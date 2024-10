IOM KIPUR. Mensaje del Comité Central Israelita del Uruguay

En el día de hoy, a la salida de la primera estrella, comienza Iom Kipur, el “día del perdón”, el día más sagrado del calendario judío. Dejamos el mensaje que el CCIU vierte en tan importante ocasión.

El año pasado compartíamos con ustedes, como lo estamos haciendo en este momento, nuestro mensaje para estos días de reflexión y balance, y culminábamos diciendo: “la historia nos lega una lección: no tenemos que estar de acuerdo con el otro, pero tenemos que estar ahí para el otro, y eso es lo que hace el Comité 24/7”

Transcurrieron pocos días desde aquellas palabras, cuando el pueblo judío fue víctima del peor ataque terrorista en Israel, en un golpe que asestó duramente nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra Mediná y del que aún permanecen 101 personas secuestradas. Y a ese fuerte dolor, intenso, punzante día a día, debemos sumarle el que nos provoca el resurgir de un fuerte antisemitismo.

Ese 24/7 cobra una intensidad inaudita y no sólo de los miembros del Comité, no sólo de nuestros jóvenes que con orgullo hacen posible que estemos aquí con seguridad, si no también convocando a quienes luego de haberse brindado, se alejaron para dar paso a las nuevas generaciones. Hoy el equipo se refuerza. Hoy están los de ahora, los de antes y los de siempre, con el único objetivo final: continuar nuestra vida judía en el país, en plenitud de derechos.

Es rol del Comité, trabajar contra el antisemitismo y toda otra forma de discriminación. Por ello, no distrajimos un ápice nuestra mirada a cada hecho que mereció ser denunciado, con éxitos y fracasos, pero siempre atentos, militantes y activos. Trabajamos con la prensa, con políticos con la sociedad civil, para esclarecer sobre los hechos y denunciar el terrorismo.

La tarea es ardua. Vivimos momentos de satisfacción compartiendo por ejemplo, con todos los candidatos a la Presidencia de la República, el acto por el 30ª aniversario del atentado contra la Amia en Buenos Aires. O sintiendo compañía y apoyo hace pocos días, conmemorando el primer aniversario del 7 de octubre. Pero, por otro lado, asistiendo con dolor a la vandalización de la escultura del Abrazo de los Pueblos o a insólitas marchas que se dicen en favor de un pueblo, cuando sólo son disfraz de odio, de mentiras y demonización, de antisemitismo voraz.

No cejaremos un minuto nuestro rol. Necesitamos un yshuv fuerte, comprometido y unido. Más que nunca debemos estar en la misma senda, respetando posturas e ideales, pero todos, juntos, hacia un mismo ideal. Hagamos de cada ego, uno enorme, que contenga todos los demás, que ceda en la individual y gane en lo grupal porque lo que nos une es mucho más que lo que nos divide.

Tenemos esperanzas. Deseamos que pronto podamos armar nuestras mesas con la presencia de nuestros hermanos liberados, con el regreso de nuestros jaialim y con un pueblo y Estado de Israel fortalecido

Deseamos a todos GMAR JATIMA TOVA

11 de julio de 2024