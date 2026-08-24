Inscripciones abiertas para 2027 en Yavne y Escuela Integral

Elegir la institución educativa donde nuestros hijos van a crecer, aprender y desarrollarse es una decisión muy importante para toda familia. Por eso, Yavne y Escuela Integral ya tienen abiertas sus inscripciones para el año lectivo 2027.

YAVNE

Sabemos que elegir el colegio para tus hijos es una de las decisiones más importantes para tu familia.

💡En Yavne queremos acompañarte con una propuesta educativa diseñada para que cada niño desarrolle al máximo su potencial.

Beneficios exclusivos de ingreso:

✨ Gan 1 y Gan 2: 100% bonificado.

✨ Desde Gan 3: Cuota de $23.100(ajustable anualmente por consejo de salarios)

💫Nos encantaría recibirte en nuestras instalaciones, para que conozcan el proyecto pedagógico, recorran los espacios y podamos conversar sobre los intereses de tus hijos.

¡Será un gusto coordinar una vista y recibirte!

ESCUELA INTEGRAL

🟢 Inscripciones Abiertas 2027

😄 MATRÍCULA Y ESCOLARIDAD SIN COSTO para Nivel 1 y 2 años durante todo el 2027.

😄 MATRÍCULA EXONERADA para Nivel 3 años al inscribirse hasta el 11 de setiembre.

🤗 Te invitamos a conocer la Escuela Integral.

📲 098 530 409

📧admisiones@integral.edu.uy

🌐www.escuelaintegral.edu.uy