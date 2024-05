Hoy es el Día del Holocausto y el Heroísmo

En el día de hoy, el mundo judío conmemora el Día del Holocausto y el Heroísmo (IOM HASHOÁ VEHAGVURÁ). La Shoá, en palabras del Presidente del CCIU Roby Schindler, representa “la peor masacre perpetrada por el hombre contra su propia especie”, lo máximo a que llegó la judeofobia: el odio al otro más antiguo del mundo. En esta ocasión, la conmemoración de Iom Hashoá está enmarcada dentro del horror que significó la masacre de octubre pasado, la mayor matanza de judíos posterior a la Shoá.

Agencia AJN- por G. B.

Presidente israelí, Isaac Herzog: «Dijimos nunca más, pero los horrores del Holocausto resonaron en la masacre del 7 de octubre»

A pesar de las comparaciones que algunos han hecho entre los horrores del Holocausto y el 7 de octubre, la masacre de Hamás «no fue un Holocausto», declaró el presidente Isaac Herzog durante un discurso en la ceremonia oficial estatal de conmemoración de Yom Hashoah en Yad Vashem. “El 7 de octubre no fue un Holocausto porque hoy tenemos el Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel.”

«A lo largo de las décadas transcurridas desde el Holocausto, nos aseguramos una y otra vez: “Nunca más”, y juramos que el pueblo judío nunca volvería a estar indefenso y desprotegido. Sin embargo, a pesar de todo eso, los horrores del Holocausto nos sacudieron a todos durante las masacres de octubre, resonando en todos nuestros corazones», dijo Herzog.

«Para mí también, las descripciones de madres silenciando a bebés para que no lloraran y delataran su escondite, de niños arrancados de sus padres y de asesinos abominables -que veían en los nazis un modelo a imitar, y que, quemaron y masacraron a familias enteras- se hicieron eco de los horrores entre nosotros»

«No fue un Holocausto -porque el Holocausto fue el abismo más profundo de la historia de la humanidad, en todos los sentidos», aseguró el presidente israelí, añadiendo que el 7 de octubre fue «el día en que más judíos fueron asesinados y masacrados en un solo día desde el Holocausto»

«El 7 de octubre no fue un Holocausto porque hoy tenemos el Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel. Aunque los resultados de la tragedia y la conmoción aún nos persiguen, no olvidamos que lo que nuestros hermanos y hermanas que perecieron en el Holocausto solo podían soñar, solo imaginar: un país y un ejército propios. Un ejército que incluso ahora lucha en una batalla que aún no ha terminado: por nuestro hogar nacional. El hogar de la independencia nacional».

«Lo digo con total y absoluta convicción -a pesar del desastre y el luto que aún nos afligen-: nada podrá destruir este hogar» aseguró.

«Este pueblo, nuestro pueblo, que soportó el Holocausto más terrible de todos, y construyó por sí mismo la soberanía en su patria dos milenios después de haber sido exiliado de ella por la fuerza – nada puede borrarlo»

Insistiendo en que los israelíes no «permitan que la división y el faccionalismo nos gobiernen», el presidente dice que la «unidad israelí – rara, valiente, hermosa – que vimos en el último medio año, tanto en el frente como en el hogar, es nuestro verdadero carácter»

«Nuestros queridos supervivientes del Holocausto: sois nuestros héroes eternos. Vuestro legado es un legado de resistencia, de orgullo, de esperanza. Sois la fuente de mi inquebrantable convicción de que nuestro pueblo puede superarlo todo» añadió Herzog.