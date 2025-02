Irán y sus nexos en América Latina

Históricamente las relaciones entre América Latina e Irán han sido de escasa relevancia, debido principalmente a la diferencia cultural y por supuesto a las geográficas. Sin embargo, en los últimos 40 años, esta región ha adquirido importancia para la república islámica, que busca ampliar su influencia y operaciones en el continente.

Irán ha fortalecido su presencia diplomática, económica y también en materia de seguridad en América Latina, especialmente con regímenes contrarios a Estados Unidos como el caso de Bolivia, Venezuela, Nicaragua.

En las últimas décadas se ha podido evidenciar peligrosos vínculos con actores no estatales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos asociados al narcotráfico y contrabando.

En este contexto, es relevante acentuar que el grupo armado Hezbollah, que opera en el Líbano y en Siria con el apoyo del régimen sirio y de Teherán, comenzó su penetración en Sudamérica a principios de los años 80, aprovechando la migración de libaneses a la región como resultado del éxodo generado por la guerra civil entre 1975 y 1990. En efecto, esa organización desplegó activistas en la región de la triple frontera ubicada entre Brasil, Argentina y Paraguay, donde la exigua presencia gubernamental permitió llevar a cabo actividades de reclutamiento, blanqueo de dinero y financiamiento.

Según un artículo del 2018 del diario The Wall Street Journal, describió a esa zona de libre comercio como un “gran mall de bienes ilícitos y dinero”, donde Hezbollah está presente. Adicionalmente, el instituto de investigación FDD (Foundation for Defense of Democracies) de Estados Unidos indicó que “Sería más fácil decir en qué países no tiene presencia, porque tiene una red bastante bien establecida en Latinoamérica, que abarca desde México hasta Chile, pasando por Guatemala o Costa Rica”.

En la actualidad, la expansión de la influencia iraní en el continente ha emergido como un fenómeno alarmante. Bolivia destaca como uno de los proyectos más exitosos de Irán en la región, con un impacto considerable desde una perspectiva geo estratégica.

La presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente y el régimen de penalidades impuesto por Occidente a Irán han restringido sus alternativas, por lo que estarían buscado en esta región una nueva área de provecho, enfrentando a Estados Unidos de otra manera. Especialmente Bolivia posee una ubicación geográfica estratégica, compartiendo fronteras con cinco países sudamericanos y su valiosa disposición en las rutas del tráfico de drogas, lo transforma en un país de preeminencia para Irán.

En la actualidad Irán y Bolivia mantienen relaciones diplomáticas, logrando diversos acuerdos de cooperación, concretando la apertura de una oficina comercial iraní en La Paz y su contraparte en Teherán, además del fomento de una diplomacia de alto nivel, llegando a firmar a mediados del 2023 un memorándum de entendimiento para “ampliar” la cooperación bilateral en el campo de seguridad y la defensa, el cual hasta la fecha no ha sido detallado y las partes escasamente han anunciado que el mismo está encaminado a asistir al país andino en su lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo la vigilancia de sus fronteras. Según el ex secretario de inteligencia de Argentina Miguel Ángel Toma, “Irán tiene tres veces más funcionarios en su Embajada de La Paz que los que tiene en Madrid, España”; “Es un dato clave que Bolivia se ha constituido en una base de operaciones por parte de Irán, en su proyecto de penetración en Latinoamérica.

La magnitud de la influencia de Irán en América Latina es compleja y difícil de determinar con precisión. La presencia paulatina de Irán en la región, ilustrada por su relación con Bolivia más otros actores estatales, sugiere un cambio estratégico significativo en su política exterior. Con el enfoque de seguridad de Estados Unidos actualmente concentrado en frenar las preponderancias de China y Rusia, la tarea de oponerse a Irán en América presenta un reto adicional que no debe subestimarse. El incremento de la presencia iraní en la región podría obstaculizar gravemente las relaciones de Washington en el continente, conduciendo a un contexto contrario a los intereses de Estados Unidos.

El establecimiento de oficinas comerciales y la firma de acuerdos de cooperación en áreas sensibles como la seguridad y la defensa entre Irán y Bolivia son indicadores de una relación que va más allá de lo meramente diplomático. Estos acuerdos, aunque presentados públicamente como esfuerzos para combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad fronteriza, podrían tener implicaciones más profundas y preocupantes, convirtiendo al país del altiplano en un punto focal para la influencia iraní en la región.

La amenaza a la estabilidad regional que representa la creciente influencia iraní es evidente. Esta influencia no solo tiene el potencial de desestabilizar a los países cercanos a Bolivia, sino también de afectar las relaciones internacionales de manera más amplia. La creciente presencia de Irán en un país que ya enfrenta desafíos significativos en términos de gobernabilidad y seguridad podría crear un entorno propicio para que grupos considerados peligrosos para la integridad de gobiernos democráticos encuentren refugio y apoyo. Este fenómeno es especialmente preocupante debido al historial de este país de Oriente Medio de brindar patrocinio a entidades que constriñen la estabilidad y la armonía en diversas regiones del mundo.