Intendente Yamandú Orsi en Israel

Invitado por el Comité Central Israelita del Uruguay y el Congreso Judío Latinoamericano, el intendente de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, viajó a Israel con el fin de conocer dicho país, tomar contacto con referentes de la comunidad uruguaya que allí reside y, sobre todo, conocer experiencias en aspectos y temáticas que mucho importan a la ciudad de Canelones y a nuestro país. Compartimos nota que le realizara Ana Jerozolimski para Semanario Hebreo Jai (https://www.semanariohebreojai.com//articulo/7098) En la foto: Nicolás Litvan, miembro de la Mesa Directiva del Comité Central Israelita, el intendente Orsi, Diego Sonnenschein, representante del Congreso Judío Latinoamericano, Roby Schindler, Presidente del Comité Central Israelita del Uruguay y el periodista Henrique Cymerman, Presidente de la Cámara de Comercio Israel-Golfo

“Entre otras actividades, en Tel Aviv visitará al Centro Pérez para la paz y la innovación, una entidad fundada por el ex presidente Shimon Pérez, la empresa Checkpoint –considerada una de las principales en el área de ciberseguridad- y mantendrá un encuentro con la Histadrut, central sindical que agrupa cerca de 1.000.000 de afiliados. También visitará la planta de tratamiento de aguas Shafdan, principal en su rubro en el tratamiento de aguas residuales y el reservorio Nir Aim” (página web de la Intendencia de Canelones)

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

La convivencia que uno ve en la calle rompe los ojos, afirma Yamandú Orsi desde Tel Aviv

“Es alentador”

Con gran amabilidad, el Intendente de Canelones Yamandú Orsi aceptó este lunes temprano a la mañana concedernos una entrevista telefónica de cara al primer día completo de la visita a Israel. Nuestra intención: entender qué expectativas traía consigo a este, su primer viaje a Israel, y cuáles eran las primeras impresiones que había alcanzado a recabar desde el aterrizaje el domingo por la tarde. Hay cosas que se palpan en la calle, que van más allá de análisis políticos y grandes declaraciones, y estimábamos que Orsi, político de vasta experiencia, estaría atento a detalles que podría ser interesante comentar.

Este lunes comenzó la jornada en un desayuno con Henrique Cymerman, Presidente de la Cámara de Comercio Israel-Golfo, quien tiene todos los elementos necesarios para darle un panorama detallado e interesantísimo de la situación regional.

Luego, el grupo fue recibido en la Histadrut, la Confederación General de Trabajadores de Israel., donde las explicaciones el intendente las recibió de dos secretarios de sindicatos nacionales, con la particularidad que uno es judío y otro árabe, ambos ciudadanos israelíes.: “Pichi” (Gabriel) Dubiner, de origen argentino, radicado hace muchos años en Israel-quien nos aclara que todos lo llaman por su seudónimo- y el abogado Wael Abadi. Dubiner es el Secretario Nacional del sindicato de los trabajadores de la agricultura y Abadi el Secretario Nacional del sindicado de los trabajadores de la construcción.

P: Es un gusto tener esta oportunidad de conversar contigo aunque sea un ratito, y al final de la visita podremos hacer una evaluación más a fondo, tenemos una hora entera en la agenda. ¿Cómo va lo poquito pasado desde la llegada ayer?

R: Divino, divino, estamos lugar maravilloso acá en Tel Aviv. Anoche caminamos desde el puerto de Yafo hasta acá, al hotel. Lleno de gente a toda hora. Ahora mismo estoy mirando, porque el hotel está enfrente, y está lleno de gente en la rambla.

P: ¿Qué te inspiró esta invitación del Congreso Judío Latinoamericano? Entiendo que es la primera vez que venís a Israel ¿verdad?

R: Sí, así es. En primer lugar, conocer experiencias concretas de temas que a nosotros nos son hoy cada vez más importantes. Por nombrarte algunos: manejos de recursos hídricos, seguridad, ciberseguridad, desarrollo de empresas, incubadoras, todo lo que allá nos llega. Hace tiempo que se nos viene diciendo que como modelo de start-ups, de innovación y tecnología, Israel nos viene como anillo al dedo. Todo eso indicaba que en algún momento yo tenía que por lo menos venir hasta acá de visita y conocer directamente.

P: No hay nada como conocer las cosas en el terreno.

R: Así es. He recibido visitas de gente que ha estado acá, o que trabaja acá y por supuesto entiendo que hay acá no sé si diría modelos a replicar pero sí ejemplos a tener en cuenta porque son los desafíos que tenemos nosotros hoy, cada vez más. Si antes el tema del agua y riego ya sabíamos que es importante, hoy es crucial porque nos explotó en la cara.

P: Lamentablemente, así es. Y lo importante es ver cosas de las que Uruguay pueda sacar aprendizajes buenos para su propia experiencia ¿verdad? Temas en los que Israel está avanzado.

R: Si. Y además, no sólo eso sino que hay también uruguayos trabajando acá en estos temas. Hay acá compatriotas nuestros, judíos, que están acá y esa doble condición de uruguayos e israelíes nos viene mejor aún.

