“Israel enfrenta a grupos de terror y tiene derecho a defenderse”, asegura el embajador israelí

El País- por Carlos Ríos

El 14 de mayo se cumplieron 75 años de la creación del Estado de Israel. El aniversario coincide con otro período de máxima tensión por los enfrentamientos con los grupos palestinos que operan desde la Franja de Gaza. De cómo Israel está encarando este conflicto, del papel de Irán en la región y de las relaciones con Uruguay, El País habló con el embajador Yoed Magen, que en dos meses cumplirá su misión. Crédito foto: Leonardo Mainé

“Israel tiene que seguir luchando por su independencia y supervivencia, que es algo que otros países no conocen”, dice Magen, y responsabiliza a los grupos armados palestinos de las bajas civiles durante las operaciones israelíes en la Franja de Gaza.

-Este 75 aniversario del Estado de Israel encuentra a su país otra vez en medio de enfrentamientos con grupos palestinos que operan desde la Franja de Gaza. ¿Cuál es la situación actual?

-Israel vive una realidad desafiante desde hace muchos años. Israel tiene que seguir luchando por su independencia y supervivencia, que es algo que otros países no conocen. El hecho de que sea un país independiente, libre, soberano, no quiere decir que no esté desafiado todo el tiempo. Es el único país en el mundo cuya legitimidad está constantemente cuestionada. Nosotros enfrentamos a grupos terroristas palestinos, cuyo objetivo es la aniquilación del Estado de Israel.

-¿Desde cuándo está esta situación con los palestinos?

-Israel se retiró de la Franja de Gaza en septiembre de 2005 y se la entregó a la Autoridad Palestina (AP). Un año y medio después, junio de 2007, Hamás se apodera violentamente de la Franja de Gaza. Eso fue hace 16 años; desde entonces, y desde antes, la Franja de Gaza sirve como una plataforma para ataques contra Israel. Todo el tiempo. Ningún país soberano puede permitir que la vida de sus ciudadanos esté permanentemente bajo amenaza. Tiene el derecho y la obligación de defenderse.

-Ese derecho a defenderse lo reconoce la comunidad internacional. Pero en las operaciones de Israel contra objetivos militares de los grupos terroristas palestinos a veces se producen bajas civiles y eso le ha generado críticas a Israel. ¿Qué responde usted?

-Aquí la respuesta abarca varios puntos. Primero: la responsabilidad de esto recae sobre los hombros de los palestinos. Son los que provocan, son los que buscan el enfrentamiento, son los que buscan ese daño colateral, que para ellos no es colateral, lo buscan con fines propagandísticos. Segundo: Israel escoge sus objetivos con pinzas, son únicamente objetivo de terror. ¿Qué pasa? Las organizaciones de terror saben que si ellos se esconden detrás de la población civil, hay bajas del lado palestino. Hacemos todo lo posible para evitarlo, pero ningún ejército lo puede evitar. Y luego vienen las críticas. ¿Y quiénes salen ganando? Los grupos de terror.

-¿Usted dice que esos grupos palestinos tienen como rehén a la población civil?

-Los tienen como escudos humanos, y eso es un crimen de guerra. Lo que hace Israel no es ningún crimen. Circulan videos de pilotos que abortan misiones cuando se dan cuenta de que alrededor de un blanco hay civiles. Los veo todo el tiempo. Además, los depósitos de armas están en barrios civiles, o en escuelas, o mezquitas o peor, al lado de hospitales. ¿Dónde está el cuartel general de Hamás? Debajo del mayor hospital de Gaza. En Israel muy poca gente entiende la posición de quienes nos critican. Lo que ve el pueblo israelí es que está bajo ataque. Quinientos cohetes ayer (por el miércoles 11). Ahora, un 25% de estos cohetes cayeron dentro de la Franja de Gaza. Anoche mataron a dos niños y a una niña. La culpa va a Israel, la crítica a Israel. Pero aquí los que dispararon fueron los terroristas. Esos cohetes cayeron dentro de la Franja de Gaza causando muertos. Culpa solamente de esos terroristas. Pero la comunidad internacional se apresura a veces a criticar a Israel. Obviamente, nosotros tenemos que hacer lo que es bueno para nosotros. Le voy a dar el mejor ejemplo, algo muy personal. Ayer (el miércoles 11) a las 2 y 30 de la tarde, hora de Uruguay, me llama mi hija. Tiene casi 19 años, está haciendo un programa de liderazgo antes de empezar el servicio militar. Ella está en el sur, al alcance de esos cohetes palestinos. Me llama llorando, está asustada, tiene miedo del ruido de las explosiones. ¿Qué le puedo decir? Le dije que esas explosiones que escucha son los antimisiles de Israel que interceptan a los cohetes de los palestinos. Pero, qué se dice a esos niños israelíes que crecen bajo una amenaza constante, que cada mes tienen que estar corriendo a los refugios.

