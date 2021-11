Historiadora judía rechaza premio del gobierno polaco

Israel Noticias

La historiadora judía estadounidense Eliyana Adler se negó a aceptar un premio dotado con 19.000 dólares del Instituto Pilecki del gobierno polaco, argumentando que este censura el trabajo de “los historiadores que se esfuerzan por mostrar los aspectos complejos y ciertamente trágicos del pasado bélico de Polonia”.

Adler, profesora asociada de la Universidad Estatal de Pensilvania, recibió un premio recién inaugurado para estudios sobre la Polonia del sigloXX, la especialidad del Instituto Pilecki, por su libro de 2020 “Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union”. El honor fue concedido conjuntamente con el museo conmemorativo de Auschwitz.

“El Instituto Pilecki, aunque es muy generoso al apoyar algunos estudios históricos sobre la Segunda Guerra Mundial, también ha participado en la supresión del trabajo de los historiadores que se esfuerzan por mostrar los aspectos complejos y ciertamente trágicos del pasado bélico de Polonia”, escribió Adler en una carta fechada el 4 de noviembre al instituto. La carta se publicó en Internet el viernes.

Las instituciones gubernamentales polacas han sido acusadas por los historiadores de blanquear el trato que el país dio a los judíos durante el Holocausto. El país aprobó una ley ampliamente criticada en 2019 que hace ilegal culpar a la nación polaca de los crímenes nazis.

Un reciente caso judicial de alto perfil enfrentó a los historiadores Jan Grabowski y Barbara Engelking contra el gobierno de Polonia, que dictaminó que la pareja tenía que pedir disculpas por su libro que desenterró supuestas atrocidades de un alcalde polaco. Un tribunal de apelación anuló la sentencia en agosto.

“La guerra y la ocupación llevan a los seres humanos y a las sociedades a sus límites. La situación durante la Segunda Guerra Mundial fue horrible para todos los polacos, aunque no en la misma medida. Algunos polacos no judíos, como se describe en el sitio web del instituto, perdieron la vida protegiendo a sus compatriotas judíos. Otros, como sabemos por los estudios de los profesores Jan T. Gross, Jan Grabowski y Barbara Engelking, entre otros, se beneficiaron de diversas maneras del asesinato de sus vecinos”, escribió Adler en su carta.

Según la descripción de prensa del libro, la obra de Adler se centra en Entre 1940 y 1946, “unos 200.000 refugiados judíos de Polonia” que de 1940 a 1946 “vivieron y trabajaron en el duro interior soviético”.

“Soportaron trabajos duros, frío intenso y privaciones extremas. Pero fuera del alcance de los nazis, escaparon al destino de millones de sus correligionarios en el Holocausto”, dice la descripción.

El Instituto Pilecki lleva el nombre de Witold Pilecki, un general que ayudó a fundar el Ejército Polaco Secreto, un importante movimiento de resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pilecki fingió su identidad para entrar en Auschwitz, donde ayudó a organizar un levantamiento y recopiló información sobre las atrocidades nazis.