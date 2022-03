Israel advierte por la presencia de Hezbolá en Venezuela y la región, dice el vice primer ministro israelí

El País- por Carlos Ríos

Gideon Sa’ar habló de la guerra en Ucrania, del acercamiento a los países árabes y del peligro que significaría para el mundo que Irán desarrolle armas nucleares. Y también habló sobre la presencia de Hezbolá en América del Sur. Crédito foto: Francisco Flores

Vice primer ministro de Israel y ministro de Justicia, Gideon Sa’ar estuvo esta semana unas horas Montevideo previo a su viaje a Buenos Aires para los actos por el 30 aniversario de los atentados terroristas contra la embajada de Israel. El martes se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Francisco Bustillo, a quienes invitó a visitar Israel. En diálogo con El País, Sa’ar (55 años y líder del partido Nueva Esperanza, uno de los que integran la actual coalición de gobierno en Israel) habló de la guerra en Ucrania, del acercamiento a los países árabes y del peligro que significaría para el mundo que Irán desarrolle armas nucleares.

-Luego de su reunión del martes con el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro Francisco Bustillo, la Cancillería informó que hay posibilidades de nuevos acuerdos entre Israel y Uruguay. ¿Qué tipo de acuerdos hablaron?

-En su momento el Ministerio de Exteriores de Uruguay les va a informar sobre esto. Tuve dos muy buenos encuentros. Me impresionó muy bien la personalidad del presidente uruguayo. Tuvimos una conversación muy sincera, muy honesta. Es un líder decisivo con el cual te sientes a medida por la forma en que él ve las cosas en el escenario internacional. Invité al presidente, también al ministro del Exterior, en nombre de mí presidente, a que vengan en una visita oficial a Israel. Él ya estuvo dos veces en Israel cuando era senador, pero nos gustaría tener una visita formal a Jerusalén.

-¿Qué temas trató con el presidente Lacalle Pou?

-Hemos hablado de todos los temas. De la guerra en Ucrania, del posible acuerdo nuclear con Irán, de conexiones bilaterales entre países, de cosas que cada gobierno enfrenta. Es interesante porque en Uruguay hay una coalición de cinco partidos, lo mismo pasa en Israel, tenemos una coalición única de ocho partidos, con distintos puntos de vista. Hablamos de todo esto, con franqueza y en forma muy abierta.

-Israel ha condenado la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, tiene muy buenas relaciones con ambos países, y el presidente ucraniano ha pedido que Israel oficie como mediador en el conflicto. ¿Qué acciones ha tomado Israel?

-Sí, fue una solicitud del presidente ucraniano para ver qué puede hacer Israel para intentar acercar un acuerdo, para poner un fin a esta guerra. No estoy seguro si mediar es la palabra correcta. Pero nuestro primer ministro visitó Moscú y se reunió con el presidente Putin; antes se encontró con el canciller alemán. El objetivo de estas reuniones era ver cómo los países ven esta situación, pero por supuesto negocian ellos directamente. Votamos en contra de la invasión rusa, fuimos muy claros en eso. Creo que está en el interés tanto de Rusia como de Ucrania, y de la comunidad internacional toda, que termine esta guerra tan pronto como sea posible. También ayudamos a Ucrania con asuntos humanitarios. El próximo domingo el presidente Zelensky va a tener una reunión por zoom con nuestro parlamento. También tenemos una comunidad judía bastante grande tanto en Rusia como en Ucrania. Y ya hemos aceptado a miles de israelíes que han viajado desde Europa, muchos con parientes en Israel. Así que somos sensibles a la situación. Haremos lo mejor por ayudar, pero las decisiones las tomas los países. No estamos decidiendo.

-¿Usted cree que se está cerca de un acuerdo o esta es una guerra que se extenderá un buen tiempo más?

-No es sabio ser profeta. Mi impresión es que los países se encuentran más cerca de un posible entendimiento. Quizás sea porque también espero que eso sea posible. Una continuación de la guerra sería una tragedia para millones de personas.

-Hay otra negociación que se está dando en paralelo con la guerra, que es sobre el acuerdo nuclear con Irán. Israel se opone a este acuerdo. ¿Por qué?