P: Claro, porque los uruguayos acá siempre llevan a Uruguay en su corazón. Y todos estos temas, además, son claves para el intendente de Canelones pero también para un eventual candidato a la Presidencia ¿no? Eso, claro, lo determinará la interna del Frente Amplio en junio.

R: Exacto, exacto, es verdad. Como tú dices, hay cosas que pueden ser habilitadas por los gobiernos subnacionales. Por ejemplo el tema de parques industriales. He tenido la suerte de vincularme con gente que está acá, que trabaja el modelo de los parques. Y he aprendido mucho. Es importante aprender también de las cosas que no hay que hacer fundamentalmente. Hace 12 años que venimos trabajando. Y esas con cosas que puede hacer un gobierno subnacional pero que cuando mirás con cabeza más amplia, hay cosas que deberían hacerse más con una visión nacional. No podés no conocer esto.

P: Ahora que mencionás el tema de parques, justamente hay acá un uruguayo muy conocido, Salomón “Lalo” Vilensky, que es precisamente el director del mayor parque industrial de la periferia israelí, Dalton.

R: Pero claro, Lalito. La primera vez que viajó a Uruguay lo conocí. El primer contacto fue con nosotros. Y ahora también está trabajando allá…

P: Encargado de innovación en Zonamérica.

R: Exacto. Y además, lo que son las casualidades, la sobrina de Lalo, Natalie, trabaja con nosotros, es la encargada del área de Juventud .Así que hay también un contacto personal. Hasta le regalé a Lalo una camiseta de Nacional.

P: Que un manya regale una camiseta de Nacional, es una demostración de nobleza.

R: ¡Exactamente!

P: ¡Qué altura política!

R: Hay pocos de esos ¿no? La verdad, quisimos atraparlo pero no funcionó.

P: Entre bolsos y manyas cambiar de bando, es problemático. Quizás en política es más factible. Bromas aparte, de lo que ves en la agenda ¿hay cosas que te parece pueden servir en forma inmediata a Canelones?

R: Te diré que hace ya un tiempo que andamos atrás de estrategias empresariales o inversiones en el departamento para riego. No puedo decir que lo podamos concretar ni mucho menos pero hace tiempo que veníamos buscando la vuelta, antes de la sequía incluso, para ver cómo podemos mejorar la estrategia de riego en la agricultura de la chacra, de la granja. Si vos me preguntás qué cosas me gustaría que ya empezaran a pasar, pues te diría que ya tuviéramos alguna señal de que se pueda hacer las cosas diferente. En Uruguay tenemos una ley de riego, pero todavía no se reglamentó y cuando pasa eso es porque hay atrás alguna dificultad de carácter nacional. Pero con las normas que tenemos, me parece que algunas de las experiencias de Israel las podríamos empezar a aplicar. Eso es hoy lo que más me apura. Son algunas de las cosas que me parece a mí que ya hoy podríamos ir pensando en instrumentar. Lo demás tiene otra dimensión.

La atmósfera que se palpa en la calle

P: Viniste a un país que por los conflictos con los que lidia, está a menudo en los titulares. Y me pregunto, sin olvidar que recién llegaste, qué es lo que en forma directa palpás en lacalle de la vida diaria. Quizás estando en el lugar tenés una impresión muy distinta de lo que puede pensar la gente leyendo titulares.

R: Eso es muy evidente. Anoche estuvimos paseando por el puerto de la ciudad vieja en Yafo, Tel Aviv, y por la rambla, y la convivencia entre musulmanes y judíos es llamativa.

P: Andás cruzándote naturalmente a unos y otros.

R: Claro. Vi temprano en la rambla, a todo trapo, gente escuchando música árabe. Con sus atuendos. Por lo menos aquí, esa convivencia es muy llamativa para quien nunca vino. Entré a un comercio donde las reglas del juego te dabas cuenta que eran de acuerdo a los musulmanes, sin alcohol. El público estaba ahí consumiendo con nosotros, no sólo los trabajadores sino el público mismo, eran árabes. Eso me llamó la atención y me llama hasta ahora. Y por la rambla ves gente de los dos credos. Eso es lo que más me sorprende, la verdad. Hay una parte de la realidad de acá que es más de convivencia que lo otro. O sea que se puede.

P: Me alegra que ya hayas alcanzado a verlo.

R: Después vienen todas las complejidades, pero esto rompe los ojos. La foto que tus ojos se llevan, que te llevás, es de convivencia normal. Hasta la música llama la atención. Uno está sentado en la playa y ves jóvenes sentados de un lado y del otro, como en cualquier otro lugar del mundo. Me llamó mucho la atención. Es parte de la lectura de la situación, más allá de lo que podamos pensar del conflicto, las raíces y todo eso, está esto, que es parte de la realidad, con todos los matices que quieras pero es parte. Aquí en esta ciudad ves inclusive al abanico, un crisol de culturas bastante más amplio de lo que uno imagina. No estoy haciendo un juicio de valor. Es un dato de la realidad. En el fondo es un dato alentador porque quiere decir que las cosas son posibles.

P: Así es. Muchas gracias por esta primera entrevista. Volveremos a hablar durante tu visita. Gracias y que sea ésta una visita fructífera.

R: Muchas gracias Ana.