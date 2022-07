Israel siempre debe buscar la paz

PorIsrael- por Ben Dror Yemini (Tnetnews)

Lapid hizo bien en poner fin a una ruptura de 5 años con Abbas de la Autoridad Palestina a pesar de que los defensores de derecha evocan al hombre del saco de los Acuerdos de Oslo; Israel debe mantener canales de comunicación con los palestinos para seguir construyendo sobre los Acuerdos de Abraham

La protesta por la llamada del primer ministro Yair Lapid al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, indica que algunos de nosotros hemos perdido el contacto con la tradición sionista.

También hubo, y todavía hay, alboroto en el mundo árabe por cualquier cosa que oliera a distensión con Israel.

Algunas naciones árabes consideraron los Acuerdos de Abraham una aberración, o incluso una violación, de los antiguos acuerdos de la Iniciativa de Paz Árabe que estipulaban que la paz con Israel solo vendría después de la paz con los palestinos. «¿Por qué y cómo pudiste hacer tal cosa?» Esas naciones árabes preguntaron consternadas a sus pares del Golfo.

Bandar bin Sultan Al Saud, un diplomático de élite que anteriormente se desempeñó como embajador de Arabia Saudita en los EE. UU., fue enviado para presionar a otras naciones árabes de la región para que reconocieran a Israel como el hogar nacional del pueblo judío.

A partir de su entrevista en tres partes con el medio de noticias con sede en Dubai Al Arabiya, su mensaje fue claro: fueron los palestinos quienes dijeron que no, siempre se equivocaron al hacerlo. Hicimos todo lo que pudimos para tratar de ayudarlos. Los apoyamos.

Por lo tanto, es un poco extraño que algunos en la derecha se quejen de las comunicaciones de Yair Lapid y Mahmoud Abbas como si fuera un crimen.

«La peregrinación a Abu Mazen», el jefe del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, asi calificó la llamada entre los dos.

«Una obsesión vergonzosa», chilló un comentarista político en un importante canal de noticias sobre la llamada telefónica de Lapid y la reunión del ministro de Defensa, Benny Gantz con Abbas. Lo único vergonzoso aquí es que este es el estándar para los comentarios políticos de un periodista de élite en un medio de comunicación líder en Israel.

Es vergonzoso porque uno de los cimientos sobre los que se construyeron los Acuerdos de Abraham es el hecho de que Israel siempre ha buscado la paz y los palestinos rechazaron nuestras propuestas.

Mientras tanto, el mundo árabe se está cansando de ser rehén de la intransigencia palestina. Después de todo, este es el espíritu fundacional palestino: hacerse la víctima y negarse, sin importar lo que se ofrezca, siempre dirán que no, a menos que sea una oferta que descarte efectivamente la existencia de Israel..

Así que sí… Israel debería seguir diciendo que sí, y siempre, pero siempre, buscar la paz. Esta es la tradición sionista.

Los palestinos dijeron que no y ahora están sufriendo, Israel dijo que sí y es próspero.

¿Qué sugieren exactamente estas cabezas parlantes de derecha que hagamos? ¿Cambiar roles? ¿Mantenerse firme y lleno de «bravuconería nacionalista» contra el liderazgo palestino? Demostrar que todos esos antisionistas que afirman que los judíos son detractores y que los palestinos son víctimas del colonialismo judío, ¿Verdad?

Uno de los mayores errores del ex primer ministro Naftali Bennett fue su negativa a hablar con los palestinos. Afortunadamente, un año de un siglo de conflicto no cambiará mucho.

Lapid hizo bien en inaugurar su cargo de primer ministro abordando este tema en su primera semana en el cargo. Y aun así, para seguir construyendo sobre los Acuerdos de Abraham, fortalecer la alianza regional y alentar a más países a unirse al círculo de la paz, debemos buscar la paz y mantener canales de comunicación con los palestinos.

A pesar de la incitación que se enseña en el sistema educativo palestino y que la Autoridad Palestina pague salarios a los terroristas y sus familias, la normalización más significativa en curso es la de los palestinos.

La cooperación en materia de seguridad con Israel y decenas de miles de permisos de trabajo, también para la Franja de Gaza, sustentan una parte considerable de la economía palestina.

Como parte de la campaña en curso para criticar a Lapid, nos golpean en la cabeza con la misma vieja historia de fogatas que «los Acuerdos de Oslo están de vuelta en la agenda» una y otra vez.

Los elementos de la derecha han estado difundiendo esta tontería durante un año, y Oslo todavía no se encuentra por ninguna parte.

No es que no haya partes del gobierno a las que no les encantaría traer de vuelta a Oslo, pero sus deseos no significan nada. Incluso si el Partido Meretz de izquierda fuera la facción dominante en el gobierno, incluso si pudieran formar una coalición ellos mismos, e incluso si pusieran sobre la mesa un generoso acuerdo de paz, la respuesta palestina sería dolorosamente predecible. Pero aún así, ¿No es genial que todavía tengamos al hombre de paja de Oslo?

La cuestión palestina sigue viva y coleando. Vuelve a irrumpir en nuestras vidas de forma intermitente con otra ola de terror avivada por Hamás.

El ex primer ministro Benjamin Netanyahu nunca eliminó el tema de la agenda como algunos creen. De hecho, recorrió un largo camino como líder del bloque de derecha cuando acordó en 2014 un estado palestino en más del 90% de los territorios de Cisjordania. El mismo Netanyahu que co-firmó el llamado Acuerdo del Siglo del expresidente estadounidense Donald Trump a principios de 2020, que habría visto evacuado el 70% de Cisjordania a favor de un estado palestino.

Esto afectó directamente a los Acuerdos de Abraham, que fueron posibles en septiembre de ese año tras las negativas palestinas en 2014 y 2020.

Entonces sí, Netanyahu también entendió que debemos buscar la paz. Se reunió con Yasser Arafat. Se reunió con Mahmoud Abbas, y no solo a través de llamadas telefónicas.

No está claro si Netanyahu realmente tenía la intención de cumplir con los acuerdos conocidos y menos conocidos que firmó. Pero una cosa está clara, nunca se desvió de la tradición sionista. Entonces, ¿Por qué alguien espera que Lapid, entre todos los políticos, lo haga?