-No creo que sea paralelo a la guerra en Ucrania. Sería un gran peligro para la estabilidad y la paz en Medio Oriente si se llegara a firmar ese acuerdo. ¿Por qué nos oponemos? Es muy simple. El período de vigencia de ese acuerdo sería muy corto, no más de dos años y medio. Y luego Irán estaría libre de limitaciones para el enriquecimiento de uranio. Lo que de veras quieren en Irán es liberarse de las sanciones económicas, porque esto liberaría dinero para organizaciones terroristas, elementos radicales en toda el área; desde Irak hasta Siria, Yemen, Hezbolá y Hamás en la franja de Gaza. Sería muy mala noticia para la región. Así que al final posiblemente tengamos un acuerdo más débil que el original. Eso es muy peligroso. Lo mencioné en mis reuniones en Montevideo: Israel va a estar limitada en su seguridad nacional si se firma este acuerdo.

-¿Cuál es la alternativa?

-Tenemos algunas. La primera, que Putin siga presionando a Irán para mejorar las condiciones del acuerdo. Esto es mucho mejor que firmar un acuerdo que es malo, en el que realmente Irán no estaría renunciando a nada y ganaría casi todo. Esto solo demostraría debilidad de la comunidad internacional. Hay que entender qué implica que Irán desarrolle armas nucleares. Por un lado está el peligro de que un régimen radical como este (de Irán) se conecte directamente con organizaciones terroristas que posean este tipo de armas. Esto seguramente creará inestabilidad en toda la zona. Inmediatamente otros países en la región también van a querer tener armas nucleares para sentirse seguros de Irán. Y esto no va a ser solamente un problema para la región. Va rápidamente a convertirse en un problema de la comunidad internacional.

-Israel ha iniciado un proceso de acercamiento con los países árabes en el marco de los Acuerdos de Abraham. ¿Cómo va este proceso y en qué medida puede incidir para solucionar la cuestión palestina?

-Primero que nada, están avanzando muy bien, en muchos aspectos. Hay muchos acercamientos económicos con Emiratos Árabes Unidos -negocios, turismo-. Tenemos acuerdos que incluye seguridad como con Baréin; tenemos nuevas conexiones con Marruecos. Está cambiando la región. Todos se benefician. Espero que veamos más países uniéndose en este desarrollo regional. Caminamos hacia ellos. ¿Si va a influenciar en el tema palestino? Creo que eventualmente sí. Nuestros vecinos entendieron que pueden ganar mucho en las relaciones con Israel. A veces nos preocupamos por los mismos desafíos, como el radicalismo, que es un enemigo en común. No sé cuándo veremos una nueva generación de líderes palestinos que quiera cambiar la retórica y las relaciones. Pero creemos que la paz e inevitable. ¿Cuándo? No lo sé.

-¿Con Arabia Saudita se está negociando para que también sea parte de los Acuerdo de Abraham?

-Espero que algún día lo sean. Espero que lleguemos a una fase de relaciones formales entre ambos países. Son nuestros vecinos, uno de los mayores países se la región, y no hay motivo por el cual no podríamos entrar en una nueva fase también con ellos. Espero que lo veamos más pronto que tarde. No puedo predecir cuándo, pero también es inevitable. No tenemos ningún conflicto con Arabia Saudita, esa es la realidad. En el pasado ellos apoyaron fuertemente a los palestinos. Durante los años aprendieron que los palestinos no son serios hablando de paz.

-El motivo de su visita a la región son los 30 años del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires. ¿Israel observa algún peligro de acciones terrorista en Sudamérica?

-Nuestros servicios de inteligencia están enfocados en lo que pasa en nuestros escenarios, y no estoy seguro de si tenemos la mejor información respecto a lo que pasa en Sudamérica. Pero sabemos que Hezbolá, por ejemplo, tiene presencia en el continente. En Venezuela y en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Hoy Hezbolá es más similar a un ejército que a una organización terrorista. Se apropiaron del Líbano y destruyeron el país totalmente; también participaron de la guerra civil en Siria. Así que lo que sucedió en los últimos años es que ciertas organizaciones terroristas tomaron control de territorios. No es que están viviendo en la sociedad, están controlando territorios y residentes. Pasó en la Franja de Gaza, también en Líbano. Cada vez es más común en diferentes partes de nuestra región, como Yemen. Donde sea que llegue Irán, viene el terror. Lo en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. ¿El peligro se acabó? No, no creo. Y cuando hablamos de la horrible posibilidad de armas nucleares en manos de Irán, es un gran peligro para la seguridad mundial. No tengo toda la información de lo que está sucediendo en el continente. No hace mucho nuestro ministro de Defensa habló de la presencia de Hezbolá en Venezuela. Creo que los países de la región deben tomar conciencia y mantener una muy buena inteligencia para saber qué está sucediendo en el continente.