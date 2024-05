IOM HAZIKARÓN. Día de recuerdo por los soldados caídos en defensa de Israel

Por Lic. Rafael Winter (Rufo), para CCIU

Iom Hazikarón es el día más triste para el Estado de Israel.

Cada familia tiene un integrante, un amigo, un vecino o un conocido para recordar en este día.

Día que simboliza más que ningún otro al Estado de Israel.

Y este año, el dolor -de por sí enorme en esta fecha- es mayor aún por la masacre del 7 de octubre pasado, la más terrible en estos 76 años, que agrega aun muchas más víctimas a las ya existentes. Víctimas que lamentablemente se van sumando en esta guerra ya sea entre los soldados y entre los secuestrados.

Manifestamos nuestro respeto y nuestro orgullo por todos los laialim, soldados, que en las distintas guerras que a Israel les fueron impuestas, dieron su vida por el Estado. Incluso ya antes de la creación del mismo y hasta el día de hoy.

Recordamos a todos aquellos, jaialim o no, que murieron víctimas del fanatismo, la insanía y barbarie terrorista, la que parecería no tener fin. El terrorismo antisemita en el país no nació con los asesinos del Hamas: ya en 1920 y en 1921 tuvieron lugar los primeros atentados terroristas en la tierra de Israel, cuando estaba aun muy lejos de constituirse como estado judío independiente.

Recordamos, como no puede ser de otra manera, a los jaialim no judíos, quienes también han ofrendado sus vidas por Israel.

Recordamos específicamente a los jaialim uruguayos quienes, educados en el ideal judeo-sionista, dieron su vida por el Estado de Israel. Desde los comienzos mismos del Estado.

El Estado de Israel no fue entregado en “bandeja de plata” -tal como lo dijo el poeta Natan Alterman – sino que costó y sigue costando tremendos sacrificios.

Sacrificios en vidas humanas.

Decenas de miles de personas, muchas de las cuales murieron en la flor de la edad. Y muchos quedaron imposibilitados para siempre. Familias destrozadas. Decenas de miles de proyectos que no pudieron llegar a cumplirse.

Pero gracias a todos estos jaialim, se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo el proyecto colectivo más increíble y notable en la moderna historia del pueblo judio: la creación y consolidación del Estado de Israel, independientemente de la época tan difícil que se está viviendo.

Sin ellos no se cumplirían 76 años… sin ellos no habría Estado. Sin ellos el sueño sionista no sería una realidad.

Una vez más suena la sirena, y se paraliza el país.

Una vez más la bandera azul y blanca a media asta.

Una vez más el desconsuelo de familiares, amigos y el Estado y pueblo de Israel. Porque no hay consuelo.

Una vez más recordamos con mucha tristeza y dolor, pero con gran orgullo y admiración a los valientes soldados de Israel.

Iehi zijram baruj!!

Benditas sean sus memorias!!