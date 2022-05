Holanda rechaza el informe de Amnistía que acusa a Israel de apartheid

Israel Noticias

El gobierno de los Países Bajos ha rechazado el informe de Amnistía Internacional en el que se acusa a Israel de apartheid contra los palestinos, según declaró el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Wopke Hoekstra. “El gabinete no está de acuerdo con la conclusión de Amnistía de que hay apartheid en Israel o en los territorios ocupados por Israel”, escribió Hoekstra el viernes a un grupo de legisladores que pedían al gobierno que respondiera al informe. Crédito foto: AP Photo/Maya Alleruzzo

“El apartheid es un término jurídico específico y un grave delito internacional, y corresponde a un juez juzgar si este es el caso”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores holandés. “A la luz de lo anterior, el gabinete también rechaza las recomendaciones hechas por Amnistía en el informe”.

Hoekstra señaló que Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido también rechazaron el informe, y dijo que llamar a Israel un Estado de apartheid no ayuda a resolver el conflicto y a alcanzar una solución de dos Estados.

“La rama israelí de Amnistía Internacional -que generalmente ha sido crítica con su propio gobierno y con la política israelí hacia los palestinos- también se ha distanciado del informe en cuestión, ya que sería contraproducente y no mejoraría la situación sobre el terreno”, añadió.

Los diputados que escribieron a Hoekstra también pidieron al gobierno holandés que respondiera a la decisión de Israel de declarar grupos terroristas a seis ONG palestinas, y un grupo de diputados pro-israelíes envió una contracarta preguntando por qué Holanda sigue votando en contra de Israel en la ONU a pesar de haberse comprometido a hacer lo contrario. Hoekstra escribió su carta en respuesta a todos ellos.

Con respecto a la designación de terroristas para las ONG, Hoekstra escribió que los Países Bajos “aún no han llegado a una conclusión sobre la información en la que se basó la decisión israelí con respecto a las seis ONG”.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, decidió en octubre prohibir seis organizaciones palestinas -Addameer, Al Haq, Bisan Center, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), Union Of Agricultural Work Committees (UAWC) y la Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC)- debido a sus afiliaciones con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo designado como terrorista en Israel, Estados Unidos, la UE y otros países. Una de las formas en que Israel demostró esa conexión fue un vídeo de figuras destacadas de las ONG, como Khaleeda Jarrar y Abdullatif Ghaith de Addameer, Shawan Jabarin de Al-Haq, Gebril Muhamad de Bisan y Ahmad Saadat del UPWC, en un acto del FPLP.

En la ONU, dijo Hoekstra, el “compromiso neerlandés en las resoluciones… tiene como objetivo lograr textos equilibrados y fácticos, evitando que se preste una atención desproporcionada a Israel”, al tiempo que se intenta votar en bloque con el resto de la UE en la medida de lo posible.

“Gracias en parte al compromiso de los Países Bajos durante las negociaciones, el lenguaje de las resoluciones palestinas ha sido más equilibrado”, argumentó.

Los Países Bajos también han pedido que se reduzca el número de resoluciones del punto 7 de la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el punto permanente de la agenda que condena a Israel.