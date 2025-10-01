IOM KIPUR – MENSAJE DEL CCIU

Al iniciarse hoy Iom Kipur a la caída del sol, el siguiente es el mensaje del Comité Central Israelita del Uruguay.

Kol Israel arevim ze la ze (“Cada judío es responsable el uno por el otro”)

Este significativo concepto talmúdico, es nuestro mensaje para un Iom Kipur tan particular como el que vivimos hoy.

El pueblo judío ha perdurado a través de los siglos, enfrentándose a difíciles desafíos que lo pusieron a prueba. Nuestro espíritu, tantas veces herido, pudo sobreponerse en cada ocasión.

Resilientes frente a las penurias que históricamente nos tocó vivir, la fortaleza comunitaria y la unidad del pueblo judío nos empoderó y convocó a cuidarnos y apoyarnos mutuamente.

En ese rol, unificador, representativo y sobre todo, de responsabilidad, se yergue el Comité Central Israelita del Uruguay. Con aciertos, con errores pero con la firme convicción de que nuestro accionar es imprescindible, para velar por cada uno de nosotros, en comunidad.

Necesitamos superar grietas y juntarnos, transitar caminos de unión para enfrentar el enemigo común que nos acecha: el antisemitismo.

Esa es nuestra misión fundamental y a ella estamos abocados. Para superar los sufrimientos de estos dos años transcurridos desde el fatídico ataque terrorista del 7 de octubre y transformar nuestro vivir cotidiano en un marco de respeto, libre de toda discriminación.

Desde aquí, acompañamos todo proceso que conduzca a una vida mejor de nuestros hermanos en Israel y a su irrenunciable derecho a existir. Pedimos por cada uno de los secuestrados, para que sean liberados y devueltos.

Que este día de reflexión e introspección, de disculpas y hermandad, nos provea de la sabiduría necesaria para transitar los caminos venideros.

Gmar Jatimá Tová