HOY: Presentación de libro de Rodríguez Fabregat

La Comisión Rodríguez Fabregat (con el apoyo del CCIU, Embajada de Israel, Universidad ORT Uruguay y Keren Kayemet Leisrael) invita a la presentación de la reedición del libro “Sion: Rebelión y Cumplimiento”, de Enrique Rodríguez Fabregat, el diplomático uruguayo que tanta influencia tuvo en la votación en ONU que determinó la creación del Estado de Israel. Será hoy a las 19 hs. en el Auditorio Universidad ORT Uruguay de Pocitos, y los oradores serán los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera, el ex Ministro de Educación y Cultura, ex intendente de Montevideo y ex Rector de UDELAR, Ricardo Ehrlich, y el Lic. Decler Ruiz. Inscripción obligatoria por el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzBBZA2whr4PiIMrsPkZg7uJWuJaroouQbKSLDM6eF3cO70g/viewform

Enrique Rodriguez Fabregat (1895-1976) fue un maestro, escritor, periodista y político uruguayo.

Tuvo destacada actuación diplomática. Fue embajador de Uruguay ante México y Austria, ámbito en el que corredactó con Gabriela Mistral la Tabla de los Derechos de la Niñez, base para la creación de UNICEF. En su rol de delegado ante la Organización de las Naciones Unidas, integró la Comisión Investigadora de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP), donde colaboraron con él Oscar Secco Ellauri y Edmundo Sisto; su aporte fue fundamental para el establecimiento del Estado de Israel. Ocupó este cargo hasta 1961.