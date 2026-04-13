Inauguran Monumento en memoria de los Soldados Caídos y Víctimas del Terrorismo

El próximo domingo 19 de abril se inaugura en el Cementerio Israelita de La Paz el Monumento en Memoria de los Soldados Caídos y Víctimas del Terrorismo. Será a las 11 hs. e invitan Organización Sionista del Uruguay, Agencia Judía para Israel, Keren Kayemeth y Keren Hayesod.

Después de estos años tan difíciles, sentimos que ellos merecen también aquí, en Uruguay, en nuestra comunidad, un espacio de recuerdo y homenaje.

Te invitamos a acompañarnos en la inauguración del Monumento en memoria de los Soldados Caídos y Víctimas del Terrorismo

🗓 Domingo 19 de abril | 11:00 h

📍 Cementerio Israelita

Contamos con locomoción.

No se requiere inscripción previa.