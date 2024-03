Informe de la ONU confirma evidencias de agresiones sexuales en la masacre de Hamás

Ynet Español- por Itamar Eichner

El documento, presentado tras las visita a Israel de la secretaria general adjunta, muestra una enorme cantidad de pruebas de violaciones el 7 de octubre. Además, se confirman los abusos cometidos contra secuestradas. Duras críticas del embajador del país frente al organismo. Foto: Shalev Shalom

El informe presentado tras la misión de la Secretaria General de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos presenta pruebas circunstanciales de que durante el ataque de Hamás el 7 de octubre hubo violencia sexual, incluidos casos de violación, en grupos y a cadáveres, mutilación de genitales y más.

El informe completo de Premila Patten, que visitó Israel con su equipo el mes pasado con el fin de reunir pruebas, se publicará este lunes en detalle.

Patten, la enviada de la ONU que se desempeña como representante especial del secretario general Antonio Guterres sobre la violencia sexual en zonas de conflicto, recibió el mandato de recopilar hechos e información de violaciones por parte de terroristas de Hamás en los asentamientos del sur.

La delegación incluía a diez expertos del campo de la medicina y el derecho, que también visitó los territorios de la Autoridad Palestina. Mientras estaba en Israel, dijo en referencia al vídeo de las atrocidades producido por el portavoz de las FDI: “Después de ver ese video entendí cosas que antes no entendía en cuanto a la magnitud del desastre que ocurrió”.

El informe de Patten y su equipo confirma que hay pruebas de que se utilizó violencia sexual durante el ataque del 7 de octubre. Además, revela que las y los secuestrados por Hamás en Gaza fueron sometidos a violencia sexual y existe la creencia de que esto todavía ocurre.

Al mismo tiempo, el informe afirma que, por el tiempo y capacidad del equipo, actualmente no puede atribuir todos los actos ocurridos en el sur a Hamás, debido a la posibilidad de que algunos de ellos hayan sido llevados a cabo por miembros del Jihad Islámica o una turba que llegó a la zona.

Las conclusiones del informe indican la existencia de abuso sexual dentro del propio ataque, incluyendo datos circunstanciales de casos de violación, tanto grupales como de cadáveres y disparos a mujeres desnudas y atadas en el escenario del Festiva NOVA, así como la violación de dos mujeres sobre la ruta 232 y lesiones en genitales de cadáveres tras la masacre.

Los hallazgos plantearon otra acusación de violación en grupo en la Ruta 232 que el equipo de Patten no pudo probar durante la visita a Israel, pero que le gustaría investigar en profundidad más adelante. Otra violación ocurrió en el Kibbutz Re’eim.

Debido al límite de tiempo, el equipo no pudo verificar el testimonio sobre la violación en el Kibbutz Nahal Oz. El resumen del informe también muestra que el equipo de Patten tuvo dificultades para verificar casos de asesinatos en el Kibbutz Be’eri.

Al mismo tiempo, el informe incluye referencias a la visita de Patten a Ramalá por parte de su equipo y una aclaración de que el propósito de la visita no era investigar y verificar casos de violaciones. Al mismo tiempo, los autores del informe señalan que los funcionarios encargados de abordar la cuestión en la AP hablaron de patrones problemáticos en la conducta de las fuerzas de seguridad israelíes, principalmente en el marco de inspecciones en los cruces, arrestos y redadas en casas. Afirman, además, que no hay acusaciones de delitos sexuales por parte de las FDI antes o después del “Sábado Negro”.

En referencia a las recomendaciones del informe, el equipo que recorrió la zona pide a Hamás que libere incondicionalmente a los secuestrados en su poder, y pide a las partes que lleven a los acusados ​​ante la justicia en la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI).

El equipo de Patten, que reconoció la cooperación de las partes pertinentes en Israel, realizó 36 entrevistas en profundidad, revisó 5.000 fotografías y 50 horas de vídeo. A finales de este mes, el informe del Secretario General se enviará a Israel para su revisión, al que los representantes del país podrán responder dentro de una semana. El informe de Guterres, que se publicará a principios de abril, incluirá partes de la visita del equipo de Patten y también productos de la Red de las Naciones Unidas sobre Violencia Sexual.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, atacó el silencio de las organizaciones de mujeres en un debate especial en la Asamblea General sobre la cuestión del veto estadounidense impuesto en el Consejo de Seguridad a la propuesta de Argelia de un alto el fuego.

“La cara a la violencia sexual de Hamás convierte el Día Internacional de la Mujer en una broma de mal gusto”, afirmó el embajador Erdan.

“En estos momentos, las mujeres israelíes están siendo violadas y abusadas por terroristas de Hamás. ¿Dónde está la voz de la ONU? Hemos escuchado las palabras vacías de los funcionarios de la ONU que piden la liberación de los secuestrados. ¿Pero hemos visto a alguno de ellos actuar? Nada”, sumó.

Erdan también sostuvo: “Durante los últimos cinco meses, no hubo una sola discusión dedicada al bienestar de los rehenes. Ni una sola discusión se centró en la violencia sexual perpetrada por Hamás. Ni un solo panel de la ONU habló sobre violaciones y crímenes contra mujeres israelíes”.

“La ONU debería avergonzarse de su silencio. En el futuro, no podrán afirmar que no sabían exactamente lo que el mundo afirmó después del Holocausto. Que no estuvimos expuestos al sufrimiento y a las atrocidades. Quienes permanecen indiferentes son cómplices de estos crímenes”, remarcó Erdan.

Durante su discurso, el embajador mostró cintas de mujeres que presenciaron agresiones sexuales el pasado 7 de octubre.

Según él, “Hemos oído informes de violaciones y abusos sexuales atroces. Hoy estos testimonios recibirán el reconocimiento oficial de la enviada de la ONU para la violencia sexual. ¿Seguirás aún con su silencio e indiferencia? ¿Continuarías ignorando o exigirías acción inmediata?”.

“Nos acercamos a los cuatro meses y todavía están ahí.”

“En su informe, Patten detallará que durante el ataque de Hamas se cometieron actos de violación, en grupo y necrofilia. El informe también enfatizará que los terroristas de Hamas abusaron sexualmente de rehenes femeninas y que tales actos probablemente aún continúan. ¿Esto los despertará? ¿Cambiará esto sus prioridades? ¿Entenderá que el alto el fuego significa abandonar a estas mujeres en manos de los monstruos sexualmente abusivos de Hamas? Tal vez finalmente comprenda que la ONU se convirtió en colaboradora de violadores desviados. Repito: cada llamado a un alto el fuego sólo le da a Hamás luz verde para continuar violando y abusando”, manifestó durante la audiencia.

Orit Soliciano, directora ejecutiva de la Asociación de Centros de Asistencia a Víctimas de Agresión Sexual, comentó: “Agradecemos a la representante de la ONU, Premila Patten, por su informe, que refuerza las conclusiones que surgen del informe que compilamos y presentamos a la ONU hace semanas”.

“Trabajando junto con Patten, la ayudamos a formular una imagen clara de lo que sucedió en Israel el 7 de octubre y esperamos que el mundo levante la vista ante estos dos informes y comprenda hasta qué punto el regreso de todos los secuestrados y secuestradas del cautiverio, de en manos de los asesinos y violadores de Hamas, debería ser la primera y más alta prioridad”.