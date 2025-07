“Historias que dan vida”, una nueva acción de AMIA, a 31 años del atentado

La mutual argentina AMIA, que sufrió el atentado el 18 de julio de 1994, está difundiendo una serie de emotivos videos protagonizados por familiares y amigos de las víctimas, con el fin de mantener viva la memoria colectiva. (se incluye video)

A través de sus redes sociales, AMIA comenzó a difundir una serie de emotivos videos protagonizados por familiares y amigos de víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994. A 31 años de la masacre, en la que 85 personas fueron asesinadas, esta nueva acción propone una nueva forma de fortalecer y mantener viva la memoria colectiva.

Impulsada por el área de Arte y Producción de la institución, y bajo el nombre de “Historias que dan vida”, la iniciativa presenta testimonios que resumen, a través de una anécdota o una historia puntual, el carácter y la personalidad de algunas de las personas que perdieron la vida en el ataque terrorista, y demuestran que, a pesar del dolor, es posible rememorar con alegría.

Recuerdos de vacaciones en grupo, juegos infantiles, diarios íntimos compartidos, clases de rock o de manejo, rondas de mates… Los pequeños momentos cotidianos que se van sucediendo en los videos se vuelven enormes al ser evocados, acompañados por el reclamo de justicia.

“Andrea era nuestra única hija. Pero hoy no quiero recordarla con llantos ni tristezas”, expresa Sofía Guterman, madre de Andrea Judith Guterman. “A ella le gustaba la música, el jazz. Era maestra jardinera y animaba cumpleaños infantiles. Para sus canciones yo le hacía versitos infantiles y ella le ponía música. Y me decía: `Hoy es el estreno, te invito´. Los chiquitos aún hoy la recuerdan y dicen que era la maestra cascabel”, cuenta Sofía en uno de los videos publicados.

La música también está presente en muchos otros recuerdos. Como en el de Adriana Reisfeld, hermana de Noemí, otra de las 85 víctimas fatales del atentado. “Noemí era muy fanática de Serrat”, relata Adriana. “Noemí se exilió en el 76 y volvió a Argentina en diciembre del 82. En abril o mayo hubo un recital de Serrat, el primero en que él volvía a Argentina en democracia. Se cantó todo, estaba super emocionado, habló de la democracia en Latinoamérica. Cuando nos fuimos, en el auto Noemí dice: `A mí me parece que Serrat me miraba a mí´”, recuerda Adriana, y repone su respuesta: “¡A mí me miraba!”.

“Hace 20 años, nuevamente lo vi a Serrat en el Luna Park, y me acerqué a pedirle una firma, pidiendo justicia, y le conté esta anécdota”, cuenta Adriana en su testimonio, mientras reafirma su pedido de que se haga justicia.

El 18 de julio de 1994, David Barriga, el padre de Cintia, llevaba cuatro días trabajando en las obras de refacción que se realizaban, por entonces, en el edificio de la AMIA. “Mi papá era de Tarabuco, un pueblito de acá de Bolivia. Todos lo recuerdan acá en el pueblo. Nos cuentan que era una persona muy alegre, muy carismática, que su presencia se hacía sentir”, asegura Cintina. “Era músico, tocaba el acordeón en la comparsa del pueblo. Se disfrazaba de león en las fiestas patronales”, señala al evocar el recuerdo de su padre.

“Los tres hermanos que éramos en ese momento, le tirábamos bombitas de agua desde el balcón a la gente que pasaba”, se acuerda, por su parte, Marcelo Alguea, hermano de Silvana Alguea de Rodríguez. “A mí, Silvana y mi otro hermano me retaban porque yo tenía seis años y las que tiraba, las agarraban de abajo y nos las devolvían”, recuerda. “Una vez, ya más grandes, se armó una guerra de agua en el departamento. Mi mamá gritaba `¡el piso, el piso!´”, cuenta Marcelo, que revive la anécdota con la cual hoy, años después, recuerdan con alegría a su hermana. “A 31 años del atentado, a 31 años de que me la arrebataran, tenemos memoria y exigimos justicia”, manifiesta en el video.

Los videos comenzaron a difundirse en el inicio del llamado “Mes de la memoria”, en la antesala de un nuevo aniversario del brutal atentado del 18 de julio de 1994. La iniciativa, impulsada por AMIA, busca visibilizar masivamente la lucha contra el olvido y denunciar la impunidad que aún persiste en la causa.