Iom Kipur: Qué significa realmente el arrepentimiento en el judaísmo

En el judaísmo, la teshuvá es mucho más que arrepentirse: es la posibilidad de volver a encontrarnos con nosotros mismos, aprender de nuestros errores y retomar el camino. Una reflexión sobre el verdadero sentido de la teshuvá y su profundo significado espiritual, especialmente al acercarnos a Iom Kipur.

La palabra hebrea para arrepentimiento no significa lo que crees. Tiene menos que ver con la culpa y más con encontrar tu camino de regreso a quien realmente eres.

En esta época del año, los judíos hablan mucho de la teshuvá. ¿Qué es exactamente la teshuvá y, quizás igual de importante, qué no es?

La teshuvá se traduce más comúnmente como «arrepentimiento». Pero soy reacio a usar esa palabra, porque la palabra inglesa tiene connotaciones muy diferentes del concepto judío.

Lo mismo ocurre con la palabra «pecado», que puede sugerir una rebelión deliberada contra Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te rebelaste deliberadamente contra Dios?

El Talmud enseña: «Una persona no transgrede a menos que entre en ella un espíritu de locura» (Sotá 3a). Las personas pierden la perspectiva, se frustran y se enojan, están tristes y deprimidas, se llenan de deseo y pasión —y toda una serie de otras posibilidades— y, como resultado, se ven llevadas a tomar decisiones de las que se arrepienten por completo una vez que recuperan la cordura.

En el «pecado» hay invariablemente muy poca intencionalidad.

Los seres humanos son esencialmente buenos. Simplemente se pierden. Incluso una persona justa «cae siete veces, pero vuelve a levantarse» (Proverbios 24:16).

Entonces, ¿qué es la teshuvá?

La teshuvá es un concepto fundamental del judaísmo. Es una de las únicas siete cosas que precedieron a la creación (Pesajim 54a). La creación era imposible sin que la teshuvá existiera de antemano.

La teshuvá proviene de la raíz hebrea que significa «regresar». En su sentido más simple, la teshuvá es un regreso a uno mismo.

El judaísmo ve a cada ser humano como un alma divina. Todos nacemos en este mundo incontaminados, inocentes, siendo puro amor y bondad. Y eso permanece en lo más profundo de lo que somos durante toda nuestra vida. Esta es nuestra verdadera naturaleza.

Sin embargo, con el paso del tiempo, nos alejamos de ella. El poder de nuestro propio pensamiento nos lleva a creencias, sentimientos y, en última instancia, elecciones que nos desconectan de quienes somos. Y nos encontramos perdidos y confundidos, sin recordar quiénes somos realmente.

La teshuvá es un regreso a ese verdadero yo, un regreso a nuestra verdadera naturaleza.

Todo el que mira a los ojos de un bebé ve solo bondad, solo amor, solo alegría, solo divinidad. Solo cuando crecemos y se desarrollan nuestras capacidades cognitivas encontramos, inocentemente, formas increíblemente creativas de perdernos en las distracciones de nuestro mundo material.

La teshuvá es volver a despertar de ese estado de extravío.

Y es uno de los mayores regalos de Dios a la humanidad. Después de la libertad de elección, creo que es el mayor regalo de Dios.

La teshuvá es el regalo de un cambio real y de hacer borrón y cuenta nueva.

Existe la posibilidad de un cambio real. De hacer borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo.

Este es el regalo de la teshuvá.

La lógica de la teshuvá

Permíteme explicar la lógica de la teshuvá planteando la siguiente pregunta.

Los sabios nos dicen que, cuando alguien hace teshuvá por amor, sus transgresiones se convierten en méritos (Iomá 86b).

Ahora bien, entendería que hubieran dicho que sus transgresiones pueden ser perdonadas. Pero ¿cómo es posible que se conviertan en méritos? ¿Robé algo y ahora eso se convierte en un acto positivo por el que recibo una recompensa?

Así es como lo veo. Cuando tomé una decisión equivocada, fue en un momento de locura. Quizás un momento de locura prolongado, pero locura al fin y al cabo. La teshuvá es despertar de esa locura y regresar a la cordura.

Pero en esa experiencia hay un aprendizaje.

Tomar el camino equivocado y volver a encontrarme suele llevarme a un sentido más profundo de quién soy que el que tenía al principio. El Talmud enseña que los baalei teshuvá —quienes han transgredido y regresado— pueden alcanzar alturas que quienes nunca han transgredido no pueden alcanzar (Berajot 34b).

Este mundo consiste esencialmente en cometer errores, aprender de ellos y corregirnos. No salimos a buscar cometer errores. ¡Cometemos muchos sin buscarlos!

Pero al cometerlos y hacer teshuvá, encontramos nuestro propio camino de regreso a nuestra verdadera naturaleza. En lugar de simplemente seguir lo que Dios programó, lo hemos elegido por nosotros mismos.

Este proceso de aprendizaje y desarrollo es la grandeza de la existencia humana. Tenemos la posibilidad de elegir lo divino en lugar de que nos sea impuesto.

Permíteme ofrecer una metáfora.

Dos personas viajan por un camino recto rumbo a casa.

Una persona recorre el camino recto y nunca se desvía. Pero la otra se siente atraída por todo tipo de distracciones a lo largo del camino. Al desviarse del camino recto, se pierde y se confunde. A veces se aleja mucho del destino al que se dirigía, por caminos que en ocasiones la llevan incluso en dirección contraria.

Pero entonces recuerda su propósito, el lugar al que desea ir.

A casa.

No es fácil regresar al camino recto. Las tentaciones siguen siendo grandes y se ha desviado mucho. Pero con esfuerzo, compromiso y perseverancia, encuentra el camino de regreso a esa senda.

Su alegría no conoce límites. Su satisfacción es inmensa.

Esta es la alegría de la teshuvá, el gran placer de encontrar nuestro propio camino, llegar a ser quienes realmente somos y ser uno con nuestro amado Creador.

No hay nada malo en el camino recto. Pero el camino sinuoso es más probable, y el recorrido sinuoso es, a su manera, conmovedor y hermoso.

Las transgresiones son elecciones que nos alejan de ese camino hacia Dios. Las mitzvot, los mandamientos, son elecciones que nos hacen avanzar por ese camino y nos acercan a Dios.

Sus transgresiones se convierten en el medio mismo a través del cual ahora encuentra un sentido más profundo y una mayor plenitud.

Así, cuando una persona hace teshuvá por amor, desde un corazón pleno —no porque tema que Dios la castigue si no lo hace, ni porque busque la recompensa de Dios, sino simplemente porque desea regresar al camino que la llevará de vuelta a casa, a Dios—, sus transgresiones ya no son elecciones que la alejaron de Dios.

Sus transgresiones se convierten en el medio mismo a través del cual ahora encuentra un sentido más profundo y una mayor plenitud mientras recorre ese camino hacia Dios. Si no las hubiera cometido, no tendría la alegría y la satisfacción de haber encontrado su propio camino a casa.

Sus transgresiones se convierten en actos que, en última instancia, la acercaron a Dios, es decir, en mitzvot.

Por eso la teshuvá fue creada «antes del mundo». Es tan esencial para el propósito de la creación que esta no tendría sentido sin ella. El camino sinuoso es el camino hacia la plenitud, y la teshuvá es lo único que lo hace posible.

A medida que se acerca Iom Kipur, tenemos la hermosa oportunidad de redescubrir quiénes somos, de encontrar nuestro camino de regreso a casa. No es de extrañar que Iom Kipur se considere uno de los momentos más alegres del calendario judío.