicos para atender a las víctimas del huracán Melissa en Jamaica. «Hay hospitales que han quedado completamente destruidos. La tormenta se lo llevó todo». «Tuvimos el privilegio de atender a los pacientes, salvar vidas y representar a nuestro país con honor».

Una misión conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Asuntos Exteriores —“Espíritu de Esperanza”— está brindando atención a las víctimas del devastador huracán Melissa, la “tormenta del siglo” que azotó el país. En los últimos días, los equipos médicos israelíes han trabajado codo a codo con el personal médico local, ayudando a los hospitales a sobrellevar la gran afluencia de pacientes y a estabilizar el sistema de salud, que resultó gravemente dañado.

«Hay hospitales que han quedado completamente arrasados», declaró a ynet el Dr. Sefi Mendelovich, subdirector general del Ministerio de Salud. «Estábamos en un lugar llamado Río Negro y vimos un hospital enorme que se había derrumbado. La tormenta se lo llevó todo y solo quedaron las paredes en pie. Es muy duro presenciarlo».

El martes, la cifra de muertos en Jamaica a causa del desastre ascendió a 45, y 15 personas siguen desaparecidas. Decenas de miles han sido evacuadas de sus hogares, y muchas no tienen adónde regresar.

La misión israelí, encabezada por Mendelovich y bajo la dirección médica del profesor Ofer Marin, director del Centro Médico Shaare Zedek, partió la semana pasada a petición del gobierno jamaicano, que se puso en contacto con Israel inmediatamente después del desastre. Mendelovich y Marin llegaron primero como equipo de avanzada para realizar una evaluación y un análisis sobre el terreno. Posteriormente se unió el resto de la delegación.

La misión incluye a unos 30 médicos, enfermeros y representantes de la mayoría de los hospitales de Israel. «La solicitud provino del gobierno jamaicano; conocen la reputación de Israel», afirma Mendelovich. «Nuestro concepto es que no venimos a enseñarles qué es lo mejor, sino a brindar asistencia donde sea necesaria; esa es nuestra filosofía».

“Cuanto más modesto seas, más querrán y agradecerán tu ayuda. Si antes el enfoque era muy condescendiente, hoy es humilde”, añade. Se espera que la misión regrese a finales de la semana que viene.

Tras el colapso de los hospitales en la zona afectada, los equipos israelíes llegaron a dos hospitales locales, uno en el norte y otro en el sur, que prestan asistencia a las víctimas del huracán y a los ciudadanos que se quedaron sin atención médica. Los equipos se desplegaron en diversos departamentos: urgencias, salas de hospitalización, quirófanos y salas de parto.

“La tormenta dañó unas 100.000 viviendas, y muchas personas no tienen dónde recibir atención médica, por lo que los hospitales que quedan fuera de la zona afectada se encuentran desbordados y al borde del colapso. Los dos hospitales donde trabajamos casi han duplicado su número de pacientes desde la tormenta, porque la gente no tiene adónde ir”, explica Mendelovich.

Mendelovich afirmó que el equipo de la misión está brindando asistencia en una amplia gama de áreas de tratamiento médico. “Estamos atendiendo tanto a pacientes locales con enfermedades comunes como a pacientes provenientes de las zonas afectadas por la tormenta que sufrieron daños directos. Por ejemplo, cientos de miles de personas no tienen electricidad, y encontramos personas con diabetes que no tenían refrigerador para su insulina y llegaron con complicaciones graves porque no se habían inyectado el medicamento durante varios días”.

Otro caso que describió fue el de una paciente de diálisis que, debido al desastre, no había recibido diálisis durante una semana. “Sus niveles de potasio se dispararon y llegó aquí necesitando reanimación; logramos salvarla”. Además, los equipos israelíes también están atendiendo casos de traumatismos comunes, incluidos accidentes de tráfico e incidentes violentos.

Según Mendelovich, a diferencia de las misiones anteriores del Ministerio de Salud a zonas devastadas por desastres, la característica distintiva de esta misión es la plena integración con los equipos locales y la rapidez con la que estos se incorporaron al trabajo en los hospitales. “Confían tanto en el personal que ayer, por primera vez, las enfermeras israelíes se incorporaron al turno habitual de las salas, y las enfermeras jamaicanas, que han estado trabajando sin parar desde la tormenta, finalmente pudieron tomarse un descanso.”

A pesar del deterioro de la imagen de Israel durante los años de guerra, Mendelovich informa que el equipo israelí está recibiendo un trato muy cordial. “Como en todas las misiones anteriores, llegamos con una fuerte escolta de seguridad, pero solo por precaución. Estamos recibiendo un trato excelente. La gente que se entera de que somos de Israel nos felicita. No hemos recibido ninguna reacción negativa. No tenemos miedo, y me alegra decir que nuestras preocupaciones no se han materializado”.

La misión incluye médicos, con énfasis en medicina de urgencias, así como médicos de familia, especialistas en medicina interna, pediatría, cirugía general, ortopedia y una ginecóloga.

“Uno de los aspectos interesantes y desafiantes es la diferencia en la práctica de la medicina en comparación con Israel”, afirma Mendelovich. Aquí se depende más del criterio clínico. Por ejemplo, en los dos hospitales donde trabajamos no hay escáner CT y solo hay dos respiradores en urgencias. Esto significa que en Israel, cuando llega un niño con traumatismo craneoencefálico, la primera pregunta es si se debe realizar una tomografía; aquí eso es irrelevante y el criterio clínico se agudiza. En cuanto a los respiradores, hay que considerar quién es el más adecuado y quién más necesita ventilación mecánica. Por un lado, es muy frustrante, y por otro, uno entiende que esta es la realidad y hace lo que puede.

La principal dificultad de la misión no es física, sino psicológica: surge de la gran frustración de los equipos médicos que no pueden brindar la atención a la que están acostumbrados en Israel. «Ves a alguien que sabes que tendría muchas posibilidades de sobrevivir en Israel, pero aquí no las tiene, y es muy duro mentalmente», afirma. «Quienes están acostumbrados a las misiones de rescate lo saben, pero para algunos esta es su primera misión, y no es sencilla».

Mendelovich añade que la misión también ofrece una importante lección sobre el sistema de salud israelí. «Cada vez que participo en una misión de este tipo, aprendo que, a pesar de todas las dificultades y la complejidad, debemos valorar cada minuto y segundo de nuestro sistema de salud en Israel, y de los increíbles equipos médicos que siempre me conmueven. Como médico, aprendo a recuperar el sentido clínico básico. A veces, en el día a día, esto se pierde debido a la abundancia de tecnología, y aquí ves a médicos que realizan una medicina excelente en condiciones muy difíciles, más allá del desastre». Él destaca el arduo trabajo de los equipos médicos que operan juntos en el terreno. “Esta es una operación logística muy compleja, y quiero agradecer especialmente al profesor Marin, quien aporta una gran experiencia y lidera la misión con profesionalismo e inspiración”.

Marin añade: “Es conmovedor ver una vez más cómo el Estado de Israel tiende la mano: con rapidez, profesionalismo y calidez, incluso a una distancia de más de 10.000 km. Tuvimos el privilegio de atender a pacientes, salvar vidas y, sin duda, representar a nuestro país con honor. Un gran orgullo para Israel”.