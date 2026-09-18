Israel en números al comenzar el nuevo año 5787

Al comenzar el año 5787, Israel supera los 10,3 millones de habitantes. Las cifras de la Oficina Central de Estadísticas muestran una sociedad diversa y en crecimiento, con datos sobre población, natalidad, inmigración, emigración, esperanza de vida y la cantidad de judíos que viven en Israel y en el mundo.

En la víspera de Rosh Hashaná de 5787, la población de Israel se estima en aproximadamente 10.305 millones de personas.

Desglosamiento:

~7.828 millones son residentes judíos y otros (cristianos no árabes, miembros de otras religiones y personas sin clasificación religiosa en el registro de población) (78.3% de la población total israelí).

~2.173 millones son residentes árabes (21.7% de la población total israelí).

~304 mil son extranjeros.

Datos demográficos del último año:

Desde el Rosh Hashaná pasado, la población israelí creció en aproximadamente 124 mil personas, lo que representa una tasa de crecimiento del 1.2%.

Nacieron en Israel unos 182 mil bebés y fallecieron cerca de 50 mil personas.

El saldo migratorio internacional fue negativo, restando unas 8 mil personas a la población israelí.

Desglose del saldo migratorio: Llegaron al país unos 24 mil nuevos inmigrantes (olim) y cerca de 4 mil mediante reunificación familiar. Asimismo, regresaron al país unos 21 mil israelíes que habían emigrado al exterior y salieron aproximadamente 57 mil israelíes que emigraron al extranjero.

Esperanza de vida

Hombres: 81.4 años

Mujeres: 85.9 años

En la comparación internacional para el año 2024, la esperanza de vida de los hombres en Israel (81.1 años) es mayor que el promedio de los países de la OECD (78.7 años). Israel se ubica en el puesto 7, y la esperanza de vida de los hombres allí es idéntica a la de los hombres en Australia, Islandia y Japón. La esperanza de vida más alta para hombres se registró en Suiza (82.4 años) y la más baja en Letonia (71.4 años).

La esperanza de vida de las mujeres en Israel (85.4 años) es mayor que el promedio de los países de la OECD (83.8 años). Israel se ubica en el puesto 8, y la esperanza de vida de las mujeres allí es similar a la de las mujeres en Luxemburgo y Suecia. La esperanza de vida más alta para mujeres se registró en Japón (87.1 años) y la más baja en México (78.9 años).

Judíos de 20 años o más, según grado de religiosidad (autodefinición):

No religiosos, laicos: 39.6%

Tradicionales – no tan religiosos: 21.8%

Tradicionales – religiosos: 14.0%

Religiosos: 12.4%

Haredíes (ultraortodoxos): 11.5%

Aliá e Inmigración Internacional:

Aliá:

o Inmigrantes (olim) desde el establecimiento del Estado: 3.51 millones

o Inmigrantes (olim) en el año 2025: 20.9 mil (en comparación con 31.1 mil en 2024)

Emigración de israelíes al extranjero[1]:

o Salieron de Israel: 69.5 mil (en comparación con 82.8 mil en 2024)

o Regresaron a Israel: 18.8 mil (en comparación con 24.2 mil en 2024)

Trabajadores extranjeros con permiso de trabajo:

Entraron a Israel: 121.9 mil (en comparación con 112.4 mil en 2024)

Salieron de Israel: 74.6 mil (en comparación con 60.9 mil en 2024)

La población de extranjeros se estimó en aproximadamente 286.7 mil residentes.

Judíos en el mundo:

La estimación es elaborada en colaboración entre la Oficina Central de Estadísticas (CBS) y el Instituto de Judacismo Contemporáneo, bajo la coordinación del Prof. Sergio DellaPergola de la Universidad Hebrea de Jerusalem. La estimación se basa en nueva información recibida de docenas de fuentes oficiales en el extranjero.