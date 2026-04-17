Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días: cómo sigue la situación en Medio Oriente

Después de conversar con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, Donald Trump anunció una tregua de 10 días. El pacto se cerró luego de que representantes de ambos países se reunieran en Washington el pasado martes para iniciar negociaciones directas. Crédito foto: AFP

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de este jueves, anunció el presidente estadounidense Donald Trump tras conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con su homólogo libanés, Joseph Aoun. «Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 P.M. EST», escribió Trump en su red social Truth Social, sin hacer mención al movimiento libanés Hezbollah.

El acuerdo se cerró luego de que representantes de ambos países se reunieran en Washington el pasado martes para iniciar negociaciones directas. El encuentro, que marcó las primeras conversaciones de alto nivel entre los países desde 1993, contó con la mediación del secretario de Estado, Marco Rubio, y la participación de los embajadores de Israel y el Líbano ante Estados Unidos.

«He dado instrucciones al Vicepresidente JD Vance y al Secretario de Estado Rubio, junto con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una PAZ Duradera. Ha sido mi Honor resolver 9 Guerras en todo el Mundo, ¡y esta será la décima, así que, HAGÁMOSLO!», dijo Trump.

En un mensaje posterior, el presidente informó que invitó al primer ministro de Israel y al presidente de Líbano a la Casa Blanca para negociar un acuerdo de paz.

Estados Unidos está presionando para que se ponga fin al conflicto entre Israel y Hezbollah, después de que las conversaciones con Teherán en Pakistán no lograran ningún avance.

El Líbano se vio arrastrado a un conflicto más amplio cuando Hezbollah atacó a Israel en apoyo a su aliado Irán, lo que desencadenó una invasión terrestre israelí y una serie de ataques que han causado la muerte de más de 2.000 personas y han desplazado a más de un millón.

Declaraciones desde Líbano

Después de que se diera a conocer el acuerdo, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que recibió «con satisfacción» el anuncio del presidente Trump. Salam declaró que celebra el cese de hostilidades y afirmó que es «una demanda clave» que Líbano buscó desde el primer día de la guerra entre Hezbolá e Israel.

También un parlamentario de Hezbolá se refirió al acuerdo. El diputado Ibrahim al Musawi dijo a la AFP que su grupo respetará el alto al fuego con Israel si este deja de atacar al movimiento proiraní. «Nosotros, en Hezbolá, adheriremos cautelosamente al alto al fuego a condición de que sea una interrupción total de las hostilidades contra nosotros y de que Israel no lo aproveche para llevar a cabo asesinatos», dijo.

«Damos las gracias a Irán por haber presionado a Líbano a nuestro favor», agregó.

La amenaza del líder del Pentágono a Irán

Después del fracaso de las negociaciones en Islamabad, Trump ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz. Este jueves, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, amenazó con nuevos ataques si Teherán no llega a un acuerdo.

«Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas», dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.

El jefe del Estado mayor, el general Dan Caine, aclaró por su parte que el «bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o salgan de puertos iraníes». «Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza. Hasta el momento, 13 buques han tomado la sabia decisión de dar media vuelta», advirtió a su vez Caine en la rueda de prensa.

Hegseth señaló que las fuerzas iraníes están intentando desenterrar el equipamiento que sepultaron durante las más de cinco semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

Dirigiéndose directamente a los líderes iraníes, declaró: «Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando. Mientras ustedes se dedican a desenterrar, que es exactamente lo que están haciendo: desenterrar material de instalaciones bombardeadas y devastadas, nosotros no hacemos más que fortalecernos».

«Están desenterrando los lanzadores y misiles que les quedan, sin tener la capacidad de reemplazarlos; carecen de industria de defensa y de la capacidad para reponer sus capacidades ofensivas o defensivas», afirmó el secretario.