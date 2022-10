Homenaje a Mauricio Zieleniec. Corriente Judía Humanista Secular.

Por Oscar Zwaig, Director de Mensuario Identidad

El sábado 15 de octubre se llevó a cabo el merecidísimo homenaje al ahora ex–Director de la Corriente Judía Humanista Secular y del Mensuario Identidad. Casi medio centenar de allegados se congregaron para rendirle tributo a quien, desde 1995, ha llevado la titánica tarea de editar un mensuario con temas relativos al judaísmo, el quehacer judío y la realidad israelí desde una perspectiva singular, con el fin de enriquecer el debate y resaltar los múltiples y diversos aspectos de nuestra identidad compleja. Crédito foto: Natan Fotos

La profundidad filosófica, la búsqueda permanente en las fuentes de la sabiduría acumulada a través de los milenios y la contrastación con el saber científico se enraízan con la mejor tradición judía y ha caracterizado la impronta tanto de Mauricio Zieleniec como de la Corriente que representa.

Este tributo se realizó sin su conocimiento, y con la complicidad de su esposa Leticia Giorgieff, por lo cual la sorpresa fue mayúscula al ingresar al recinto y recibir el caluroso aplauso de sus afectos.

La Corriente hunde sus raíces en la Haskalá, movimiento judío del siglo XVIII y XIX también conocido como la Ilustración Judía que tomó los valores del Siglo de las Luces y que en Uruguay tomó impulso a partir de sus dos referentes más importantes; Leopoldo Müller (Z”L) y Egon Friedler (Z”L) fallecido en febrero del presente año.

Justamente a ellos se decidió recordar y la presencia de la familia Friedler fue central en el acto conmemorativo con la asistencia de su esposa Etel y de sus hijas Rasia y Talma. Justamente Rasia Friedler encendió una vela en memoria de su padre y leyó una carta que escribiera y publicara luego de su fallecimiento. Mauricio, por su parte, encendió una vela en recuerdo de Leopoldo Müller y luego se transmitieron las palabras de su hijo, Meny Müller desde Estados Unidos, recordando la obra de su padre.

Todo transcurría ante la atenta mirada de un público diverso entre los que se encontraba el flamante presidente del Instituto de Derechos Humanos Cdor. Marcos Israel entre tantos otros.

La emoción caracterizó el encuentro que dio lugar a múltiples mensajes desde Uruguay y desde el exterior los cuales fueron reproducidos en una pantalla gigante. Por la misma se recibieron los testimonios de los rabinos laicos Efraim Zadoff y Andy Faur, del analista político Mauricio Aliskevicius (estos tres últimos desde Israel), de la directora de Enlace Judío Silvia Schnessel (México), del director de Radio Sefarad Jorge Rozemblum (España) del sociólogo Bernardo Sorj (Brasil) y del filósofo Darío Sztajnszrajber (Argentina).

Luego de los testimonios audiovisuales, el Cdor. Jorge Schertz, organizador central del evento, dirigió unas emotivas y sentidas palabras en relación a Mauricio y su obra, destacando sus características tanto personales como su empuje y esfuerzo puestos a la causa del judaísmo humanista.

Luego tomó la palabra el homenajeado, quien hizo referencia a su periplo personal. Sus orígenes dentro del sionismo socialista, luego su adopción del marxismo leninismo como filosofía de vida sin renunciar a su identidad histórica, su rol como dirigente central de la Asociación Israelita Dr. Jaime Zhitlovsky, su decepción con el socialismo real y su necesidad de abrirse a nuevos paradigmas que lo llevaron a vincularse a la C.J.H.S lo cual lo enemistó y enfrentó con antiguos compañeros que no comprendieron sus nuevos rumbos. Destacó que hay que enfrentar valientemente prejuicios y verdades reveladas a pesar de las consecuencias que estas puedan tener. Derribar dogmas y mitos que nos impiden encontrar la verdad, enfrentarse a las ortodoxias que impiden el libre ejercicio de la razón. Agradeció el homenaje y se mostró impactado por la celebración llevada en su nombre. También destacó al nuevo Director, el Ec. Oscar Zwaig, en quien confía plenamente para la continuidad de la Corriente y del Mensuario Identidad.

Luego de un cerrado y caluroso aplauso, el nuevo director hizo uso de la palabra y destacó la apertura de este espacio plural, que permite que creyentes, agnósticos o ateos puedan manifestar su vínculo identitario a través de aspectos múltiples que abarcan universos amplios dentro de un concepto de “civilización disruptiva” que caracteriza al pueblo judío. Hay tantas dimensiones unificadoras que permiten sortear las diferencias que vale la pena transitarlas y profundizarlas para superar un tiempo de modernidad líquida, al decir de Zygmunt Bauman, y solidificar sin encorsetar ni pretender verdades únicas.

El encuentro fue también un momento propicio para dar inicio a una nueva etapa de expansión y crecimiento, con eventos que se están gestando hacia el futuro y para tender lazos con instituciones tanto a nivel local como internacional.

Por último, se llamó a sus tres hijos y su nieto para hacer entrega de un regalo, tan sorprendente como inesperado.

Lo que parecía ser, a juzgar por el sobre, una simple plaqueta o reconocimiento, se transformó en un cuadro que contenía una misiva…la cual tiene inscripto en inglés de puño y letra “To Mauricio, From one Sapiens to another!… (”Para Mauricio. De un Sapiens a otro!)…Yuval Noah Harari (9.10.2022). Con su rúbrica impecable concluía su carta.

Un cierre de jornada con un valor inmaterial incalculable, de quien hoy es reconocido como uno de los mayores pensadores contemporáneos y orgullo de Israel y el pueblo judío.

La Corriente demuestra su vigencia y continuidad, entendiendo para sí que lo único permanente es el cambio.