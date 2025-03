Israel publica su canción para Eurovisión, un tema en inglés, francés y hebreo: “Un nuevo día amanecerá, la vida continuará”

Israel ya ha publicado la canción que le representará en mayo en Basilea (Suiza), ciudad en la que se celebrará Eurovisión 2025. Yuvel Raphael, la artista elegida, interpretará New Day Will Rise (Un nuevo día amanecerá). Incluye video. Crédito foto: Youtube

A finales de enero, la cadena pública israelí celebró el programa israelí HaKokhav HaBa (La próxima estrella), la preselección nacional que ganó la cantante de 24 años, una de las supervivientes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Pero el tema no se ha conocido hasta este domingo, el cual, al contrario que en 2024 que se rechazó dos veces hasta encontrar el definitivo, fue aceptado a la primera.

New Day Will Rise, escrita por Karen Peles, es la canción que Yuvel Raphael interpretará en la segunda semifinal, que se celebrará el 15 de mayo.

El tema tiene partes en hebreo y francés, pero, principalmente, inglés; e incluye versos como “Un nuevo día amanecerá, la vida continuará. Todo el mundo llora, no llores solo. La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará, pero nos quedaremos aunque digas adiós”, lo cual podría hacer referencia a la guerra que se vive actualmente en Israel.

No obstante, el videoclip que acompaña a New Day Will Rise tiene un aire optimista, con paisajes naturales como un bosque, prados verdes, flores y un abundante grupo de amigos haciendo un pícnic en el campo.

Letra en español de ‘New Day Will Rise’

Y, aunque digas adiós,

Nunca te irás

Eres el arcoíris de mi cielo

Mis colores en el gris

Mi único deseo en una estrella

La luz del sol en el día

La única canción que toca mi piano

Y, aunque digas adiós,

siempre estarás cerca

Para levantarme y llevarme alto

mantén mis pies cerca del suelo

Te sientes orgulloso de mi esta noche

los sueños se hacen realidad

Elijo la luz

Nada que perder si te pierdo

Un nuevo día amanecerá

La vida continuará

Todo el mundo llora

No llores solo

La oscuridad se desvanecerá

Todo el dolor pasará

Pero nos quedaremos

Aunque digas adiós

Y, aunque digas adiós,

Nunca te irás

Eres el arcoíris en mi cielo azul

Mis colores en gris

Y mi único deseo bajo un cielo artístico

Un rayo en mi día

La única canción que mi piano puede tocar

Un nuevo día amanecerá

La vida continuará

Todo el mundo llora

No llores solo

La oscuridad se desvanecerá

Todo el dolor pasará

Pero nos quedaremos

Incluso tú dices

que amanecerá un nuevo día

La vida continuará

Todo el mundo llora

No llores solo

La oscuridad se desvanecerá

Todo el dolor pasará

Pero tú te quedarás

El amor de mi vida

Mucha agua

No se apagará

el amor

y los ríos no lo arrastrarán

Un nuevo día amanecerá

Todo el mundo llora

No llores solo

La oscuridad se desvanecerá

Todo el dolor pasará

Pero nos quedaremos

Aunque digas adiós

Un nuevo día amanecerá