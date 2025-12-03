Hungría iza su bandera en la nueva embajada en Jerusalem

La Academia Húngara en Jerusalem, un centro cultural ubicado junto a la YMCA en el barrio de Talbiyeh, abrirá oficialmente sus puertas a principios del próximo año. El director llegará en enero.

La República Checa tiene su embajada frente al nuevo centro cultural de Hungría, y Eslovaquia tiene otra a la vuelta de la esquina.

Hungría tiene una oficina comercial en Jerusalem desde 2019. Su principal sucursal de embajada está en Tel Aviv.

Siete países tienen embajadas en Jerusalem: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiyi. Las embajadas de otros países se encuentran en Tel Aviv.