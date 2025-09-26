Israel lanza el archivo digital de arqueología más grande del mundo

La Autoridad de Antigüedades de Israel ha lanzado oficialmente la Base de Datos Arqueológica Nacional de Israel, una plataforma digital a gran escala que proporciona acceso global a décadas de investigación arqueológica del país.

Según un reportero de VNA en Tel Aviv, la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) acaba de lanzar oficialmente la Base de Datos Arqueológica Nacional de Israel, una plataforma digital a gran escala que permite al público global acceder a décadas de investigación arqueológica del país.

Se considera uno de los archivos de arqueología en línea más grandes del mundo , con casi 4 millones de registros que abarcan desde monedas antiguas, cerámica, manuscritos, joyas hasta elementos arquitectónicos antiguos.

La plataforma alberga actualmente 3.910.005 registros, incluidos 964.393 artefactos catalogados, más de 1,2 millones de imágenes, 15.164 modelos 3D y miles de informes de excavación y documentos de archivo.

Concentrar todos estos hallazgos arqueológicos en un único espacio digital ha revolucionado el acceso al rico y complejo patrimonio histórico de Israel.

Ahora, tanto los investigadores como el público, ya sea en Israel, Italia o India, pueden buscar en la base de datos a través de herramientas de búsqueda inteligentes, lo que les permite filtrar por ubicación, período histórico, tipo de artefacto o simplemente marcar una ubicación en un mapa interactivo.

Este motor de búsqueda basado en mapas devuelve instantáneamente toda la información relevante, desde publicaciones profesionales, imágenes, modelos 3D hasta informes de excavación.

Israel es considerado uno de los países con mayor riqueza arqueológica del mundo, con sitios arqueológicos que datan de decenas de miles de años, desde tiempos prehistóricos hasta civilizaciones clásicas.

Algunos sitios arqueológicos notables incluyen el Monte del Templo en Jerusalén, la fortaleza de Masada con vista al Mar Muerto, la antigua ciudad de Tel Megiddo (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y Qumrán, donde se descubrieron los Rollos del Mar Muerto.

“En un país con un patrimonio tan rico como Israel, se ha acumulado a lo largo de los años una enorme cantidad de información arqueológica de todos los períodos”, afirmó Alby Malka, Jefe de Tecnología de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

Según la ley israelí, todos los descubrimientos arqueológicos deben notificarse, registrarse y almacenarse en el Archivo Nacional. Por ello, la información sobre cientos de miles de artefactos antiguos se actualiza constantemente.

“Una base de datos arqueológica nacional, que recopila y pone todo este conjunto de conocimientos a disposición tanto de los investigadores como del público, es una herramienta fundamental para la investigación científica , la preservación del patrimonio nacional y la concienciación pública”, enfatizó el Sr. Malka.

“El Archivo Arqueológico Nacional de Israel no solo es un tesoro nacional, sino también un patrimonio mundial”, afirmó la Dra. Débora Sandhaus, Directora Científica del IAA. “Ofrece a la comunidad científica internacional un acceso sin precedentes, desde cualquier ordenador, a un vasto acervo de conocimiento sobre la historia del Levante, abriendo la posibilidad de una investigación comparativa a gran escala que antes era imposible”.