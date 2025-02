Israel afirma que identificó los cuerpos de Kfir y Ariel Bibas pero que el otro entregado por Hamas no es el de su madre Shiri

El ejército comunica que según los análisis forenses e información de Inteligencia los dos niños pequeños “fueron brutalmente asesinados en noviembre del 2023” mientras el cuerpo adicional pertenece a una mujer gazatí.

La tensa y triste jornada en Israel, que empezó por la mañana con la macabra entrega de Hamas de los cadáveres de cuatro secuestrados en el ataque del 7 de octubre del 2023 y siguió por la noche con explosiones simultáneas en tres autobuses vacíos en las afueras de Tel Aviv en lo que iba ser un atentado de grandes dimensiones, acabó de madrugada con un comunicado dramático relacionado con la familia Bibas, el gran símbolo del 7-0. Luto por el asesinato de sus dos hijos pequeños e incertidumbre sobre su madre.

Horas después de que el Instituto Forense de Abu Kabir anunciara la identificación del cadáver de Oded Lifshitz (82), llegaron los resultados sobre los otros tres cuerpos que el grupo integrista entregó diciendo que eran la israelí-argentina Shiri Bibas (33) y sus hijos Ariel y Kfir que fueron secuestrados cuando tenían cuatro años y nueve meses respectivamente. Al igual que el pacifista y ex periodista Lifshitz, los Bibas vivían en el kibutz Nir Oz.

“Según la evaluación de profesionales, basada en la información de Inteligencia disponible y los hallazgos forenses del proceso de identificación, Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados por terroristas en cautiverio en noviembre de 2023”, afirmó el ejército antes de anunciar de forma sorprendente que el cuerpo adicional no corresponde al de su madre Shiri. “No se encontró ninguna coincidencia (de su cuerpo) con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, indicó el portavoz militar horas antes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu revelará que era de una mujer gazatí.

Israel denuncia que se trata de “una vulneración de máxima gravedad del grupo terrorista Hamas, que está obligado en virtud del acuerdo a devolver a los cuatro rehenes fallecidos. Exigimos que Hamas devuelva a Shiri a su país junto con todos nuestros rehenes”.

En noviembre del año pasado, Hamas aseguró que Shiri y sus dos hijos pequeños murieron en un bombardeo israelí en la hoy devastada Franja de Gaza en el marco de la masiva ofensiva lanzada en respuesta al ataque del 7-O. Es también lo que dijeron este jueves los portavoces de un pequeño grupo yihadista que reivindicaron el secuestro de los Bibas en el kibutz. Lifshitz, por su parte, fue secuestrado y, según denuncia Israel, asesinado hace más de un año por la Yihad Islámica.

“Los tres fueron asesinados con terrible crueldad bajo cautiverio de Hamas en las primeras semanas de la guerra”, ha reaccionado Netanyahu que, en un vídeo difundido esta mañana, añade: “La crueldad de los monstruos de Hamas no conoce límites. No sólo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos bebés pequeños. De una manera indescriptiblemente cínica, no devolvieron a Shiri junto a sus pequeños hijos, los angelitos, y pusieron el cuerpo de una mujer de Gaza en el ataúd”. Por último, prometió que “Hamas pagará un precio por esta cruel y malvada violación del acuerdo”.

Hamas: Los restos se mezclaron

En su reacción, recogida este viernes por Reuters, Hamas dice que los restos de Shiri Bibas aparentemente se mezclaron con los de otros rescatados entre los escombros tras un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza. De esta forma, confirma que no entregó ayer su cadáver al tiempo que reitera su versión de que murió por culpa de Israel. El grupo integrista la entrega de los cadáveres en un acto definido por la ONU como “abominable y cruel”. Ante una multitud, Hamas expuso los cuatro féretros con las fotos de los Bibas y Lifshitz en el escenario en el que “firmó” un documento con la representante de la Cruz Roja. Este organismo protestó posteriormente por el trato del grupo terrorista a los cadáveres. De hecho, al llegar a la zona de Jan Yunis, sus representantes se negaron a participar en dicha ceremonia pero al final accedieron al temer que, de lo contrario, Hamas no realizaría la entrega. “¿Quién secuestra familias? También es la forma de liberarlos, con gente aplaudiendo en las calles. Solo te enseña con quien nos enfrentamos, quién es Hamas. No se trata de un gobierno o de un movimiento ideológico sino de personas malvadas y crueles”, reaccionó el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio a Catherine Herridge Reports, apoyando la exigencia de Israel de acabar con su control en Gaza: “La idea que se les permita seguir estando armados, ser un ejército y controlar cualquier ejército en cualquier parte del mundo es inconcebible”.

La ira de los israelíes tanto por el asesinato de los niños más famosos y queridos de su país como por la entrega pública y propagandística de sus cadáveres se multiplica tras el comunicado militar denunciando que fueron asesinados cuando tenían 10 meses y 4 años en noviembre del 2023. Y lo que nadie esperaba, que su madre no fue devuelta según repetidas pruebas realizadas por los expertos. El análisis de sus hijos concluyó con rapidez, dicen fuentes israelíes acusando a un grupo salafista de haberles asesinado.

Israel ha realizado una protesta urgente ante los mediadores para que exija a Hamas la liberación de Shiri. Esta nueva crisis llega cuando este sábado está previsto el canje más numeroso desde el inicio de la frágil tregua el pasado 19 de enero. A cambio de la excarcelación de varios centenares de presos palestinos, Hamas debe liberar a los seis últimos rehenes vivos entre los 33 estipulados en la primera fase del alto el fuego.

En base a este acuerdo, patrocinado por EEUU, Qatar y Egipto, han sido liberados 19 israelíes. Entre ellos el marido de Shiri y padre de Ariel y Kfir. Tras 484 días en cautiverio, Yarden Bibas volvió a Israel el pasado 1 de febrero sin saber dónde está su familia ni que sus suegros, de origen peruano y argentino, fueron asesinados en el ataque del 7-O. Ahora ya tiene la notificación oficial israelí que sus dos pequeños hijos están sin vida mientras se mantiene la gran incertidumbre sobre su esposa. La tragedia de la familia Bibas no parece tener fin.