¡Israel clasificó a la gran final de Eurovision en Viena!

El representante de Israel, Noam Bettan, se lució en la noche de este martes en Viena con una vibrante versión de su tema, Michelle, y clasificó para la gran final de Eurovision que se celebrará el sábado próximo en el Stadthalle de la capital de Austria.

«Pueblo de Israel, me dirijo a todos los judíos del mundo: Muchísimas gracias. Gracias por todo el cariño», le dijo Noam a un enviado del canal público Kan después de su actuación, que fue recibida con un mix de abucheos de grupos pro-palestinos y vítores de seguidores de su música.

«Cuando nos abuchearon, fue una tontería —dijo Bettan sobre los boicoteadores—. En un instante, esos abucheos fueron silenciados por algo mucho más fuerte: la humanidad y el amor, y eso es lo que importa».

Junto a su equipo, aseguró el cantante nacido hace veintiocho años en Ra’anana, a pocos kilómetros de Tel Aviv, «nos fijamos en lo bueno, nos fijamos en la luz». Y completó: «los quiero, muchísimas gracias por todo el cariño, Am Israel Jai, de verdad, nos vemos en la final».

Como se esperaba, algunos activistas intentaron manchar la actuación de Noam, incluso cuando en la Franja de Gaza se mantiene un cese del fuego desde octubre del año pasado. Algunos abucheos se pudieron escuchar durante la transmisión, ya que la cadena austríaca ORF, que organiza el evento, anunció que no iba a censurar las protestas ni las reacciones negativas hacia ninguno de los concursantes.

«Comportamiento disruptivo»

En un comunicado posterior al programa, la ORF y la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por su sigla en inglés), que organiza el certamen, informaron que un miembro del público se encontraba «cerca de un micrófono» y «expresó su opinión en voz alta», tanto cuando Israel se preparaba para subir al escenario como durante la canción.

«Posteriormente, fue expulsado por seguridad por seguir perturbando al público», indicó el comunicado. «Otras tres personas también fueron expulsadas del recinto por seguridad por comportamiento disruptivo», completó el mensaje.

Eurovision se convirtió en una caja de resonancia para el antisemitismo europeo latente que estalló tras el ataque terrorista del 7 de octubre del 2023 contra el sur de Israel, perpetrado el grupo islamista Hamas y que dejó 1.200 muertos y cientos de heridos y vejados.

Desde entonces, los representantes de Israel en Malmö 2024 (Eden Golan) y Basilea 2025 (Yuval Raphael) tuvieron que soportar agresiones del público y hasta la hostilidad de algunos jueces internacionales. Sin embargo, Golan logró un destacado quinto puesto y Raphael terminó nada menos que en un espectacular segundo lugar.

Noam Bettan espera seguir los pasos de sus predecesoras y también quedar en el top ten de Eurovision de este año, incluso en medio de fuertes medidas de seguridad para el evento en general y los abucheos en la sala.

El primer paso hacia la gran final

En esta noche de martes, Noam logró el primer paso, avanzando a la gran final junto a los representantes de Finlandia (Linda Lampenius x Pete Parkkonen, favoritos de los apostadores), Grecia (Akylas), Bélgica (Essyla), Croacia (Lelek), Lituania (Lion Ceccah), Moldoa (Satoshi), Polonia (Alicja), Serbia (Lavina) y Suecia (Felicia).

Quienes quedaron afuera en la primera seminifinal fueron Portugal, Estonia, Georgia, Montenegro y San Marino. El jueves se disputará la segunda eliminación, con la participación de los artistas de Bulgaria, Azerbaiyán, Rumania, Luxemburgo, República Checa, Armenia, Suiza, Chipre, Letonia, Dinamarca, Australia, Ucrania, Albania, Malta y Noruega.

A los ganadores de las dos semifinales se sumarán el sábado para decidir la corona cuatro de los «cinco grandes» de Eurovision: Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña. El quinto, España, decidió no participar del evento en protesta por la presencia de… Israel, por supuesto.

Además de España, otros cuatro miembros de la EBU decidieron boicotear el certamen musical: Eslovenia, Islandia, Irlanda y los Países Bajos.

Los apostadores que ubican a Liekinheitin, la canción de los finlandeses, en primer lugar, ponen a Ferto, el tema de Akyla, en el segundo puesto. Luego, con más chances de quedarse con la corona están la francesa Monroe con Regarde!, Søren Torpegaard Lund, de Dinamarca, con Før Vi Går Hjem, y el israelí Bettan con Michelle en el quinto puesto.