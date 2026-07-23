Israel brindó apoyo a Salto tras el temporal

En un nuevo gesto de solidaridad y cooperación judía, Israel brindó apoyo a la ciudad de Salto tras el fuerte temporal que afectó al departamento. La asistencia, canalizada a través de su representación diplomática y organismos de cooperación, busca contribuir a la recuperación de las zonas más perjudicadas y reafirma los históricos lazos de amistad entre ambos países. Convocamos a todos quienes deseen colaborar a llevar sus donaciones a la Casa de Salto en Montevideo. En la foto Pablo Londinski (Embajada de Israel), Diputado Horacio De Brum, Cónsul de Israel Igal Ekdesman, Diputado Pablo Constenla, Juan Gabriel Silva (de Casa de Salto y diputado suplente) y Lucía Velázquez (asesora del Diputado Constenla)

En una rápida muestra de cooperación internacional y empatía con los damnificados del norte del país, la Embajada de Israel en Uruguay formalizó una valiosa donación destinada a asistir a las familias afectadas por el reciente evento meteorológico que azotó al departamento de Salto.

El gesto de solidaridad internacional fue recibido con profundo reconocimiento por parte de la representación parlamentaria salteña. Los legisladores por el departamento, Pablo Constenla y Horacio de Brum, manifestaron públicamente su sincero agradecimiento a la sede diplomática por la pronta respuesta y la cercanía demostrada hacia la comunidad en este complejo momento.

La entrega formal de los insumos y materiales donados tuvo lugar en la Casa de Salto en Montevideo, institución que funciona como punto neurálgico de articulación y recepción de la ayuda. En dicho espacio se coordinaron las tareas operativas de acopio y clasificación de los materiales aportados por la delegación israelí. Según confirmaron los propios legisladores, la ayuda humanitaria será trasladada a la brevedad hacia el departamento salteño.