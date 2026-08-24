Israel localiza el Altalena: 78 años después de su hundimiento

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el Ministerio de Patrimonio anunciaron el lunes el hallazgo de los restos del Altalena, el buque hundido en 1948 tras un enfrentamiento entre las recién creadas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Irgún.

El Ministerio de Patrimonio informó que la embarcación fue localizada intacta a 503 metros de profundidad y a unos 20 kilómetros de la costa israelí, 78 años después de su hundimiento.

El Altalena llegó a Israel en junio de 1948 con cientos de inmigrantes y combatientes del Irgún, además de un cargamento de armas y municiones destinado a la Guerra de Independencia. El Irgún, también conocido como Etzel y dirigido entonces por Menájem Beguín, había combatido contra el dominio británico y contra fuerzas árabes antes de la creación del Estado.

Tras la declaración de independencia del 14 de mayo de 1948, las organizaciones armadas judías comenzaron a integrarse en las FDI. El 1 de junio se firmó un acuerdo para incorporar al Irgún al nuevo ejército, aunque sus fuerzas en Jerusalén mantuvieron temporalmente su independencia.

La disputa por el Altalena se concentró en el destino de las armas transportadas a bordo. Beguín pretendía asignar el 20 % al Irgún que combatía en Jerusalén y entregar el resto a las FDI, incluida parte destinada a antiguas unidades de su organización ya incorporadas al ejército.

Jefe del Mossad se reúne con el ministro de Exteriores de SiriaEl gobierno del primer ministro David Ben-Gurión exigió que el armamento quedara bajo autoridad de las FDI y rechazó que organizaciones políticas mantuvieran fuerzas armadas propias. La llegada del barco coincidió además con la primera tregua de la guerra, mediada por la ONU, que prohibía el ingreso de armas y combatientes.

El Altalena llegó a Kfar Vitkin, al norte de Netanya, el 20 de junio. Allí desembarcaron sus pasajeros y comenzó la descarga de armas. Al día siguiente, tropas de la Brigada Alexandroni rodearon la zona y exigieron a Beguín la entrega del armamento.

Tras el rechazo del ultimátum se produjeron enfrentamientos entre las FDI y miembros del Irgún. Seis integrantes de esa organización y dos soldados israelíes murieron en Kfar Vitkin antes de que se acordara un alto el fuego y las armas ya desembarcadas fueran entregadas al ejército.

Beguín subió entonces al Altalena, que navegó hacia Tel Aviv. El 22 de junio volvieron a producirse combates frente a la costa de la ciudad. Las FDI dispararon artillería contra el buque, que se incendió, y sus ocupantes tuvieron que abandonarlo.

Otros diez miembros del Irgún y un soldado de las FDI murieron en Tel Aviv. En total, el episodio dejó 19 muertos: 16 integrantes del Irgún y tres soldados de las FDI.

Beguín ordenó a sus hombres que no tomaran represalias contra el ejército y advirtió contra una guerra civil. El casco quemado permaneció frente a Tel Aviv hasta que posteriormente fue remolcado mar adentro y hundido.

“Esta noche cerramos un círculo histórico en torno a uno de los acontecimientos más dolorosos y formativos en la historia de la sociedad israelí”, declaró Ben-Gvir tras conocerse el hallazgo.

“Hemos abordado este asunto en secreto durante muchos años, y hoy, los frutos del esfuerzo operativo y de inteligencia han rendido un fruto emocionante en aras de la verdad histórica, la memoria de los caídos y la unidad con Israel”, añadió.

El ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, calificó el descubrimiento como “un momento crucial para nuestra memoria nacional”. “Trabajamos en esta operación movidos por un profundo sentido del deber para revelar la verdad histórica y hacer que la historia de los héroes del buque sea accesible para las generaciones futuras”, afirmó.