Importante delegación parlamentaria en Israel

Una delegación integrada por ocho senadores, cuatro diputados y un intendente inició una visita al Estado de Israel. Los Senadores miembros de la delegación son Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, Andrés Ojeda, Robert Silva, Tabaré Viera, Carlos Camy, Rodrigo Blas y Javier García. Los Diputados Juan Martín Rodríguez, Walter Verri, Fernanda Auersperg y Alvaro Perrone. Con ellos llega también el Intendente rochense Alejo Umpiérrez.´

En su primer día, la delegación fue recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde mantuvo encuentros con autoridades israelíes. Allí fueron recibidos por el embajador designado de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, y por la embajadora Michal Hershkovitz, exembajadora de Israel en Uruguay.

Los Senadores miembros de la delegación son Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, Andrés Ojeda, Robert Silva, Tabaré Viera, Carlos Camy, Rodrigo Blas y Javier García.

Los Diputados Juan Martín Rodríguez, Walter Verri, Fernanda Auersperg y Alvaro Perrone. Con ellos llega también el Intendente rochense Alejo Umpiérrez.´

La delegación cumplirá una agenda que incluirá sitios que siempre son parte de las visitas del extranjero, paradas ineludibles en su recorrido, como el Museo Recordatorio del Holocausto Yad Vashem, lugares sagrados del Judaísmo y el Cristianismo en Jerusalem, y visitas a diferentes partes del país. Desde la masacre del 7de octubre del 2023 en el sur del país, algunos de los escenarios del horror sembrado por los terroristas, se han convertido en cita imperdible para todos los grupos llegados del exterior. Entre ellos, el kibutz Nir Oz, en el que 1 de cada 4 miembro del kibutz fue asesinado o secuestrado aquel día. Y también el lugar en el que se llevó a cabo el festival Nova, donde fueron asesinadas casi 400 personas, la mayoría jóvenes que habían ido a bailar.

Tratándose de una delegación parlamentaria, se incluye en la agenda una visita la Kneset, Parlamento de Israel, aunque ahora se halla en receso parlamentario de verano.

Cabe lamentar que los legisladores del Frente Amplio invitados hayan elegido no viajar. Más allá del hecho que Israel es país amigo de Uruguay y no limita esa relación a uno o dos partidos considerados más cercanos o de posiciones políticas más afines, no participar en el viaje es perder la oportunidad de ver las cosas en forma directa. Esto último siempre aporta a conocer las cosas como son.

Perderse de tomar esta oportunidad, en momentos en los que Israel sostiene que se difunden mentiras sobre su accionar y se distorsiona la realidad en el marco de la propaganda palestina, es una forma de decir que prefieren quedarse con las versiones originadas en Hamas. Y eso nunca puede ayudar a conocer la verdad.

Claro está que varios días no son suficientes para ver todo y para ahondar en los temas en discusión ,pero son un encuentro directo, sin intermediarios, que permite abrir los ojos y por ende, enriquecer la mirada.