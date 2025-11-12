Israel anuncia el restablecimiento de relaciones con Bolivia en una “emocionante nueva era”

El Estado israelí publicó una imagen del encuentro entre el director general de su Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente Rodrigo Paz. El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Eden Bar Tal, se reunió con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y acordaron trabajar en el restablecimiento de relaciones entre ambos países, informó el Estado de Israel.

Una emocionante nueva era para Bolivia, para las relaciones entre Israel y Bolivia y para el mundo libre”, publicó Israel a través de sus redes sociales, con una imagen del encuentro entre Bar Tal y Paz.

El reporte agrega que el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, conversó con Paz tras las elecciones y “acordaron trabajar para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas”.

“El director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eden Bar Tal, viajó a Bolivia para la toma de posesión presidencial y sostuvo reuniones diplomáticas”, complementa.

En el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), Bolivia se distanció de Israel e incluso, durante el mandato de Luis Arce y la guerra en la Franja de Gaza, se emitieron pronunciamientos en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu.