Historia de los abuelos que no tuve, de Iván Jablonka

Comunidad Israelita Sefaradí

Mes de la Cultura Sefaradí- Edición especial 90° aniversario

19 hs.

Centro Cultural de España -Rincón 629

"El Judeo-Español y las lenguasibéricas".

4 Evento 19:00 - 20:00

Cátedra de Judaísmo Nisso Acher y Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay

Conferencia "A 75 años del Decálogo de Seelisberg. Nunca más aldesprecio que condujo a la Shoá. Jules Isaac. Su legado"

A cargo de: Sonia Kirchheimer, secretaria de la Confraternidad Judeo-Cristianadel Uruguay

Modera: Mag. Shai Abend, director de la Cátedra de JudaísmoNisso Acher (UCU)

Modalidad a distancia

19 hs.

Actividad sin costo con inscripción previa

Actividad sin costo con inscripción previa

Inscripción aquí: https://ucumeetings.zoom.us/webinar/register/WN_iUSqV6uWQO-ZMbuzCoxBnQ Contacto: catedrajudaismo@ucu.edu.uy

5 Evento 19:30 - 20:30

Comunidad Israelita Sefaradí

19.30 hs.

Kabalat Shabat- Tisha B'Av

Participaran del Shabat,Pr. Louder Garabedian, Presidente de la Alianza Evangélica CREU, Yehuda Ribco,Jajam de la Comunidad Israelita Sefaradi del Uruguay, Sr.Yousaf Khan, Iman dela Comunidad Ahmadia de Uruguay.

6 Tisha Be Av Tisha Be Av

Tisha Be Av