-El proceso de acercamiento de Israel con países árabes, ¿en qué medida incide en el conflicto con los palestinos?

-Para nosotros es importante porque es mucho más fácil pasar nuestros mensajes a los pueblos árabes y a sus gobiernos cuando tenemos una embajada. Algunos de ellos siguen criticando a Israel por la confraternidad entre los árabes. Pero nos entienden muy bien, entienden cuál es la realidad que enfrentamos. Israel no tiene conflictos con el pueblo palestino. La AP y nosotros tenemos un enemigo en común, que es el terror. De hecho, la AP no puede entrar a la Franja de Gaza, entre ellos no se hablan, se odian, se matan. El último primer ministro de la AP coordinó una visita a la Franja de Gaza hace seis años. Apenas entró la caravana desde Israel a la Franja, fue atacada. Dio la vuelta. Mahumud Abbas no visitó en los últimos 16 años la Franja de Gaza. Eso lo dice todo.

-Irán es el enemigo declarado de Israel. ¿Qué papel está jugando en el conflicto?

-Irán es el mayor apoyo al terror internacional. No solamente del terror palestino. También en Líbano, Yemen, Irak, Siria. En el caso de la Franja de Gaza, el grupo Yihad Islámica es apoyado política, financiera y militarmente por Irán.

-¿Qué se tiene que dar para encauzar un acuerdo con los palestinos?

-Durante un tiempo pensamos que los palestinos realmente estaban interesados en llegar a una solución pacífica. Pero paralelamente a las negociaciones de los años 90 ellos se preparaban para un enfrentamiento físico que se dio en los años 2001-2003. Y actualmente pensamos que no hay del lado palestino un socio que pueda avanzar con nosotros en una solución.

-¿La AP no es un socio?

-Actualmente el presidente de la AP, que ya tiene 20 años en el poder, no es un socio. La AP es un ente totalmente corrupto. Capaz algún día surja un socio del lado palestino que abandone totalmente el terror y quiera y tenga la posibilidad de avanzar con nosotros.

-¿Con Uruguay, en qué proyectos se están trabajando?

-Es un tema del que me gusta hablar, porque me siento muy cómodo en Uruguay. Tenemos muy estrechas relaciones con el gobierno del presidente Lacalle Pou. Hace poco estuvo en Israel el ministro de Industria Omar Paganini con una delegación grande y de alto nivel. Fue la segunda en seis meses. Estamos negociando también la ampliación del TLC, pero eso no depende solo de Uruguay sino de sus socios (en el Mercosur), pero con Uruguay estamos bastante avanzados. Lo más importante es el tema de la innovación. Para nosotros es sumamente significativo el anuncio que hizo el presidente Lacalle Pou de que va a abrir una oficina de innovación en Jerusalem. También estamos viendo si pronto el presidente visita Israel.

“De verdad, en Uruguay nos sentimos en casa”

El embajador Yoed Magen dice que no siente antisemitismo en Uruguay. “Los uruguayos son muy tolerantes, y los judíos en Uruguay están totalmente integrados”, asegura.

El miércoles 11 en el evento por el 75 aniversario del Estado de Israel, el embajador dedicó la mitad de su discurso a temas personales, porque en dos meses se retira de Uruguay al completar su misión. “Llevamos aquí tres años y nueves meses. Uruguay nos acogió. Tenemos excelentes relaciones tanto profesionales como personales. Vamos a extrañar muchísimo a Uruguay. Eso se dice siempre cuando uno termina la misión. Pero en Uruguay es la primera vez que sentimos que si no fuera por nuestros tres hijos que viven en Israel, hubiéramos extendido más la misión. De verdad, de verdad, de verdad nos sentimos en casa aquí”, dijo a El País. Antes de llegar a Uruguay, Magen cumplió funciones en Costa Rica, México, India y fue embajador en Panamá y Colombia. Yoed Magen tiene una Licenciatura en Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Bar-Ilan y es Ingeniero en Programación de O.R.T. Singalowsky. Está casado con Adi y tienen tres hijos.